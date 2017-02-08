|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Народный счёт
08.02.2017 16:55
Подписанный президентом Порошенко закон является не убедительным шагом к децентрализации, а «пустышкой». Постсовковый подход к реформам во всей красе — создание видимости перемен. Разберёмся, почему.
«Закон направлен на развитие административно-территориальных единиц, на территории которых проводится добыча углеводородов». И сколько же денег достанется местным бюджетам?
Читаем, районные бюджеты получат «щедрых» 2% рентной платы за использование недр для добычи нефти, природного газа и газового конденсата. 3% будут зачисляться в бюджеты городов областного значения и бюджеты объединённых территориальных общин. И 95% рентной платы будут перечисляться в общий фонд государственного бюджета Украины...
Эти 5%, которым истеблишмент Киева решил поделиться с местными властями, выглядит, как жалкая подачка. А по сути ничего не изменилось.
Крупные финансово-политические кланы продолжают управлять природными ресурсами и не хотят ни с кем делиться. Население Украины не получает прямой финансовой выгоды от добычи полезных ископаемых.
Согласно Конституции Украины, народ и не должен получать дохода от использования своих природных ресурсов. Статья 13 Конституции Украины: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією».
Кому это на руку? Органам государственной власти, а точнее тем лицам, которые их возглавляют. А было бы выгоднее народу Украины получать ренту от пользования недрами и добычу природных ресурсов напрямую, на свой личный банковский счёт? И референдума не нужно проводить. Конечно, да. Вот это была бы реформа!
Насколько было бы справедливее и демократичнее, если бы платежи поступали на счета абсолютно всех гражданин Украины, начиная от новорожденных и заканчивая пенсионерами. Доходом от недр должно распоряжаться само население, а не госчиновники. И где бы ни были расположены залежи полезных ископаемых на территории Украины, они принадлежат всем гражданам в равной мере.
Технически это не так уж и сложно осуществить. Для этого требуется отдельный народный счёт или фонд (обязательно негосударственный, в негосударственном банке, а лучше — в крупном западном банке), на который поступали бы все средства, и с которого они распределялись бы по личным счетам граждан, чтобы любой желающий в любой момент мог онлайн провести любые операции с принадлежащими ему средствами. И ещё для этого требуется такое дефицитное в украинской политике явление как желание реформ, подкреплённое реальными действиями.
Всё, что выгодно человеку и не вредит другим членам общества, государственный аппарат должен разрешить и обеспечить. Украине пора переходить на современный гуманистический, человекоцентрированный подход во взаимоотношениях между государством и гражданином – либертарианство.
теги: геннадий балашов, украина, порошенко, недра, корисні копалини, україна новини, політика, лібертаріанство, закони україни, конституция
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый Кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.