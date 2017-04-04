|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Гройсман: всё из ничего
04.04.2017 17:18
Физика потрясает воображение. Согласно теории Большого взрыва, всё возникло из ничего.
В начале была сингулярность, которая обладала нулевым объёмом и бесконечной плотностью. Затем из одной точки, из этой сингулярности пространство начало с бешеной скоростью расширяться. Вместе с пространством стало расширяться и вещество, которое на тот момент представляло собой плазму. На каком-то этапе Большого взрыва, появились элементарные частицы и физико-химическое взаимодействие. В результате постоянного расширения Вселенная обрела такой вид, который она имеет сегодня. Всё из ничего. Известнейший физик Стивен Хокинг сказал: «сам момент начала творения, сингулярность, не подчиняется ни одному из известных законов физики».
Посмотрел вчера заседание Кабмина, на котором был принят план приоритетных действий правительства до 2020 года, и у меня возникло странное чувство дежавю. Премьер-министр и команда Порошенко сотворили из ничего что-то. Реформы не приносят ожидаемых результатов, о чём Украине постоянно напоминают МВФ и другие заинтересованные в возврате кредитов организации, а планируемый рост ВВП — 4-5% в год, и экономика «сильная и конкурентоспособная»… Чудо?!
Но мы-то знаем, что чудес не бывает, есть явления, которым наука ещё не нашла объяснений. Посмотрим на план Кабмина с точки зрения физики. Современные исследования ушли так далеко, что уже практически не поддаются объяснению. В двух словах, физики считают, чтобы из ничего возникло что-то, должно произойти заимствование энергии из будущего.
Когда действий правительства нет, когда страна скатывается в пропасть бедности, энергия воруется из будущего. Чтобы экономика не сколлапсировала, бездеятельное правительство заимствует деньги из будущего. Повышаются тарифы ЖКХ, берутся международные кредиты, вводятся дополнительные платы.
Общество начинает бурлить от недовольства. И периодически, когда ситуация становится опасной, к народу выходят глубоко уполномоченные лица и творят чудеса. Кто-то заявляет, что повышать абонплату за газ ни в коем случае нельзя, и обещает заблокировать трибуну Верховной Рады. И появляются симпатики тех, кто за повышение абонплаты, и тех, кто против. ТВ-каналы снимают десятки сюжетов о том, кто из этих крикунов правильнее остальных защищает интересы народа. Так из пустоты возникает украинская политика. Государство Украина с её безыдейными политиками не зарабатывала, так и не зарабатывает. Зато транш МВФ получен! А это значит, инвестиционный климат повышен, курс гривны стабилизирован и экономика спасена.
Кроме всего вышесказанного, физика говорит нам о том, что в Украине также возможен Большой экономический взрыв. Из нулевой точки, где есть только бедность и долги, может возникнуть всё — и деньги, и благосостояние. Но для этого сингулярность должна существовать по совершенно другими законами.
теги: геннадий балашов, политика, украина, экономика, налоги, законы украина, транш мвф, гройсман, премьер-министр, кабмин, план 2020, реформи україна, політика, верховна рада, новини, сингулярность, большой взрыв
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина Україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.