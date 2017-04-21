Российский следователь и шампанское Moёt

Вчера консультировал молодого предпринимателя родом из Донецка, который сумел эвакуировать оттуда почти весь свой бизнес, хотя потерять пришлось довольно много. Он благополучно устроился в Киеве и сейчас занимается поиском подходящих активов для инвестиций. Мне было интересно послушать его историю про Донецкую оккупацию.

В первое же время «смуты» он был арестован новой донецкой властью. Органы безопасности, состоявшие уже частично из россиян, приняли его за неблагонадёжный элемент и заключили под арест. Меня эта тема, естественно, живо заинтересовала, и я попросил рассказать подробнее.

Под арестом он находился один месяц и за этот промежуток времени успел получить массу интересных впечатлений. Например, он учил одного из своих стражников пить шампанское Moёt. Дело в том, что когда ополченцы грабили супермаркеты, они брали в основном те продукты, которые хорошо знали, — пиво и водку. Зато дорогое французское шампанское Moёt оставалось на полках нетронутым.

М ой посетитель рассказал про тщательные обыски у него дома и в офисе, допросы. Примечательно, что вёл дело следователь из России. Многие его знакомые заняли влиятельные посты новой власти и пытались ему помочь. Но ничего не действовало. Я спросил, как в итоге его выпустили. Он ответил, что сам был удивлён. Через месяц проверок, не найдя никаких доказательств «неблагонадёжности» ему вернули всё изъятое ранее личное имущество — часы, деньги (до копейки), документы — и выпустили на свободу. Его квартира после обысков осталась в целости и сохранности, ничего не исчезло. Это было в 2014-м году.

На мой вопрос, действительно ли украинские войска обстреливали жилые районы Донецка, он сказал, что стреляли со стороны российской границы. На тему продовольственной блокады посетитель сказал, что никакой блокады на самом деле нет. Перевозчики грузов имеют сумасшедшие заработки. Для тех, кто работает на линии разграничения, для них гибридная война, как мать родная.

Эти тревожные события помогли молодому предпринимателю принять важнейшее для него решение, которое не давалось ему несколько лет. Он собрал всё, что имел, и прибыл в Киев.

Мой посетитель сказал, что доволен тем, как идут его дела здесь, и посетовал, что не слышал моих радиопередач в 2011-м году.

- Если бы я поступил так, как вы рекомендовали, до того, как всё произошло, если бы я не хранил деньги в гривне на банковском депозите, не стремился получить 20% годовых, если бы я вовремя переместился из Донецка в более крупный, насыщенный деньгами город, то мой капитал был бы сегодня в пять-десять раз больше. Поэтому я здесь. Я хочу, чтобы вы посоветовали мне, как действовать дальше.

Предприниматель сказал, что не собирается возвращаться в Донецк, но пробыв некоторое время в Киеве, здесь тоже не видит больших перспектив для себя, поэтому думает об иммиграции.

Вот такая житейская история… Перипетии одной судьбы на фоне исторического перелома. Гибридная война была спровоцирована и профинансирована российской стороной. Украинская власть оказалась настолько слаба, что не смогла ничего ни сделать, ни доказать, и надеется только на международное сообщество.