Мечта Семенченко

Разгорелись горячие споры о прекращении торговли с оккупированными территориями. Вопрос: к чему приведёт блокада Донбасса?

Возьмём крайний вариант: полный запрет на всякую торговлю с Донбассом. Представьте себе, что провозить нельзя ровным счётом ни-че-го. В зоне разграничения возведена непроходимая «трамповская» стена, блокирующая любые перемещения в обе стороны. Правила настолько строгие, что у частных лиц, пересекающих границу, изымаются из ручной клади продукты питания.

Практически мечта комбата Семенченко. Он, кстати, и будет министром всего этого бедлама вместе с активистом Евромайдана Парасюком.

К каким результатам это приведёт?

1. В результате полной экономической блокады Донбасса остановится ли война?

2. Поменяются ли настроения его жителей по отношению к остальной части Украины и, в частности, к официальному Киеву?

3. Станет ли лучше жить населению по обе стороны границы из-за прекращения торговли?

Уже не говоря о том, в каком свете подаст эту блокаду российские СМИ…

Очевидно, что блокада приведёт к обострению и без того крайне сложной ситуации. Но это именно того, чего жаждет толпа, накачанная телевизионной пропагандой войны.

Радикальные меры отражают общественные ожидания. Большая масса граждан Украины хотят, чтобы «сепары» получили по заслугам. Но воинственность и жажда мести — плохие советчики, когда речь идёт о будущем.

Что будет, если блокпосты между Донбассом и остальной территорией Украины будут убраны, если не будет больше разграничивающей линии? Что будет, если торговля будет разрешена, если малый и средний бизнес сможет, как и прежде, свободно перемещать грузы, товары и деньги? Что будет, если разрешить расчёты между Донбассом и остальной территорией Украины в любой валюте?

Обычным людям станет жить проще. Те мирные жители, которые сейчас клянут Украину в лице её президента, премьера, министров, добробатов, получат возможность свободно жить и работать дальше, как если бы они жили в цивилизованной европейской стране, где их гражданские права и свободы соблюдаются.

Сейчас «сепаратисты» — это те, кто потакает своей ненависти и даже не задумывается над тем, чьи шкурные интересы решаются при помощи блокады Донбасса. Потому что в нынешних условиях блокада Донбасса приведёт к дальнейшему разобщению и дезинтеграции.

Свободное перемещение товаров, денег и людей, свободный рынок, бизнес, освобождённый от налогов, запретов и дурных «правил» — сегодня всё это нужно не только Донбассу, но и всей Украине. Для любого современного государства свобода — главное. А свободу в современном мире дают только деньги.