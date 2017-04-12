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Побывал в Прокуратуре Крыма
12.04.2017 14:44
Как будто звонок из прошлого. Помощник доложил мне, что звонят из Прокуратуры Крыма. Спустя три года после того, как я был похищен «самообороной» Крыма, уголовным делом начали заниматься.
Прокурор АР Крым, Гюндуз Мамедов, хочет со мной побеседовать, передал мне помощник. «Интересно», — подумал я. Оказалось, что для встречи даже не нужно ехать в Крым, так как офис Прокурора находится в столице. «Ещё интересней», — подумал я.
На данный момент у Крыма есть две прокуратуры. Украинская, которая базируется в Киеве, и крымская, самопровозглашённая, которая функционирует на полуострове. Меня пригласила украинская сторона.
Впервые за три года я увидел горячий, живой интерес к тому, что со мной произошло в 2014-м году. Привыкнув к игнору государственных структур, я уже начал забывать о моей крымской эпопее, когда под руководством Стрелкова-Гиркина, Безлера некий боевик по кличке Самвел и его группировка похитили меня в Симферополе. И Гиркин, и Самвел, о котором наши СМИ позже узнали много нового , «засветились» на моём видео. Но когда я вернулся из Крыма, это никого не интересовало. Появилось несколько заметок на сайтах, и на этом всё.
Прокурор Крыма Гюндуз Мамедов продемонстрировал такую вовлечённость, что на меня нахлынули воспоминания . Но не о моём, не постесняюсь этого слова, героическом визите уже оккупированного на тот момент Крыма, а о бездушности государственной машины.
Я вспомнил, как с мрачной гематомой на лице, полученной от рук боевиков, я пытался достучаться до киевских телестудий, интернет-ресурсов, журналистов, и везде натыкался на ледяное равнодушие. На «Громадськом ТВ» случившееся со мной, во-первых, урезали до нельзя, а, во-вторых, подали в настолько несерьёзном виде, что лучше бы, наверное, вообще не показывали. СТБ не стал транслировать репортаж их же собственного корреспондента, который снял меня, только что освободившегося от плена, на заправке в Армянске. Я вспомнил, как мы с юристами подавали в правоохранительные органы заявления о похищении, чтобы было возбуждено уголовное дело. Служба Национальной Безопасности ответила, что не занимается террористическими группировками. В письме от МВД порекомендовали передать заявление о похищении по месту совершения преступления, то есть в Крым, который на тот момент уже перешёл к России…
Как будто государство пресекало распространение этой информации всеми возможными способами.
Гюндуз с увлечением рассказывал, насколько это уголовное дело интересно, и сколько далеко идущих последствий международного характера оно может за собой повлечь. По его словам, прокуратура Крыма сейчас намерена возобновить уголовные процессы, так или иначе связанные с аннексией полуострова. Моё дело в списке было одним из первых. Видеоматериалов у нас достаточно, чтобы однажды это дело оказалось в международной судебной инстанции. Но можно ли рассчитывать на то, что уголовное дело получит надлежащее внимание и продолжение? Для меня это станет своеобразным маркером и основой для выводов.
теги: геннадий балашов, прокуратура крым, политика, украина, крым, балашов новости, уголовное дело балашов, политики, політики, Крим, правопорядок, закон, Україна
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