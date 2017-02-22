Экономическое чудо Испании

Гуляя по улицам Мадрида, наблюдая потрясающую архитектуру, задумываешься о том, когда и почему на эту территорию пролились денежные потоки. Что сделало послевоенную Испанию одной из самых экономически развитых стран в мире?

Испания благодарна за это диктатору Франсиско Франко, Генералиссимусу, правившему страной с 1939 по 1975 годы. Однако Франсиско-Паулино-Эрменгильдо-Теодуло Франко-и-Баамондэ решился на реформы далеко не сразу. Как говорится, жизнь заставила.







Гражданская война (1936-1939 г.) порядочно истощила Испанию не только экономически, но и демографически. Погибло около 450 тысяч человек, ещё 600 тысяч выехало из страны. Затем грянула Вторая мировая война. Испания под руководством Франко поддержала Гитлера, хотя и не объявляла войны антигитлеровской коалиции. После окончания войны Испания терпела такие лишения и бедствия, что основные продовольственные продукты распределялись по карточкам на протяжении ещё двенадцати лет…

Получить международную финансовую помощь не удавалось. Испания получала отказы из-за того, что оказала фашистской Германии, пускай незначительную, но всё-таки поддержку. Валютные резервы Испании были опустошены. На фоне соседних государств ситуация была катастрофической.

Нищая и отвергнутая странами-победителями Испания вынуждена была задуматься над оживлением экономики своими собственными силами.

Изначально Франко был «государственником», то есть держался курса государственного контроля над экономикой. Но жестокие реалии заставили его поменять своё мнение. И в 1959-м году Испания приняла стабилизационный план, в основе которого лежала либерализация экономики.

В общих чертах, что предприняло правительство Испании для реанимации экономики. Свобода частного предпринимательства. Выгодные условия для иностранных инвесторов. Освобождение валютного рынка. Развитие сферы туризма. Обратите внимание, ставку на сельское хозяйство или промышленность Испания не сделала, хотя и в то, и в другой сфере достигла определённых успехов.

В итоге Испания четырнадцать лет подряд, вплоть до 1975-го года, была рекорды по темпам экономического развития по всему миру. Для сравнения, ВВП в 1950-м году составлял $100 (что гораздо меньше показателей соседних стран), а в 1975-м — $3300 на душу населения. Вместе с растущими показателями уровня жизни увеличивалось и количество населения Испании: с 23 до 36 миллионов человек.

Сначала правительство освобождает экономику. Деньги начинают активно размножаться, процветают торговля и сфера услуг. А затем люди едут туда, где выгодно жить и работать. Этот универсальный закон работает на примере любой страны и эпохи. В Испании я нашёл ещё одно точное его подтверждение.

«Ответственный только перед Богом и перед историей» — эти слова про Франсиско Франко написаны в декрете 1939-го года, назначившим его верховным и пожизненным правителем Испании. После его кончины государство возглавил король Хуан Карлос I де Бурбон, которого Франко сам же на эту роль и утвердил.

Франко хватило политической смелости не только взять власть в стране, а затем восстановить монархию, но и признать свои ошибки, и исправить их с помощью жёстких и коренных экономических реформ.

Сегодня прогресс, достигнутый в прошлом, постепенно слабеет. В списке Международного валютного фонда по ВВП (по ППС на душу населения) за 2015-й год Испания занимает 33-е место из 185-ти. $34 861 на человека в год. Другие страны Европейского Союза опережают её по экономическому развитию, и этот отрыв, судя по государственной политике Испании, будет нарастать.

В последние десятилетия вновь увеличилась роль государства в экономике. Так, например, количество чиновников Испании возросло с 700 тысяч до 3,2 миллионов. Высокие налоговые ставки. Бизнес тормозится бюрократическими проволочками. Государственный аппарат Испании пытается контролировать денежные потоки граждан и предприятий, «отщипывая» от денежных операций налоговые проценты. Причина простая — председатель правительства Испании, Мариано Рахой, является социалистом по убеждениям и возглавляет Народную партию. В идеологическом плане ему противостоит король Испании Филипп IV, который считает, что только предпринимательский класс может вывести страну из кризиса. Что получится в результате их взаимодействия, время покажет.

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Возвращаясь к нашим баранам в прямом и переносном смыслах этого слова.

В том же списке МВФ валовой внутренний продукт Украины по паритету покупательной способности составил $7987. Мы на 113-м месте. И без десятилетий кровопролитных войн Украина на фоне своих европейских соседей выглядит опустошённой и обескровленной. МВФ подкармливает нашу неработающую экономику кредитами. Правительство не думает о том, чтобы сделать Украину финансово независимым и сильным государством. Но жизнь заставит.