Гройсман: всё из ничего

Физика потрясает воображение. Согласно теории Большого взрыва, всё возникло из ничего.

В начале была сингулярность, которая обладала нулевым объёмом и бесконечной плотностью. Затем из одной точки, из этой сингулярности пространство начало с бешеной скоростью расширяться. Вместе с пространством стало расширяться и вещество, которое на тот момент представляло собой плазму. На каком-то этапе Большого взрыва, появились элементарные частицы и физико-химическое взаимодействие. В результате постоянного расширения Вселенная обрела такой вид, который она имеет сегодня. Всё из ничего. Известнейший физик Стивен Хокинг сказал: «сам момент начала творения, сингулярность, не подчиняется ни одному из известных законов физики».

Посмотрел вчера заседание Кабмина, на котором был принят план приоритетных действий правительства до 2020 года, и у меня возникло странное чувство дежавю. Премьер-министр и команда Порошенко сотворили из ничего что-то. Реформы не приносят ожидаемых результатов, о чём Украине постоянно напоминают МВФ и другие заинтересованные в возврате кредитов организации, а планируемый рост ВВП — 4-5% в год, и экономика «сильная и конкурентоспособная»… Чудо?!





Но мы-то знаем, что чудес не бывает, есть явления, которым наука ещё не нашла объяснений. Посмотрим на план Кабмина с точки зрения физики. Современные исследования ушли так далеко, что уже практически не поддаются объяснению. В двух словах, физики считают, чтобы из ничего возникло что-то, должно произойти заимствование энергии из будущего.

Когда действий правительства нет, когда страна скатывается в пропасть бедности, энергия воруется из будущего. Чтобы экономика не сколлапсировала, бездеятельное правительство заимствует деньги из будущего. Повышаются тарифы ЖКХ, берутся международные кредиты, вводятся дополнительные платы.

Общество начинает бурлить от недовольства. И периодически, когда ситуация становится опасной, к народу выходят глубоко уполномоченные лица и творят чудеса. Кто-то заявляет, что повышать абонплату за газ ни в коем случае нельзя, и обещает заблокировать трибуну Верховной Рады. И появляются симпатики тех, кто за повышение абонплаты, и тех, кто против. ТВ-каналы снимают десятки сюжетов о том, кто из этих крикунов правильнее остальных защищает интересы народа. Так из пустоты возникает украинская политика. Государство Украина с её безыдейными политиками не зарабатывала, так и не зарабатывает. Зато транш МВФ получен! А это значит, инвестиционный климат повышен, курс гривны стабилизирован и экономика спасена.

Кроме всего вышесказанного, физика говорит нам о том, что в Украине также возможен Большой экономический взрыв. Из нулевой точки, где есть только бедность и долги, может возникнуть всё — и деньги, и благосостояние. Но для этого сингулярность должна существовать по совершенно другими законами.