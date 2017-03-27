Ложные цели «Майданов»

Не дай нам Бог пойти на третий круг!

Наблюдая за акциями протеста в России, слушая лозунги «Путин — вор», «Димона на нары!» невольно вспоминается наш украинский опыт. На видео и фото видно, что активизировалась довольно большая часть граждан РФ. Людям захотелось выйти на протестные митинги, созрела необходимость «выпустить пар», продемонстрировать Европе и всему миру, что демократическая общественность, несмотря ни на что, жива.

В Украине эти события вызвали большой интерес. Наш народ более опытен в проведении подобных мероприятий. Странное дежавю. Чего требовали люди в 2004-м и 2013-м годах? «Банду геть!» Но в результате мы получили и новую банду, и новых государственных воров. Сегодня страну возглавляет какая-то гремучая смесь из всех типов «злочинних попередників».

Почему мы получили то, что имеем?

На «Оранжевой революции» и «ЕвроМайдане» не было лозунгов «за», не было требований, нацеленных на благополучие граждан, требований конкретных реформ. «Майдан» был против . Люди даже не пытались изменить саму государственную систему с её запретами, забюрократизированностью, налогами. Они требовали справедливости и возмездия! И это, по сути, то же самое, что мы сейчас наблюдаем на площадях России. Уволить, поймать, наказать. Для себя россияне ничего не просят. Они лишь говорят, что им плохо живётся, и кто в этом виноват. Им кажется, что если «этих» поменять на других, то станет лучше. Но дело не в конкретных фамилиях. Так же, как в Украине, мы не видим в России политиков, которые декларируют улучшение жизни народных масс при помощи идеологии и коренных реформ.

Безыдейную Россию затрясло, как не так давно трясло Украину. К чему это приведёт? Возможно, к возникновению нового финансово-политического клана; возможно, к изгнанию Медведева, как сакральной жертвы для сохранения общественного покоя и порядка. Улучшит ли это положение дел россиян? Нет. Они и не просят ничего для себя. Ни новых свобод, ни экономических возможностей. Они хотят, чтобы восторжествовала справедливость. Неидеологические акции протеста наносят огромный вред сознанию граждан, погружая в иллюзорный мир коллективной галлюцинации.

Не ведитесь на желание «попишатися» своим патриотическим, непокоримым духом. Если бы наши «Майданы» достигли своего истинного предназначения, люди не хотели бы снова протестовать, потому что были бы довольны изменившейся жизнью и улучшенными условиями, и благодарили бы правительство.

Следующий «Майдан» в Украине должен проходить с чётким требованием для себя, иначе он будет бессмысленным повторением прошлого, но с ещё большей жестокостью и в ещё более крупных масштабах. А в идеале гражданское общество может сделать правительство эффективным даже без протестного пенделя. Всё что для этого нужно — всего 10% граждан с активной гражданской позицией, единым и четким требованием к власти. Сильная идеология трансформирует народ из покорной массы в демократический инструмент, не просящий, но требующий от власти собственные права и свободы.