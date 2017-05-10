Экономическое выздоровление Украины

Пишу для тех людей, которые не верят, что в Украине начался экономический подъём. Пишу для того, чтобы дать вам ориентир для дальнейших действий.

Как действовать? Как распоряжаться деньгами и своими ресурсами? С точки зрения экономической депрессии, «падающего» рынка, или с точки зрения растущего рынка и перспектив?

Большинство настроено скептически. В это трудно поверить, но сейчас мы находимся в начальной точке экономического роста.

Симптомы выздоровления на первый взгляд незаметны. Украина напоминает измученного долгой, тяжёлой болезнью пациента, лежащего на кушетке. Только что над ним провели ряд хирургических операций, и поэтому ему кажется, что стало только хуже.

Безвыходная и безденежная ситуация заставила Украину сесть на международную финансовую иглу. Западные доноры потребовали провести ряд реформ в обмен на помощь. В результате было ампутировано более сорока украинских банков, которые обворовывали вкладчиков, перекрыты финансовые потоки большинства олигархов, из тела Украины была изъята часть олигархических опухолей, были отсечены многие учреждения, которые высасывали деньги из бюджета, произошла децентрализация.

Все эти крайне необходимые процедуры очень болезненны. Анестезия перестала действовать, и народ со всей силой ощутил боль. Но это всего лишь послеоперационный этап, который вскоре пройдёт.

Всё больше и больше граждан, потенциальных инвесторов ищут, куда вложить деньги, интересуются бизнес-тенденциями, недвижимостью, альтернативными источниками дохода. Хранить деньги под матрасом стало психологически дискомфортно. Приходит время для вложения средств.

Это следует из графика цен на нефть, который, по сути, является барометром мировой экономики.

Резкий рост начался в 2001-2002-м годах и закончился кризисом 2008-го года. Потом мы видим пик 2011-го года и резкий спад. В 2017-м году цена за баррель составляет 49,99 долларов. Есть основания ожидать роста цен на нефть в 2018-2019-х годах, а значит, и улучшения общемировой экономической ситуации.

Принимая решение, где держать деньги ближайшие год-полтора, помните, что доллар вряд ли будет резко дорожать, гривна будет более-менее стабильной. А вот продукты потребления, сфера услуг, недвижимость, тарифы ЖКХ вырастут в цене.

Пациент идёт на поправку, только он пока этого не чувствует. Рекомендую думать не о костылях, а о Роллс-Ройсе, когда вы будете думать, какое решение принять. Общемировая экономика в течение ближайших пяти лет будет показывать стабильный рост, и Украина будет двигаться в её фарватере, проводя болезненные реформы и соблюдая все необходимые процедуры.

Конечно, хотелось бы, чтобы “постельный режим” Украины, режим ограниченной функциональности закончился скорее, но это целиком и полностью зависит от выбора избирателей. Либо к власти приходят пассионарии с идеей экономической свободы, либо Украина тащится в хвосте планеты с новыми-старыми лицами в парламенте. В любом случае, экономика Украины будет расти, даже несмотря на то, что её грабит собственная политическая элита.

Позаботьтесь о том, чтобы у вас было что продавать, потому что в будущем это станет вашей основной валютой и средством заработка.

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