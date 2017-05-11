Ваши возможности в ближайшие 5 лет

Продолжение темы выздоровления экономики Украины.





Я отдаю себе отчёт в том, что моя оценка ситуации является сегодня, мягко говоря, непопулярной. Отвечаю на ваши саркастические комментарии: гораздо проще замечать лишь негатив и ничего не делать, оправдывая это отсутствием перспектив. Но в современном глобальном, высокотехнологичном и мультикультурном мире возможности есть всегда. Даже в странах третьего мира с государственной системой насквозь прогнившей от коррупции...





Американцы говорят, sky is the limit, что буквально означает, небо — предел. Это устоявшееся выражение, и оно характеризует нацию, объединённую общей мечтой и верой в будущее. У большинства же граждан Украины низкий потолок мечтаний и краткосрочные цели. Наши люди планируют от зарплаты до зарплаты, от сезона до сезона, на год, максимум, два вперёд, даже и не чая увеличения своих доходов в десять, двадцать, пятьдесят раз. Но через пять лет кто-то сколотит состояние, а кто-то останется причитать у телевизора, охая и ахая от каждого колебания курса валют и цен на продукты питания. К какой категории относите себя вы?





Конечно, видеть позитив, находясь внутри воюющей страны, чья экономика живёт в долг, сидя перед телеэкранами, несущими ахинею, очень сложно. Но кто говорил, что будет легко? Ищите во всём здравые мысли, избегайте паникёров и пессимистов — это самое простое, что вы можете сделать для своего будущего уже сейчас.













Малый и средний бизнесы в Украине работают сегодня как научные лаборатории, проверяя экспериментально, как можно делать деньги в настоящих условиях. Предприниматели не берутся прогнозировать. Этого не могут сделать даже так называемые эксперты, говорящие головы новостных телеканалов. Предприниматели выдвигают гипотезы, на чём можно заработать, и проверяют их на практике. Они предпринимают попытки улучшить свою жизнь, увеличить свой доход и делают всё от себя зависящее без лишних умозаключений и философствований. Этим производительный класс качественно отличается от чиновников-бюрократов, а также от общественных и политических паразитов.





У меня хорошие новости для тех, кто привык к решительным действиям. Вероятность, что вы сможете хорошо подзаработать в течение ближайших пяти лет очень высока. Для этого есть благоприятные условия.





Во-первых, объём денег на территории Украины увеличивается. Это очень позитивный сигнал для бизнеса, ведь ещё в 2014-м году из экономики страны было изъято две трети денежной массы через механизм девальвации гривны. Количество наличных денег в свободном обращении на рынке устойчиво увеличивается уже два года подряд. А для экономики обращение наличных денег важно так же, как кровообращение для здорового организма.





Во-вторых, ожидается оживление банковского сектора. Учётная ставка Нацбанка Украины, уменьшенная в апреле до 13%, до конца года будет снижена до 8%. Это может привести к снижению стоимости кредитования и ряду других благоприятных явлений.





В-третьих, численность населения крупных городов Украины по-прежнему продолжает расти, а это говорит о том, что внутри страны сохраняются зоны развития и заработка, то есть, выезжать в зарубежье необязательно.





Подход к малому и среднему бизнесу в Украине изменился. Меньше конкуренции между себе подобными, больше креатива, мультифункциональность и мультивариантность. Преуспевают те, кто думает на опережение, создавая товар или услугу быстрее, дешевле и выгоднее других, что бы это ни было. Преуспевают те, кто занимается сразу несколькими смежными проектами / товарами / услугами. Больших денег это не приносит, но достичь высокого дохода и соответствующего уровня жизни вполне возможно.





Бизнес, не связанный с государством, зарабатывает не только финансовые средства, но и колоссальное самоуважение за преодолённые трудности, искусственно созданные государственной машиной. Дурные деньги в Украине можно заработать в основном на государственных предприятиях. Пока эти монополии существуют, в стране будет коррупция и целый класс обогатившихся на государственных потоках бездарностей. Если волею случая вам встретился богатый чиновник, не стесняйтесь на нём зарабатывать, предлагайте всевозможные услуги и товары, которые вы только можете вообразить. Эти люди, как правило, понятия не имеют, что делать со своими деньгами и не понимают истинной цены доставшихся им средств. Обычно они вкладываются в парикмахерские салоны, частные стоматологические кабинеты и рестораны.