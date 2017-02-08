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Президент Украины Трамп
08.02.2017 10:39
“Вы хотите зарегулировать экономику,
бизнес просто обанкротится.
А я обещаю дерегуляцию и снижение налогов”
Дональд Трамп, теледебаты 27 сентября 2016 г.
Представим себе такую фантасмагорию: Дональд Трамп заявил, что намерен приступить к управлению Украиной.
Сенсационное решение поддержал американский парламент, международные финансовые институты, Евросоюз, общественность горячо одобрила. Сотни миллионов людей по всей Америке вышли на улицы с транспарантами «Трамп, подыми Украину!»
И вот Трамп прибывает в Украину в качестве назначенного извне Президента. Исторический момент. Вся страна на ушах, Россия в шоке. Сам Трамп выглядит спокойным и уверенным. Он выходит к трибуне и говорит на украинском языке: «Україна понад усе!» После того, как гул утих, Трамп произносит великолепную речь и говорит о том, что он намерен вывести Украину на высокий уровень благосостояния. «Украина удивит мир, сделав свою территорию между воинствующей Россией и бюрократизированной Европой выгодной для бизнеса!» — заявляет Трамп.
Первые действия Трампа на посту Президента Украины?
Трамп как успешный предприниматель, построивший свою бизнес-империю не на государственных средствах, а на реальных денежных потоках, будет относиться к Украине как к своей компании. В первую очередь он подумает, как сделать свою компанию прибыльной или, для начала, хотя бы вывести её на уровень самоокупаемости, чтобы выплатить кредиты и начать зарабатывать.
Что увидит Трамп в Украине? «Топ-менеджмент компании» — правительство — коррумпировано. Система худо-бедно функционирует, но происходит это за счёт труда «персонала», то есть народа. Часть компании вообще пытается отделиться, подстрекаемая «хедхантерами» из более стабильной компании. Страна по уши в долгах. Долгосрочное планирование существует только на бумаге, поставленные цели не соблюдаются.
С присущей ему прямотой Трамп уволил бы всех неэффективных управленцев, закормленных чиновников и жирных генералов. И произнёс бы то, чего не говорил ещё ни один украинский политик: «Масштабы нищеты, в которую погрузилось населения катастрофические. Глубина и системность проблем бедственные. Но мы не будем искать поддержки у Европы или даже на моей родине, Соединённых Штатах Америки! Мы должны помочь себе сами и не ждать, что другие страны возьмут на себя ответственность и будут гарантировать нашу территориальную целостность. Мы будем действовать! Я объявляю благосостояние граждан Украины моим высшим приоритетом в государственном управлении ».
С изумлением и страхом украинцы смотрели бы выступление Трампа. Задуренные популизмом про создание рабочих мест, поддержку отечественного товаропроизводителя, необходимость введения новых штрафов и налогов для бизнеса, многие граждане Украины с ужасом восприняли бы предложения нового Президента. И Трамп сказал бы: «Чтобы сделать Украину действительно великой и богатой страной, в течении года мы сделаем десять шагов.
Во-первых, мы отменим все грабительские налоги, таможенные пошлины и сборы. И вместо этого введём один простой и общий для всех налог — 5% с продаж.
Во-вторых, мы разрешим свободное хождение валют на своей территории.
В-третьих, мы откроем экономические границы и сделаем Украину беспошлинной зоной для всего человечества.
Четвёртый шаг. Мы разрешим людям свободно владеть, покупать и продавать землю.
Пятый шаг. Мы перезапустим банковскую систему.
Шестой шаг. Мы освободим бизнес от ограничений и преград.
Седьмой шаг. Мы перейдём на контрактную армию, как только в стране воцарится мир. Украина станет государством мира и процветания.
Восьмой шаг. Мы введём страховую медицину. И реформируем систему образования.
Девятый шаг. 10% социального налога обеспечит высокие пенсии.
И, наконец, десятый шаг. Природные богатства, полезные ископаемые мы сделаем достоянием всех граждан Украины.
Мы повторим триумфальный путь Америки 19 столетия и покажем всему миру пример экономического роста и свободы. Украина пройдёт через невиданные преобразования. И я обращаюсь к парламенту с просьбой о предоставлении мне особых полномочий.
Мы будем действовать быстро, открыто и решительно».
… И потребовалось бы совсем немного времени, чтобы у населения Украины открылись глаза на то, как на самом деле работает экономика. Даже ситуация на Донбассе — это не помеха для того, чтобы Украина начала массово зарабатывать деньги. С Президентом, обладающим бизнес-хваткой, Украина быстро пошла бы в рост, несмотря на любые трудности.
теги: геннадий балашов, дональд трамп, украина, президент украины, политика, реформы, реформи україна, політика, політики, економіка, податки, налоги
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