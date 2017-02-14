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Историческая справка из будущего. 40 лет спустя
14.02.2017 10:37
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Свободная энциклопедия
/14 февраля 2057 года/
Украина — самая густонаселённая страна Европы, крупнейший торгово-экономический центр Евразии.
Население — 146 млн. человек (оценка 2056 года).
Официальные языки — украинский, русский, английский, немецкий.
ВВП в год — $6 триллионов.
ВВП на душу населения — $41 095.
Валюта — разрешено хождение любых валют.
После периода экономического упадка и военных действий на территории Украины первой четверти 21-го века страна была объединена либертарианской политической силой, которая за 40 лет вывела Украину на первые места мировых рейтингов по уровню жизни, безопасности и комфортности ведения бизнеса.
Либертарианские идеи возникли в экспертной среде, затем проникли в социальные сети. Многие либертарианские постулаты стали интернет-мемами. Когда показатель узнаваемости либертарианских идей достиг 90%, политические организации, общественные и гражданские движения либертарианского толка объединились в единую силу и победили на выборах.
Предвыборная кампания либертарианцев основывалась на жёстком принципе несотрудничества с любыми источниками финансирования, кроме фандрайзинга. Либертарианцы предложили программу коренных преобразований «Свободная экономика Украины», которая была горячо поддержана плеядой западных политиков и общественных деятелей. Центральная идея заключалась в том, что для процветания государства частное предпринимательство нужно освободить от налогов. Либертарианцы победили на парламентских и президентских выборах, получив таким образом всю полноту власти для проведения реформ.
Клика постсоветских финансово-политических преступников, известных под общим названием «попередники», утратили возможность заработка через государственные программы финансирования. Многие из них были приговорены к лишению свободы за взяточничество и использование служебных полномочий с целью извлечения личной выгоды.
Экономика
Преимущества: первые места в мировых рейтингах по лёгкости и удобству ведения бизнеса, благоприятный инвестиционный климат, законодательная защита, высокий уровень платежеспособности населения.
Недостатки: ограничение ряда возможностей для иностранных инвесторов и преференции для местного населения, в частности высокие зарплаты и социальные гарантии.
Высоко конкурентные условия ведения бизнеса, рыночная экономика, низкие налоговые ставки. Всего в Украине два налога — 5% с продаж и 10% социального налога с заработной платы, которые платит сам получатель заработной платы.
Население
С 2021-го года ежегодный прирост населения неоднократно превышал рекордные показатели по всему миру. Большинство населения составляют украинцы — 60%, выходцы из европейских стран — 20%, россияне — 15%, 5% — другие.
Правительство Украины приняло общегосударственную политику гармонии и сотрудничества между всеми национальными группами. Конфликтов на почве языка или этнической принадлежности в Украине не возникало. Пропаганда патриотизма и национализма как пагубных и устаревших идеологий, скомпрометировавших себя в прошлом была запрещена. Основным принципом государственной политики стали мультикультурность и мультинациональность.
теги: геннадий балашов, политика, украина, будущее, майбутнє, україна через 40 років, політика, патріотизм, націоналізм, мова, вільна економіка, либертарианство
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