Наивысшее зло

Вы знаете, что вы — революционер? Возможно, вы никогда не держали в руках транспаранта, не размахивали флагом на площади, не ночевали в палатке на Майдане, возможно, вы даже не следите за политическими новостями; но вы являетесь современным украинским революционером.

Кем бы вы ни работали: менеджером по продажам, таксистом, помощником руководителя компании, директором торговой точки, парикмахером; кем бы вы ни были: домохозяйкой, пенсионером, студентом, военным, бизнесменом или безработным; знайте — вы ведёте постоянную борьбу за свои гражданские и экономические права. Вы выбрали самое моральное и лучшее оружие в этой непримиримой борьбе.

Это непротивление государственному злу. Неподчинение дурным законам, лишающим нас самой возможности благополучия, а наших детей — будущего.

Сегодня это морально и оправданно — уйти в «тень», платить государству меньше (или не платить вообще), осуществлять торговлю «с рук», предоставлять частные услуги, получать зарплату в «конверте», не посвящая в свою деятельность госчиновников. Сегодня это нормально — искать возможности заплатить за услуги ЖКХ меньше суммы, указанной в «платёжке». Это правильно, потому что другого выхода у людей просто нет. Государство должно искать общий язык со своим населением. Это начнёт происходить, когда ситуация достигнет полного абсурда, и народ станет экономически неуправляемым.

Украине импонирует тема сопротивления, вооружённого и эмоционального, идущего от «корней», из самого народа. Вольный казацкий дух, романтично воспетый в изобразительном искусстве, музыке и литературе, требует активных действий. Но, как показали 2013-й и 2014-й годы, ни к чему хорошему это не приводит. Выплеснутая на брусчатку Майдана накопившаяся злоба закончилась приходом во власть безыдейных политиков. Одни безыдейные политики сменились другими. Украина поменяла шило на мыло, и стало только хуже.

Процитирую Мартина Лютера Кинга, легендарного борца за права афроамериканского населения США, который добился принятия закона о запрете расовой дискриминации и получил Нобелевскую премию мира. Он сказал: « Ненависть порождает ненависть, насилие порождает насилие, и жестокость порождает жестокость в раскручивающейся спирали всеобщего разрушения ». Насколько эта цитата актуальна для Украины 2017-го года!..

Если протестовать против несправедливых законов государства с оружием в руках, в ответ мы получим репрессии госаппарата и ужесточение этих самых законов. Если причинять вред представителям правоохранительных органов, в ответ прольётся ещё больше крови. Если в знак протеста разрушать, ломать, сжигать, это принесёт лишь разруху.

Способ и место непротивления выбираешь ты сам. Главный критерий — делать то, что выгодно тебе, даже если это запрещено законом, при условии, что это не наносит ущерба другим членам общества, объектам или предметам. Например, это касается зарабатывания денег. И так в Украине живёт 90% населения, осознавая того, или нет.

Принцип непротивления злу, рождённый тысячелетней философией Индии и продемонстрированный миру Махатмой Ганди, — единственное наше оружие против одурелого, коррумпированного госаппарата. Для граждан Украины пришло время понять, что мы не являемся экономическими преступниками, злоумышленниками, которые не хотят делиться своими деньгами с «бюджетниками», которых нужно ловить и наказывать. Это природный, естественный процесс, физика общественной жизни: люди ищут пути наименьшего сопротивления. И это наше Богом данное право, жить и зарабатывать на своей земле.

Самое важное, что мы должны сделать на этом этапе, это понять, чего мы хотим добиться в итоге. Как наше непротивление поможет государству стать свободнее и справедливее?

Ганди не боролся с социальным расслоением в Индии, не боролся с нищетой. Он боролся за независимость Индии от Британской империи, потому что это было ключевым условием для развития его страны. Для Украины главное: освободить свою экономику от налогов, освободить свой бизнес от разрешений и правил, освободить свои деньги от дурных законов. Только после этого можно говорить о дальнейших шагах и росте, о достойной защите своих государственных границ и международном имидже.

Различные политические и общественные организации Украины борются за очень важные вещи, но они бьют в разные точки — очищение от коррупции, окончание войны, упрощение условий для ведения бизнеса. Всё это верно и нужно, но эти проблемы неразрешимы в государстве с умирающей экономикой. А народ тем временем молча саботирует всё, что мешает ему жить и зарабатывать. Революция непротивления происходит у нас на глазах.

Не показывайте воровскому государственному аппарату свои доходы, это ваше право. Вы боретесь за выживание, как боролись ваши родители, дедушки и бабушки, и рано или поздно огромная государственная махина рухнет под давлением своего собственного идиотизма, как рухнул партийный аппарат СССР, который до последнего отказывался давать своим гражданам свободу зарабатывать.