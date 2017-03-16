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Крысиный эксперимент над Украиной
16.03.2017 15:08
В Украине проводится масштабный крысиный эксперимент по разрушению морали, нравственности и закона.
Крысы — очень социальные животные, способные на альтруизм. Крысы способны помогать друг другу (незнакомым особям в том числе), предупреждать об опасности, выкармливать чужих детёнышей. Это механизм, помогающий крысам выживать. Доказано, что в крысиных сообществах есть иерархия и даже различные социальные роли .
По многим, базовым признакам крысиные сообщества схожи с человеческим обществом. Поэтому эксперименты с крысами очень интересны с точки зрения социальной психологии.
Один из жесточайших экспериментов с крысами, «Крысиный король», показал, как разрушить крысиное общество. Сплоченная стая крыс ломается, когда разрушены мораль и нравственность.
Суть эксперимента заключалась в следующем. Одного самца заключали в клетку и длительное время морили голодом. Затем ему подбрасывали мёртвую крысу. У самца возникала дилемма: либо умереть самому, либо съесть мёртвого сородича. В конце концов, он принимал решение съесть себе подобного. В следующий раз самцу в клетку помещали крысу, которая ещё была еле живой. И снова возникала дилемма — не причинять вреда сородичу в ущерб себе или съесть, чтобы выжить. «Крысиный король» принимал решение убить сородича. В третий раз к самцу бросали крысёнка, здорового, но значительно слабее его. И самец съедал и этого сородича, уже не тратя времени на «раздумья». Таким образом он приучился поедать себе подобных, его нравственность была уничтожена.
После этого экспериментаторы выпустили самца в крысиное сообщество. И вот другие, ничего не подозревающие крысы пытались с ним взаимодействовать, а тот их заманивал и убивал. В конце концов, крысы покидали это место.
Почему я вспомнил этот интересный эксперимент. В высших эшелонах власти Украины, на олигархической верхушке, сложилась именно такая ситуация. В своё время Порошенко «подбирал» остатки промышленности, занимался приватизацией «мёртвых» предприятий. Запрет присваивать чужое у него, судя по всему, снижался, и он начал заниматься «полумёртвыми» предприятиями, а со временем стал не брезговать и живыми. В закрома, для семьи. Когда он вырос до «короля», стал равным другим украинским олигархам. Между сверхбогатыми людьми существовал негласная договорённость: свой своего не пожирает. А так как у Порошенко этот запрет сбился, сообщество стало разрушаться, началось поедание себе подобных. Сожрали бизнес Онищенко, Коломойского. На очереди Ахметов.
Подобных «крысиных королей», которые считают, что можно пожирать себе подобных, по всей Украине образуется много. Никакие моральные устои их не удерживают. В ход идёт фальсификация документов, фабрикация уголовных дел, вызов на ложные допросы. Организация травли, чтобы «сожрать». Люди одного ранга и статуса больше не помогают друг другу. Мы сейчас наблюдаем распад элитарного общества. Рыба гниёт с головы. У меня есть надежда, что остальное население Украины достаточно морально здоровое и крепкое, чтобы не скатиться до их уровня.
Произвол особенно заметен по риторике, связанной с блокадой Донбасса. Даже «порохоботы», ярые приверженцы президентской политики, растерялись. Ещё позавчера все осуждали блокаду, говоря о веерных отключениях электроэнергии. После того, как «блокадников» согнали с рельс, на заседании СНБО было объявлено о… блокаде. Прекратить перемещение грузов в зоне АТО. А как же веерные отключения? Как же губительные для экономики последствия?..
Аморальность элит символически пожирает общество. Говорить одно, а делать другое — уже давно стало нормой даже на общенародном уровне. Но, к счастью, альтруизм на этом уровне ещё сохраняется. И вновь мы возвращаемся к старому постулату «Не верь. Не бойся. Не проси». Государственный аппарат живёт по своим законам и правилам и не считается с вами. Нельзя дружить с «крысиным королём», это опасно для жизни.
теги: геннадий балашов, политика, украина, АТО, СНБО, порошенко, олигархи, олигархи украины, коломойский, онищенко, политики, блокада Донбасса, крысы, зрада, эксперимент
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