СтопВиз от Парубия

В парламенте всерьёз заговорили о принятии закона о введении визового режима для граждан России. Причины всё те же: необходимо прекратить сообщение с агрессором, с чьих территорий к нам попадают сепаратисты, шпионы и прочие опасные элементы. Депутаты от правящей коалиции ожесточённо выступали, говорили о том, что визы для россиян спасут также и Европу от засилья шпионов.

Идею о визах для россиян активно продвигают спикер парламента Андрей Парубий и лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.







Патриотизм стал для многих в парламенте профессией, которая позволяет прикрывать свою никчёмность и неспособность привести страну к благополучию, но и откровенную глупость и недальновидность.

А если РФ в ответ на это введёт визовый режим для граждан Украины?.. Ответы многих народных депутатов просто поражают. «Нет, они не введут».

А если всё-таки введут? Куда поедет от 500 тысяч до 1 миллиона украинцев, зарабатывавших в России?.. Или будут 1-2 с лишним миллиардов долларов лишними ли украинской экономики? Именно столько ежегодно переводится денег из России, в том числе и украинскими трудовыми мигрантами.

Дискутировать на тему трудовой миграции из Украины в Россию сложно. Во-первых, потому что это психологически тяжёлая тема. В состоянии вялотекущих боевых действий поездки на заработок в соседнюю страну, где попросту выше зарплаты, воспринимаются очень неоднозначно. А во-вторых, потому что официальной статистики о том, какое количество людей уезжает из Украины на заработки, нет.

Но депутатам Верховной Рады тема визового режима с Россией даётся легко. Они же не вынуждены искать заработков за рубежом, а свои бизнесы обезопасили оффшорными счетами. «Ну, не будете ездить в Россию, будете ездить в Европу», и ни слова о том, а будут ли наши граждане когда-нибудь зарабатывать на территории самой Украины. Будет ли на территории Украины когда-нибудь работа, за которую будут платить в десятки раз больше, чем в России и даже Европе.

Псевдопатриотизм отличается тем, что не улучшает жизнь граждан. И орут об этом провластные силы, потому что война для них — оправдание их бездарности.