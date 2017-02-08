Народный счёт





Подписанный президентом Порошенко закон является не убедительным шагом к децентрализации, а «пустышкой». Постсовковый подход к реформам во всей красе — создание видимости перемен. Разберёмся, почему.

«Закон направлен на развитие административно-территориальных единиц, на территории которых проводится добыча углеводородов». И сколько же денег достанется местным бюджетам?

Читаем, районные бюджеты получат «щедрых» 2% рентной платы за использование недр для добычи нефти, природного газа и газового конденсата. 3% будут зачисляться в бюджеты городов областного значения и бюджеты объединённых территориальных общин. И 95% рентной платы будут перечисляться в общий фонд государственного бюджета Украины...

Эти 5%, которым истеблишмент Киева решил поделиться с местными властями, выглядит, как жалкая подачка. А по сути ничего не изменилось.

Крупные финансово-политические кланы продолжают управлять природными ресурсами и не хотят ни с кем делиться. Население Украины не получает прямой финансовой выгоды от добычи полезных ископаемых.

Согласно Конституции Украины, народ и не должен получать дохода от использования своих природных ресурсов. Статья 13 Конституции Украины: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією».

Кому это на руку? Органам государственной власти, а точнее тем лицам, которые их возглавляют. А было бы выгоднее народу Украины получать ренту от пользования недрами и добычу природных ресурсов напрямую, на свой личный банковский счёт? И референдума не нужно проводить. Конечно, да. Вот это была бы реформа!

Насколько было бы справедливее и демократичнее, если бы платежи поступали на счета абсолютно всех гражданин Украины, начиная от новорожденных и заканчивая пенсионерами. Доходом от недр должно распоряжаться само население, а не госчиновники. И где бы ни были расположены залежи полезных ископаемых на территории Украины, они принадлежат всем гражданам в равной мере.

Технически это не так уж и сложно осуществить. Для этого требуется отдельный народный счёт или фонд (обязательно негосударственный, в негосударственном банке, а лучше — в крупном западном банке), на который поступали бы все средства, и с которого они распределялись бы по личным счетам граждан, чтобы любой желающий в любой момент мог онлайн провести любые операции с принадлежащими ему средствами. И ещё для этого требуется такое дефицитное в украинской политике явление как желание реформ, подкреплённое реальными действиями.

Всё, что выгодно человеку и не вредит другим членам общества, государственный аппарат должен разрешить и обеспечить. Украине пора переходить на современный гуманистический, человекоцентрированный подход во взаимоотношениях между государством и гражданином – либертарианство.