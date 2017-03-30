Консульства Польши закрыты. Блокада

Конфликт между Украиной и Польшей — это конфликт, происходящий в душе националиста.

Нагнетание ситуации между Украиной и Польшей длятся ещё со времён Богдана Хмельницкого, который огнём и мечом искоренял польскую шляхту. Важнейшая историческая персона, национальный герой Украины, гетман, подписавший Переяславскую раду (1654 г.), которая на долгие годы бросила Украину в объятия России. Герои современной Украины, Степан Бандера и Роман Шухевич — идеологи и деятели украинского национально-освободительного движения. Но исторически сложилось так, что в глазах Польши все они выглядят иначе. Для националистов Польши это люди, виновные в массовых убийствах.

Я ни в коем случае не умаляю заслуг Бандеры и Шухевича как борцов за независимость Украины. Времена были очень сложные, хотя переусердствовать (даже во имя благого дела) тоже нельзя. Сегодня острые углы национальных символов и исторических трактовок необходимо сглаживать. Это касается как Украины, так и Польши.

Не стану утверждать, что в событиях вчерашнего дня или минувших актах исторического возмездия/вандализма виноват Кремль. Конечно, любая конфронтация на территории Украины, выгодна Москве. Но официальный Киев со своим поощрением национализма и тем дней давно минувших сам становится причиной натянутых отношений с соседями.

Надо признать: Польшу, нашего ближайшего стратегического партнёра, тревожат некоторые символы украинского национализма, о чём Польша неоднократно и открыто заявляла. Если Украина намерена строить долгосрочные и крепкие отношения с Польшей, это необходимо учитывать. Так же как и Польше необходимо делать некоторые послабления в адрес Украины, если у неё есть планы на будущую кооперацию. Кто должен сделать первый шаг? Либо тот, кто умнее. Либо тот, кому это нужнее.

У Украины сейчас слабая позиция, как у страны с экономикой, питающейся кредитами, зоной боевых действий и нищающим населением. Уже появлялись сообщения о том, что украинские граждане, пребывающие в Польше, всё чаще и чаще становятся жертвами дискриминации. Учитывая это, украинская власть обязана перестать заигрывать со своими националистическими движениями, не идти на поводу у эмоций. В Украине раздор сеется с трибуны парламента, экранов телевизоров, высоких кабинетов.

К чему привело ночное нападение на генконсульство Польши? К прекращению работы консульств по всей Украине. Кто в итоге пострадал? Население. В этих госорганах граждане Украины могли получить визы в ЕС, паспорта и прочие документы. Считайте это ещё одной блокадой на территории Украины, иммиграционной, визовой блокадой.

Правительства цивилизованных стран и общества не поощряют национализм, наоборот, когда то или иное националистическое движение набирает обороты, европейские СМИ сообщают об этом с тревогой. В Украине же первые лица сами стимулируют деятельность националистических движений, накручивая тем самым псевдопатриотическую истерию. Жалко потерять Польшу.

Послевоенная память ещё слишком сильна, могилы напоминают о трагедиях прошлого, и пока у националистических движений Украины и Польши развязаны руки, конфликт будет продолжаться, и, возможно, превратится в конфронтацию. И гранатомёт, из которого неизвестный выстрелил в консульство Польши — это сигнал к обострению ситуации. О чём это происшествие скажет Евросоюзу? О том, что в Украине много бесхозного оружия, есть люди, готовые его пустить в ход, и что всё это уже рядом с границей. А значит, с Украиной опасно иметь дело. Власти не могут навести порядок в собственной стране даже на мирной территории.