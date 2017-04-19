Думайте, как физики

Я сижу на скамейке в цветущем парке Мадрида. Вокруг меня большое количество лавочек, на каждой сидит по одному-два человека. Я свободен от дел, и поэтому мои мысли заняты физикой. Люди расположились на равном расстоянии друг от друга, как элементарные частицы, думаю я. Люди, не объединённые общей целью, непроизвольно отдаляются друг от друга на равное расстояние. Но что происходит, когда те же люди выходят на манифестацию? Рассеянная толпа, получив цель, превращается в организованный организм и действует совершенно по-иному. Люди становятся бесстрашными, безрассудными, более эмоциональными, чувство ответственности резко снижается, толпа более склонна совершить противоправные действия, чем отдельно взятый индивид. Если один человек действует, как атом, то толпа больше похожа на химическое вещество, наделённое определёнными свойствами.

Люди подобны атомам и химическим объединениям, а механизмы, происходящие в обществе, подобны физическим законам.

Меня часто спрашивают, какую литературу я рекомендую для саморазвития. С этим вопросом ко мне обращаются и бизнесмены, и домохозяйки, и студенты, и все, кто хочет разобраться в фундаментальных социальных законах. Если вы действительно хотите разобраться, я рекомендую начать с популярной физики.

Закон всемирного тяготения, закон сохранения и превращения энергии, законы Ньютона, принцип относительности и многие другие, известные ещё со школьной скамьи правила очень полезны, если использовать их для интерпретации социальных процессов. Государственные законы могут приниматься любые — умные или глупые, справедливые или несправедливые; законы могут соблюдаться или игнорироваться; они могут иметь долгую историю, а могут быть «однодневками». Но законы физики были и будут всегда.

В 20-м веке физика развивалась настолько бешеными темпами, что потеснила царицу всех наук, философию. Ответы на ключевые вопросы бытия вместо философии дала физика.

В этом году, к примеру, была опубликована совместная работа учёных из Бразилии и США, которые объяснили социальное неравенство с помощью физики. Согласно исследованию, любые виды потоков (воды, воздуха или людей) всегда неоднородны. И чем сложнее поток, чем масштабнее его движение, тем он неоднороднее, тем значительнее разница между его составляющими.

Но вы можете не ждать последних исследований и попробовать самостоятельно думать, как физики. Просто берите законы физики и анализируйте, как они действуют на социальном уровне.

Закон сохранения и преобразования энергии доказывает, что социальные структуры постоянно находятся в движении и взаимодействии, они не статичны. Закон энтропии объясняет, почему социальные системы, будь то страны и империи, бизнес или другие соцструктуры, со временем неминуемо приходят к упадку. Уровень организованности и эффективности со временем падает, увеличивается количество ненужных правил, бюрократических процедур. Это физический закон, действие которого вы можете проверить на чём угодно, начиная с парламента, своей работы и заканчивая собственной семьёй.

Физика поможет разобраться в бизнесе и политике гораздо лучше, чем однотипные книжки про чужие истории успеха. Ваш успех зависит от того, способны ли вы правильно предугадать, определить направление движения здесь и сейчас. А для этого более ценной информации, чем законы физики, пожалуй, нет. Вы будете знать, где и когда нужно оказаться, чтобы забить гол.

Думать, как физик, означает, работать с фактами. Думать, как физик, означает, отбрасывать всё, что не подтверждается опытом и реальностью. Думать, как физик, означает, помнить, что мир функционирует по простым законам, общим абсолютно для всех. Если вы начнёте мыслить физическими законами, перед вами откроется целый мир удивительных открытий и размышлений. Вы начнёте смотреть на мир под другим углом, это даст вам огромное преимущество над вашим окружением.

Для общего развития рекомендую:

Научно-популярный сериал BBC « Тайный код жизни ».

Книга Стивена Хокинга (легендарный физик-теоретик) «Краткая история времени. От большого взрыва до чёрных дыр». Научно-популярный сериал «Discovery. Во Вселенную со Стивеном Хокингом».

Лекции нобелевского лауреата Ричарда Филлипса Феймана и его автобиографическая книга «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман».

Ричард Докинз (биолог-эволюционист), книга «Бог как иллюзия».

Лоуренс Максвелл Краусс (астрофизик), книги «Страх физики. Сферический конь в вакууме», «Вселенная из ничего. Почему не нужен Бог, чтобы из пустоты создать Вселенную».

Митио Каку (американский физик-теоретик) книга «Физика будущего» и др.

Авторов и фильмов довольно много. Найдёте что-то стоящее, буду благодарен, если поделитесь со мной.

Мы живём одновременно в двух параллельных вселенных. В одной есть дурное правительство с его постоянными склоками и тупым ором. А в другой — исследования физиков, биологов, социологов и психологов, ведущие нас к новому этапу развития человечества. И если хотя бы 1% населения Земли усвоит эту новую информацию об окружающем нас мире, этого будет достаточно, чтобы произошли колоссальные изменения. Я стараюсь смотреть на мир под другим углом и жить в той вселенной, где каждого из нас окружает бесконечное пространство возможностей.