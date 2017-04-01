|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Новая авантюра Банковой
01.04.2017 09:41
Банковая запускает масштабную общегосударственную авантюру. Из-за опасений массовых протестов информация держится в строжайшем секрете.
Из источников близким к Президенту Украины, стало известно, что с 1-го мая Указом Президента в Украине будет введён режим чрезвычайного экономического положения (ЧЭП).
В связи с катастрофической экономической ситуацией, стремительным скатыванием основной массы населения за черту бедности, Президент Украины, Кабинет министров и руководство политических партий, представленных в парламенте, приняли действия, необходимые для дальнейшего экономического функционирования страны.
Согласно документу, который будет вскоре обнародован, все граждане Украины, достигшие 18-ти летнего возраста, не судимые ранее и не имеющие медицинских противопоказаний, объявляются с 1-го мая субъектами предпринимательской деятельности. Главным и единственным документом, предоставляющим право заниматься предпринимательством на территории Украины во время действия ЧЭП, является паспорт гражданина/гражданки Украины.
Также Указ Президента инициирует принятие Законов Украины «Об амнистии неплательщиков ЖКХ» и «О налоговой амнистии малых и микропредприятий». Теперь ты ничего не должен государству.
В документе сказано, что чрезвычайное экономическое положение — это общегосударственный правовой режим Украины, при котором значительно расширяются экономические полномочия частных физических лиц сроком на 40 лет, до 1-го мая 2057 года включительно. Единственным условием для преждевременной отмены ЧЭП является 100-тный рост ВВП Украины на протяжении более чем семи лет подряд. На вопрос, зачем отменять ЧЭП при таких потрясающих показателях роста экономики, наш источник из Администрации Президента ответил: «Чтобы сохранить экономическую стабильность на геополитической карте мира, ё-моё. Мы же не дебилы, с соседями ссориться».
С 1-го мая гражданам Украины РАЗРЕШЕНЫ : предоставление любых услуг без лицензий, «стихийная» торговля (без установки стационарных строительных конструкций в зонах, запрещённых законом), обменные валютные операции «с рук». Операции с правами на недвижимое имущество государственными налогами не облагаются. Снимаются все ограничения на оплату наличными средствами и безналичными: граждане могут проводить денежные трансакции наличными или через банк, в любых суммах и неограниченное количество раз. Свободные предприниматели Украины ОСВОБОЖДАЮТСЯ от уплаты любых налогов и сборов, кроме двух специальных.
На период действия ЧЭП доход, полученный гражданином Украины любым незапрещённым законом способом, считается законным и неотчуждаемым. Также гарантируется неприкосновенность доходов и имущественных прав иностранных резидентов, инвестировавших средства в экономику Украины. Разрешение на свободную торговлю в Украине (с теми же преференциями, что и для граждан страны) нерезиденты могут получить при условии, что они инвестируют от 150 000 долларов, директор предприятия, не менее 70% персонала должны быть резидентами Украины, и оплата их труда в час должна быть не ниже 15 долларов.
Гражданам, которые по какой-либо причине желают отказаться от своего права заниматься свободным предпринимательством, следует в трёхмесячный срок, до 1 сентября включительно, подать соответствующее заявление в местные органы управления (+ копия паспорта 1-2 стр., копия идентификационного кода, справка о несудимости, флюорография и справка от гинеколога обязательно!)
Медицинские противопоказания к Свободному Предпринимательству :
хронический коммунизм больших полушарий,
социализм халявного желудочка,
синдром «ждуна»,
синдром «рук, которые ничего не крали».
Внимание! Национализм правого радикального предсердия, блуждающий нервный патриотизм, а также избирательная патриотическая слепота противопоказаниями НЕ являются!
теги: Геннадий Балашов, 1 апреля, чрезвычайное экономическое положение, Украина, политика, економіка, 1 квітня, надзвичайне положення, Адміністрація Президента України, слухи политика, новини, сенсация, свободная экономика, вільна економіка
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.