Победа. Антиутопия



В 2056-м году синоптики наблюдали необычайное погодное явление. Над огромной 40-миллионной страной прошёл жёлто-голубой снегопад. Это явление, позже названное природным патриотизмом, стало апофеозом тех общественно-политических явлений, которые происходили в Украине.

Национал-патриоты победили во всех уголках. Национализм стал государственной идеологией. Национальные украинские символы были возведены в ранг сакральных и размещены во всех православных храмах. Парубий, Бурбак и Тягнибок причислены к лику святых. Государственные границы наглухо закрыты. Визовый режим введён для всех граждан всех остальных государств.





Все политические партии — патриотичны, население говорит только на одном языке — украинском, и является этнически однородным, даже если оно разнородно по сути… Идеальным произношением признан парубийский. Народ дружно переходил на парубийскую украинскую мову. Все остальные языки были официально запрещены на территории Украины, чтобы не отвлекать население от патриотизма.

Каждый гражданин должен предоставить госорганам справку о национальном происхождении. «Украинскость» различалась по степени. Были определены украинцы первой степени, чья генетическая украинскость доказывалась, как минимум четырьмя поколениями предков; украинцы второй, третьей и четвёртой степени соответственно.

В стране перестали строить высотные здания, так как самым распространённым национальным видом архитектуры до сих пор являлись «мазанки». Застройка велась под эгидой госпрограммы «Садок вишневий коло хати». Каждому по хате-мазанке, шесть соток и три фруктовых дерева, одно из которых, согласно недавно принятой Конституции, обязательно должна быть вишня.

Система образования получила новую цель — взрастить для нации верных последователей и носителей культуры. Некоторые из дисциплин, которые преподаются в средней и высшей школах, подверглись националистической коррекции. Первой переписали историю. Даже алгебра не избежала участи. Некоторые цифры, ранее ошибочно считавшиеся арабскими и римскими, были признаны Национальной комиссией по науке украинскими. Над цифрами начали ставить патриотические точки, как на «і» и «ї», доказывающие их украинское происхождение.

Когда среди патриотов наметились определённые разногласия, появились «левые» патриоты, «правые» и патриотические «центристы». «Левые» выступают за национализацию под украинским флагом абсолютно всех предприятий и даже домашних хозяйств, обобществление украинских женщин и обязательное пение гимна ровно в 7:55 утра ежедневно. «Правые» патриоты выступают за большие свободы, но при этом обязательную поддержку национального товаропроизводителя и продукты. И те, и другие сходятся во мнении, что пользоваться гражданскими свободами в Украине должны только украинцы. Патриотический «центр» вёл политику по сдерживанию и противовесу, попеременно поддерживая, то «левых», то «правых». Для поддержания финансовой системы Украины было открыто несколько украинских укршоров. Правда, пользоваться их услугами могли только украинцы первой степени, только на территории Украины и только в гривне.

Поскольку оказалось, что Украину окружали враги, в числе которых Россия была далеко не самой опасной, страна общими усилиями взялась за создание патриотичного ядерного оружия. Несмотря на регулярные заявления ООН о глубокой обеспокоенности патриотизмом в Украине и в особенности патриотичной ядерной бомбой, Украина продолжала строить свою «ядерную безопасность».

«Великий Дядько», единоличный и пожизненно избранный лидер нации, следил за гражданами. Чтобы помочь гражданам сохранять правопорядок, был введён патриотичный комендантский час. Ежедневно с 21-го часа вечера до 8-ми утра выходить на улицу без специального разрешения строго воспрещалось.

Страна погрузилась в глубокий, беспросветный национализм.