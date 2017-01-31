Большая олигархическая война

Мы не можем заглянуть в души украинских олигархов, президента, министров… Обычный человек не в состоянии понять, по каким законам функционируют олигархические чёрные дыры Украины. Как и с чёрными дырами во Вселенной, мы можем анализировать лишь последствия их воздействия.

Философ и учёный Декарт создал метод изучения любого объекта или явления, который до сих пор используется наукой. Сначала необходимо собрать все доступные данные, далее их необходимо проанализировать, синтезировать весь объём информации, чтобы понять, как это работает. И после этого вы сможете сделать выводы. Сопоставим данные, которые у нас есть.

По словам народного депутата Онищенко, который сейчас находится в бегах, президент Порошенко потребовал с олигарха Ахметова взятку в 200 миллионов долларов за «крышевание». После этого якобы с принадлежащей Ахметову «Нефтегаздобычи» были сняты все аресты. Параллельно с этим принадлежащие Ахметову телеканалы стали более лояльны к президенту.

Но тут неожиданный поворот событий! Блокада железной дороги на Донбассе, которая делает невозможным доставку сырья. И кто проводит эту массовую акцию? Безденежная, «общественная» сила — ветераны АТО и добровольцы. Они не просто блокируют железнодорожные пути, ведущие в зону АТО, они их режут.

На фоне этих событий как бы случайно всплывает интересная информация про «Центрэнерго», а именно, по каким ценам закупаются газ и уголь, и по каким ценам он поставляется.

Далее, голые факты. Группа людей блокирует ж/д пути, нанося материальный ущерб государству, срывая работу энергосистемы Украины. И какие действия следуют от Министерства внутренних дел? Пытается ли государство как-то бороться с этим? Нет. На место событий в течение пяти дней не приезжает полиция, место блокирования не оцепляет спецназ… Только генпрокуратура и СБУ заявили о незаконности блокирования и колоссальном ущербе. В ответ все пронационалистические силы сказали о войне до победного конца, и том что они не допустят торговлю с оккупированными территориями. Вагоны с углём как стояли, так и стоят.

Это первый удар, который был нанесён по бизнес-империи Рината Ахметова — сырьё из Донбасса. Второй удар более страшный. Это Авдеевский коксохимический завод, также принадлежащий Ахметову. В результате обстрелов Авдеевки и перестрелок между украинскими военнослужащими и боевиками завод был обесточен и поставлен на консервацию. Почему именно сейчас началось столь масштабное обострение ситуации именно в Авдеевке? Странное совпадение. Или не совпадение?..

Как будто пути поставок продукции Ахметова кем-то намеренно перекрываются.

Существует ли связь между министром внутренних дел Аваковым, блокадой ж/д путей, обострением ситуации в Авдеевке? Или это дикое совпадение? Досадно другое. Страдают и погибают ни в чём не повинные граждане Украины.

Есть потрясающий американский фильм «Куда приводят мечты». Перефразируем название и поставим вопрос по-другому — куда приводят взятки? Куда приводит страну крупная государственная коррупция?..

Люди становятся заложниками большой олигархической войны, в которой они являются всего лишь разменной монетой.