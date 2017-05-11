|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Ваши возможности в ближайшие 5 лет
11.05.2017 15:28
Продолжение темы выздоровления экономики Украины.
Я отдаю себе отчёт в том, что моя оценка ситуации является сегодня, мягко говоря, непопулярной. Отвечаю на ваши саркастические комментарии: гораздо проще замечать лишь негатив и ничего не делать, оправдывая это отсутствием перспектив. Но в современном глобальном, высокотехнологичном и мультикультурном мире возможности есть всегда. Даже в странах третьего мира с государственной системой насквозь прогнившей от коррупции...
Американцы говорят, sky is the limit, что буквально означает, небо — предел. Это устоявшееся выражение, и оно характеризует нацию, объединённую общей мечтой и верой в будущее. У большинства же граждан Украины низкий потолок мечтаний и краткосрочные цели. Наши люди планируют от зарплаты до зарплаты, от сезона до сезона, на год, максимум, два вперёд, даже и не чая увеличения своих доходов в десять, двадцать, пятьдесят раз. Но через пять лет кто-то сколотит состояние, а кто-то останется причитать у телевизора, охая и ахая от каждого колебания курса валют и цен на продукты питания. К какой категории относите себя вы?
Конечно, видеть позитив, находясь внутри воюющей страны, чья экономика живёт в долг, сидя перед телеэкранами, несущими ахинею, очень сложно. Но кто говорил, что будет легко? Ищите во всём здравые мысли, избегайте паникёров и пессимистов — это самое простое, что вы можете сделать для своего будущего уже сейчас.
Малый и средний бизнесы в Украине работают сегодня как научные лаборатории, проверяя экспериментально, как можно делать деньги в настоящих условиях. Предприниматели не берутся прогнозировать. Этого не могут сделать даже так называемые эксперты, говорящие головы новостных телеканалов. Предприниматели выдвигают гипотезы, на чём можно заработать, и проверяют их на практике. Они предпринимают попытки улучшить свою жизнь, увеличить свой доход и делают всё от себя зависящее без лишних умозаключений и философствований. Этим производительный класс качественно отличается от чиновников-бюрократов, а также от общественных и политических паразитов.
У меня хорошие новости для тех, кто привык к решительным действиям. Вероятность, что вы сможете хорошо подзаработать в течение ближайших пяти лет очень высока. Для этого есть благоприятные условия.
Во-первых, объём денег на территории Украины увеличивается. Это очень позитивный сигнал для бизнеса, ведь ещё в 2014-м году из экономики страны было изъято две трети денежной массы через механизм девальвации гривны. Количество наличных денег в свободном обращении на рынке устойчиво увеличивается уже два года подряд. А для экономики обращение наличных денег важно так же, как кровообращение для здорового организма.
Во-вторых, ожидается оживление банковского сектора. Учётная ставка Нацбанка Украины, уменьшенная в апреле до 13%, до конца года будет снижена до 8%. Это может привести к снижению стоимости кредитования и ряду других благоприятных явлений.
В-третьих, численность населения крупных городов Украины по-прежнему продолжает расти, а это говорит о том, что внутри страны сохраняются зоны развития и заработка, то есть, выезжать в зарубежье необязательно.
Подход к малому и среднему бизнесу в Украине изменился. Меньше конкуренции между себе подобными, больше креатива, мультифункциональность и мультивариантность. Преуспевают те, кто думает на опережение, создавая товар или услугу быстрее, дешевле и выгоднее других, что бы это ни было. Преуспевают те, кто занимается сразу несколькими смежными проектами / товарами / услугами. Больших денег это не приносит, но достичь высокого дохода и соответствующего уровня жизни вполне возможно.
Бизнес, не связанный с государством, зарабатывает не только финансовые средства, но и колоссальное самоуважение за преодолённые трудности, искусственно созданные государственной машиной. Дурные деньги в Украине можно заработать в основном на государственных предприятиях. Пока эти монополии существуют, в стране будет коррупция и целый класс обогатившихся на государственных потоках бездарностей. Если волею случая вам встретился богатый чиновник, не стесняйтесь на нём зарабатывать, предлагайте всевозможные услуги и товары, которые вы только можете вообразить. Эти люди, как правило, понятия не имеют, что делать со своими деньгами и не понимают истинной цены доставшихся им средств. Обычно они вкладываются в парикмахерские салоны, частные стоматологические кабинеты и рестораны.
теги: геннадий балашов, политика, экономика, украина, малый и средний бизнес, наличные деньги, гроші, економіка, життя, як заробити, прогнозы
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП верховна рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис крим Крым культура курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.