|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Мертвые герои
13.02.2017 14:55
Их не нужно кормить, лечить, одевать; они не задают неудобных вопросов, им не с кого спросить. Они — инструмент для удержания власти.
Простые люди восточной, северной и центральной Украины не преследуют простых людей Донбасса. У простых людей Донбасса нет цели взять власть ни свою, ни киевскую.
Простые люди хотят спокойно жить и достаточно зарабатывать. Они хотят, чтобы заводы, школы и больницы работали. Они хотят мира. И не важно, где они живут — на оккупированной территории или в других частях Украины. Матери плачут по своим сыновьям, жёны и дети желают, чтобы наступил мир, и мужчины, наконец, вернулись домой.
Чего хотят политические партии и политики? Победы любой ценой, прекращения торговли с Донбассом, отмщения, расплаты... Это не их дети ходят под пулями, это не их кровь поливает донбасскую землю, не возле их домов взрываются снаряды. Желания простых людей оказываются в поле внимания на недолгий срок, во время выборов.
А простые люди продолжают ждать, когда же власть обратит внимание на них, живущих в пятиэтажках, работающих на заводах и в шахтах, перемещающихся на общественном транспорте с дома на работу, с работы домой. Они хотят того же, что и всегда — благоденствия. Чтобы власть обратила внимание на их потребности и права.
Власти в Киеве невыгодно, чтобы война закончилась. Властям нужны мёртвые герои, их можно торжественно хоронить и пиариться, их можно награждать и пиариться, их именами можно клясться и пиариться…
Если в Украине воцарится мир, истеблишменту не о чем будет отчитываться. Не на что будет просить денег у международных кредиторов. Нечем будет прикрывать свою бездеятельность и ошибки. Когда война закончится, на первый план выйдут острые экономические проблемы Украины.
Властям ДНР и ЛНР тоже невыгодно, чтобы военные действия прекратились. В случае мирного решения вопроса и проведения выборов они как военные администрации станут ненужными. Ни Захарченко, ни Плотницкий, ни их окружение не смогут мирно существовать на этой территории.
Простые люди Донбасса тревожатся, что официальный Киев начнёт политические преследования. И это серьёзное препятствие на пути к примирению. Победа Киева — самое худшее, что может случиться с Донбассом. Незнание порождает страхи. Простые люди, граждане Донбасса, боятся русофобской мести. Победа так называемого «русского мира» пугает украиноязычную часть населения.
Победа одних или других сил приводит к ущемлению определённой части населения. Поэтому оптимальнее всего заключить мир и начать искать общий язык. Начать вместе думать, что делать, чтобы вместо военных администраций пришли экономические, которые дали бы простым людям свободу зарабатывать и жить в мире.
А пока этого не произошло в Украине идёт война одной власти против другой. Война за товарные потоки, деньги, контроль территорий. И никто не думает об интересах простых людей.
теги: геннадий балашов, донбасс, АТО, россия-украина, война, политика, перемога, победа, герои украины, герої, війна, росія агресор, ДНР, ЛНР, україна патріотизм, політика
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR Адвокат адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.