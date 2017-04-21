|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Российский следователь и шампанское Moёt
21.04.2017 15:39
Вчера консультировал молодого предпринимателя родом из Донецка, который сумел эвакуировать оттуда почти весь свой бизнес, хотя потерять пришлось довольно много. Он благополучно устроился в Киеве и сейчас занимается поиском подходящих активов для инвестиций. Мне было интересно послушать его историю про Донецкую оккупацию.
В первое же время «смуты» он был арестован новой донецкой властью. Органы безопасности, состоявшие уже частично из россиян, приняли его за неблагонадёжный элемент и заключили под арест. Меня эта тема, естественно, живо заинтересовала, и я попросил рассказать подробнее.
Под арестом он находился один месяц и за этот промежуток времени успел получить массу интересных впечатлений. Например, он учил одного из своих стражников пить шампанское Moёt. Дело в том, что когда ополченцы грабили супермаркеты, они брали в основном те продукты, которые хорошо знали, — пиво и водку. Зато дорогое французское шампанское Moёt оставалось на полках нетронутым.
М ой посетитель рассказал про тщательные обыски у него дома и в офисе, допросы. Примечательно, что вёл дело следователь из России. Многие его знакомые заняли влиятельные посты новой власти и пытались ему помочь. Но ничего не действовало. Я спросил, как в итоге его выпустили. Он ответил, что сам был удивлён. Через месяц проверок, не найдя никаких доказательств «неблагонадёжности» ему вернули всё изъятое ранее личное имущество — часы, деньги (до копейки), документы — и выпустили на свободу. Его квартира после обысков осталась в целости и сохранности, ничего не исчезло. Это было в 2014-м году.
На мой вопрос, действительно ли украинские войска обстреливали жилые районы Донецка, он сказал, что стреляли со стороны российской границы. На тему продовольственной блокады посетитель сказал, что никакой блокады на самом деле нет. Перевозчики грузов имеют сумасшедшие заработки. Для тех, кто работает на линии разграничения, для них гибридная война, как мать родная.
Эти тревожные события помогли молодому предпринимателю принять важнейшее для него решение, которое не давалось ему несколько лет. Он собрал всё, что имел, и прибыл в Киев.
Мой посетитель сказал, что доволен тем, как идут его дела здесь, и посетовал, что не слышал моих радиопередач в 2011-м году.
- Если бы я поступил так, как вы рекомендовали, до того, как всё произошло, если бы я не хранил деньги в гривне на банковском депозите, не стремился получить 20% годовых, если бы я вовремя переместился из Донецка в более крупный, насыщенный деньгами город, то мой капитал был бы сегодня в пять-десять раз больше. Поэтому я здесь. Я хочу, чтобы вы посоветовали мне, как действовать дальше.
Предприниматель сказал, что не собирается возвращаться в Донецк, но пробыв некоторое время в Киеве, здесь тоже не видит больших перспектив для себя, поэтому думает об иммиграции.
Вот такая житейская история… Перипетии одной судьбы на фоне исторического перелома. Гибридная война была спровоцирована и профинансирована российской стороной. Украинская власть оказалась настолько слаба, что не смогла ничего ни сделать, ни доказать, и надеется только на международное сообщество.
теги: геннадий балашов, политика, донецк, украина-россия, АТО, война украина, війна, політика, історії з життя, життя, бізнес, окупація україна
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование Общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.