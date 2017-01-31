|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Большая олигархическая война
31.01.2017 14:22
Мы не можем заглянуть в души украинских олигархов, президента, министров… Обычный человек не в состоянии понять, по каким законам функционируют олигархические чёрные дыры Украины. Как и с чёрными дырами во Вселенной, мы можем анализировать лишь последствия их воздействия.
Философ и учёный Декарт создал метод изучения любого объекта или явления, который до сих пор используется наукой. Сначала необходимо собрать все доступные данные, далее их необходимо проанализировать, синтезировать весь объём информации, чтобы понять, как это работает. И после этого вы сможете сделать выводы. Сопоставим данные, которые у нас есть.
По словам народного депутата Онищенко, который сейчас находится в бегах, президент Порошенко потребовал с олигарха Ахметова взятку в 200 миллионов долларов за «крышевание». После этого якобы с принадлежащей Ахметову «Нефтегаздобычи» были сняты все аресты. Параллельно с этим принадлежащие Ахметову телеканалы стали более лояльны к президенту.
Но тут неожиданный поворот событий! Блокада железной дороги на Донбассе, которая делает невозможным доставку сырья. И кто проводит эту массовую акцию? Безденежная, «общественная» сила — ветераны АТО и добровольцы. Они не просто блокируют железнодорожные пути, ведущие в зону АТО, они их режут.
На фоне этих событий как бы случайно всплывает интересная информация про «Центрэнерго», а именно, по каким ценам закупаются газ и уголь, и по каким ценам он поставляется.
Далее, голые факты. Группа людей блокирует ж/д пути, нанося материальный ущерб государству, срывая работу энергосистемы Украины. И какие действия следуют от Министерства внутренних дел? Пытается ли государство как-то бороться с этим? Нет. На место событий в течение пяти дней не приезжает полиция, место блокирования не оцепляет спецназ… Только генпрокуратура и СБУ заявили о незаконности блокирования и колоссальном ущербе. В ответ все пронационалистические силы сказали о войне до победного конца, и том что они не допустят торговлю с оккупированными территориями. Вагоны с углём как стояли, так и стоят.
Это первый удар, который был нанесён по бизнес-империи Рината Ахметова — сырьё из Донбасса. Второй удар более страшный. Это Авдеевский коксохимический завод, также принадлежащий Ахметову. В результате обстрелов Авдеевки и перестрелок между украинскими военнослужащими и боевиками завод был обесточен и поставлен на консервацию. Почему именно сейчас началось столь масштабное обострение ситуации именно в Авдеевке? Странное совпадение. Или не совпадение?..
Как будто пути поставок продукции Ахметова кем-то намеренно перекрываются.
Существует ли связь между министром внутренних дел Аваковым, блокадой ж/д путей, обострением ситуации в Авдеевке? Или это дикое совпадение? Досадно другое. Страдают и погибают ни в чём не повинные граждане Украины.
Есть потрясающий американский фильм «Куда приводят мечты». Перефразируем название и поставим вопрос по-другому — куда приводят взятки? Куда приводит страну крупная государственная коррупция?..
Люди становятся заложниками большой олигархической войны, в которой они являются всего лишь разменной монетой.
теги: геннадий балашов, порошенко, ахметов, донбасс, политика, война, украина, АТО, Авдеевка, обстрелы АТО, політика, Авдіївка, Україна олігархи, онищенко, СБУ, Аваков, МВД, блокування Донбас
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак ато банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада Вибори війна влада власть война Выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый Кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.