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Сокровища Фирташа
27.02.2017 14:49
Дерибан будет знатный.
Сейчас заговорили об имуществе олигарха Дмитрия Фирташа. Многие его подельники, которые находились (или ещё находятся) у него в подчинении, уже мысленно делят добычу. Так когда-то делилось имущество другой масштабной личности, Павла Лазаренко, признанного одним из самых коррумпированных чиновников мира. Днепропетровские долго опасались притрагиваться к его владениям, но через время всё, что Лазаренко присвоил, было раздерибанено.
Сверхбогатые люди Украины типа Фирташа и Лазаренко, порождают огромное количество «Фунтов», подставных лиц — депутатов, директоров, управляющих. У каждого олигарха есть своя сеть доверенных лиц, на которых оформлена часть их активов.
Какие именно сокровища Фирташа будут поделены, точно сказать не сможет никто. Я думаю, даже сам Фирташ не назовёт все свои владения. Это как закрома Советского Союза, о которых доподлинно было известно далеко не всё. По подсчётам Forbes, у Фирташа свыше 250 миллионов долларов в активах. Известно, что его владения очень обширны. Это и промышленные, и сельскохозяйственные предприятия, и газораспределительные компании, телеканалы не только в Украине, но и в странах Европы… И это только согласно общедоступной информации.
Когда валится гигантский бизнес-столп, когда теряется контроль над имуществом, люди поступают, как люди. Они забывают о личных отношениях с владельцем, о том, как им досталась должность, о законах. Наверняка, люди из ближайшего окружения Фирташа уже поздравляют друг друга и ждут новости об экстрадиции своего благодетеля в США.
Скажется ли этот передел на экономике Украины? Нет. Перестанет функционировать ещё одна раковая опухоль монополизированного имущества. Сеть по ограблению государства рассыпалась на локальные ячейки. И хотя венское правосудие уже получило 125 миллионов евро залога от Фирташа, для падающей экономики Украины, из которой на протяжении десятилетий выкачиваются дурные деньги, это уже не сыграет никакой роли. Деньги уже покинули нашу страну. И если капитал выходит из Украины, то он сюда, как правило, уже не возвращается.
Что украинские олигархи умеют действительно хорошо, так это обездвиживать капитал. Срабатывает хватательный рефлекс. Они присваивают всё, что оказывается в сфере их влияния, не думая о том, как сделать предприятие успешным и доходным. И в этом их коллективная инстинктивная глупость. Хватать и жрать.
Любой украинский олигарх — морально бедный человек. Ему нечем поделиться с людьми. Он может только забирать и накапливать.
P.S.: Чем закончится для Фирташа судебный процесс не столь важно. Хорошо бы, если вместе с ним из Украины исчезли бы Пинчук, Коломойский, Ахметов и все схемщики, «сидящие на потоках». А ещё лучше, чтобы была уничтожена сама возможность создавать «схемы».
теги: геннадий балашов, политика, фирташ, олигархи, олігархи, політика, україна, лазаренко, пинчук, ахметов, коломойский
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