Мертвые герои

Их не нужно кормить, лечить, одевать; они не задают неудобных вопросов, им не с кого спросить. Они — инструмент для удержания власти.

Простые люди восточной, северной и центральной Украины не преследуют простых людей Донбасса. У простых людей Донбасса нет цели взять власть ни свою, ни киевскую.





Простые люди хотят спокойно жить и достаточно зарабатывать. Они хотят, чтобы заводы, школы и больницы работали. Они хотят мира. И не важно, где они живут — на оккупированной территории или в других частях Украины. Матери плачут по своим сыновьям, жёны и дети желают, чтобы наступил мир, и мужчины, наконец, вернулись домой.

Чего хотят политические партии и политики? Победы любой ценой, прекращения торговли с Донбассом, отмщения, расплаты... Это не их дети ходят под пулями, это не их кровь поливает донбасскую землю, не возле их домов взрываются снаряды. Желания простых людей оказываются в поле внимания на недолгий срок, во время выборов.

А простые люди продолжают ждать, когда же власть обратит внимание на них, живущих в пятиэтажках, работающих на заводах и в шахтах, перемещающихся на общественном транспорте с дома на работу, с работы домой. Они хотят того же, что и всегда — благоденствия. Чтобы власть обратила внимание на их потребности и права.

Власти в Киеве невыгодно, чтобы война закончилась. Властям нужны мёртвые герои, их можно торжественно хоронить и пиариться, их можно награждать и пиариться, их именами можно клясться и пиариться…

Если в Украине воцарится мир, истеблишменту не о чем будет отчитываться. Не на что будет просить денег у международных кредиторов. Нечем будет прикрывать свою бездеятельность и ошибки. Когда война закончится, на первый план выйдут острые экономические проблемы Украины.

Властям ДНР и ЛНР тоже невыгодно, чтобы военные действия прекратились. В случае мирного решения вопроса и проведения выборов они как военные администрации станут ненужными. Ни Захарченко, ни Плотницкий, ни их окружение не смогут мирно существовать на этой территории.

Простые люди Донбасса тревожатся, что официальный Киев начнёт политические преследования. И это серьёзное препятствие на пути к примирению. Победа Киева — самое худшее, что может случиться с Донбассом. Незнание порождает страхи. Простые люди, граждане Донбасса, боятся русофобской мести. Победа так называемого «русского мира» пугает украиноязычную часть населения.

Победа одних или других сил приводит к ущемлению определённой части населения. Поэтому оптимальнее всего заключить мир и начать искать общий язык. Начать вместе думать, что делать, чтобы вместо военных администраций пришли экономические, которые дали бы простым людям свободу зарабатывать и жить в мире.

А пока этого не произошло в Украине идёт война одной власти против другой. Война за товарные потоки, деньги, контроль территорий. И никто не думает об интересах простых людей.