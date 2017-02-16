Кто Онищенко для 5.10

Много вопросов возникло в связи со вступлением в нашу партию Александра Онищенко. Кто-то возмущается, кто-то поздравляет, равнодушным эта новость не оставила никого.

Для начала, отвечу тем, кто обвинил либертарианскую партию «5.10» в продажности. Если бы мы были продажной политической силой, стали бы мы придавать широкой огласке симпатию Онищенко к «5.10»?..

Я неоднократно говорил и писал, что «5.10» ведёт свою политическую деятельность публично и прозрачно. Наши двери открыты абсолютно для всех. Единственным условием является принятие либертарианских ценностей и экономической системы «5.10».

Команда так называемых «реформаторов», парламентская группа президента Порошенко пытается создать имидж Александра Онищенко как коррупционера и преступника. Но отдельно взятые фамилии не являются причинами коррупции. Это лишь последствия.

Причина крупной госкоррупции — это госпредприятия и НДС. Причина коррупции меньшего масштаба — это запутанная налоговая и разрешительная система, тупикующая бизнес. Вы можете менять чиновников местами, назначать на государственные должности «новые, честные лица», это ничего не поменяет. Пока таможня работает по принципу презумпции виновности, пока существует НДС с его огромными откатами, пока движение денег тормозится запретами и ограничениями, люди будут искать лазейки.

Законы поставили граждан Украины в такие условия, когда экономическими преступниками являются практически все граждане Украины. Зарплаты в «конвертах», подкручивание счётчиков, чтобы заплатить за ЖКХ услуги меньше, торговля и предоставление услуг без разрешающих документов, «добровольный взнос» на счёт больницы, чтобы получить бесплатное медицинское обслуживание... Люди вынуждены выкручиваться, нарушая законы, потому что у многих нет другого выбора.

Устранить коррупцию при помощи государственных организаций, различных комиссий, комитетов, бюро невозможно, потому что они борются лишь с последствиями. Более того, НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) занимается устранением неугодных власти лиц. Причины всё те же. Система остаётся нетронутой. Коррупция уходит корнями в большую политику…

Одно из условий нашего сотрудничества с Александром Онищенко — это публичность. Я не предлагал ему купить партию «5.10», как написали некоторые СМИ, не предлагал сделать тайный взнос или купить места в парламенте. Мы договорились об открытом и публичном сотрудничестве. Нам важно его публичное присоединение к идеологии. И тот резонанс, который вызвало вступление Онищенко в партию, и его пост об этом в Facebook, гораздо ценнее денег.

Нам важно, чтобы и другие политики, оказавшиеся в изгнании, а также состоятельные и влиятельные люди Украины поняли, что пора уже изменить систему, уменьшить роль государства в экономике, сделать Украину процветающим и правовым государством. Но для этого нужно взять на себя ответственность и заявить о поддержке либертарианской идеологии партии «5.10». Онищенко стал членом партии «5.10», и это важный месседж для тех, кто ещё сомневается. Мы не прячем лиц и смотрим в будущее.