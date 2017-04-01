Новая авантюра Банковой

Банковая запускает масштабную общегосударственную авантюру. Из-за опасений массовых протестов информация держится в строжайшем секрете.

Из источников близким к Президенту Украины, стало известно, что с 1-го мая Указом Президента в Украине будет введён режим чрезвычайного экономического положения (ЧЭП).

В связи с катастрофической экономической ситуацией, стремительным скатыванием основной массы населения за черту бедности, Президент Украины, Кабинет министров и руководство политических партий, представленных в парламенте, приняли действия, необходимые для дальнейшего экономического функционирования страны.

Согласно документу, который будет вскоре обнародован, все граждане Украины, достигшие 18-ти летнего возраста, не судимые ранее и не имеющие медицинских противопоказаний, объявляются с 1-го мая субъектами предпринимательской деятельности. Главным и единственным документом, предоставляющим право заниматься предпринимательством на территории Украины во время действия ЧЭП, является паспорт гражданина/гражданки Украины.

Также Указ Президента инициирует принятие Законов Украины «Об амнистии неплательщиков ЖКХ» и «О налоговой амнистии малых и микропредприятий». Теперь ты ничего не должен государству.

В документе сказано, что чрезвычайное экономическое положение — это общегосударственный правовой режим Украины, при котором значительно расширяются экономические полномочия частных физических лиц сроком на 40 лет, до 1-го мая 2057 года включительно. Единственным условием для преждевременной отмены ЧЭП является 100-тный рост ВВП Украины на протяжении более чем семи лет подряд. На вопрос, зачем отменять ЧЭП при таких потрясающих показателях роста экономики, наш источник из Администрации Президента ответил: «Чтобы сохранить экономическую стабильность на геополитической карте мира, ё-моё. Мы же не дебилы, с соседями ссориться».

С 1-го мая гражданам Украины РАЗРЕШЕНЫ : предоставление любых услуг без лицензий, «стихийная» торговля (без установки стационарных строительных конструкций в зонах, запрещённых законом), обменные валютные операции «с рук». Операции с правами на недвижимое имущество государственными налогами не облагаются. Снимаются все ограничения на оплату наличными средствами и безналичными: граждане могут проводить денежные трансакции наличными или через банк, в любых суммах и неограниченное количество раз. Свободные предприниматели Украины ОСВОБОЖДАЮТСЯ от уплаты любых налогов и сборов, кроме двух специальных.

На период действия ЧЭП доход, полученный гражданином Украины любым незапрещённым законом способом, считается законным и неотчуждаемым. Также гарантируется неприкосновенность доходов и имущественных прав иностранных резидентов, инвестировавших средства в экономику Украины. Разрешение на свободную торговлю в Украине (с теми же преференциями, что и для граждан страны) нерезиденты могут получить при условии, что они инвестируют от 150 000 долларов, директор предприятия, не менее 70% персонала должны быть резидентами Украины, и оплата их труда в час должна быть не ниже 15 долларов.

Гражданам, которые по какой-либо причине желают отказаться от своего права заниматься свободным предпринимательством, следует в трёхмесячный срок, до 1 сентября включительно, подать соответствующее заявление в местные органы управления (+ копия паспорта 1-2 стр., копия идентификационного кода, справка о несудимости, флюорография и справка от гинеколога обязательно!)

Медицинские противопоказания к Свободному Предпринимательству :

хронический коммунизм больших полушарий,

социализм халявного желудочка,

синдром «ждуна»,

синдром «рук, которые ничего не крали».

Внимание! Национализм правого радикального предсердия, блуждающий нервный патриотизм, а также избирательная патриотическая слепота противопоказаниями НЕ являются!