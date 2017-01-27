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Стена Трампа
27.01.2017 10:09
Редкое явление: избранный президент собирается реализовывать свои предвыборные обещания. Все «нелегалы» будут выдворены из США, а на границе с Мексикой будет построена стена. И заплатит за всё это веселье сама Мексика…
«Мексика оплатит строительство стены полностью. Они ещё пока этого не знают, но стену оплатят», — сказал Дональд Трамп во время одного из своих предвыборных выступлений.
И хотя президент Мексики, министр экономики, министр иностранных дел в один голос заявляют, что это абсолютно неприемлемо, что Мексика ни за что не станет платить за амбициозный проект Трампа, я уверен, им придётся это сделать.
Для оплаты строительства Трамп намерен ввести 20%-й налог на импорт товаров из Мексики, который принесёт до 10 миллиардов долларов в год. Если власти Мексики не согласятся на это условие, Трамп предлагает запретить банковские переводы денег из США в Мексику всем мексиканцам. В ответ на заявления Трампа президент Мексики Энрике Ньето отказался от встречи в Белом доме.
Но рано или поздно ему придётся пойти навстречу, потому что Мексика экономически зависит от Америки. Товарооборот между США и Мексикой составляет порядка 200 миллиардов долларов в год ( 277,7 млрд. в 2013-м году ), и 80% того, что производит Мексика, продаётся в США.
Условия диктует богатый покупатель, а не бедный продавец. Это законы рыночной торговли.
Но интересно не то, нужна ли антиимиграционная стена Америке. Стена, безусловно, необходима, чтобы остановить огромный поток нелегальной иммиграции в США (около 1 миллиона человек пересекают границу ежедневно), остановить наркотрафик, чтобы лишить преступность возможностей уйти от правосудия. Кроме того, это вам не «стена» Яценюка из сетки рабицы, которую повалит любой танк. Это надёжная конструкция.
Интересно даже не то, когда Ньето согласится на условия Трампа, и как отреагирует на это общественность Мексики и Америки. По большому счёту, это не имеет значения.
Интересно само мышление президента Америки.
Трамп — бизнесмен и думает о государстве, прежде всего, как о компании. А компания не может быть убыточной, её проекты должны приносить прибыль или хотя бы выходить на самоокупаемость . В этом плане украинским политикам есть, чему поучиться у Трампа.
Если Барак Обама нёс миссию миротворца, он был президентом, который помогал американцам выжить с помощью различных социальных программ, то Дональд Трамп — это лидер, который мечтает, чтобы американцы стали богаче. Его цели как президента сходятся с его меркантильными интересами, потому что вся недвижимость, которой он владеет, подорожает в десять раз. Трампу выгодно сделать Америку богаче.
Нашим политикам нужно брать пример с Трампа и думать, как сделать так, чтобы страна и граждане зарабатывали, потому что тогда заработают и они сами. Рост уровня жизни делает богаче всех.
Америка, судя по всему, вступила в золотую пору, и её можно с этим только поздравить! Ну, а для президента Украины это урок: пока вы не контролируете границу своей собственной страны, это не государство, а проходной двор.
теги: геннадий балашов, трамп, мексика, стена на границе, сша мексика, международная политика, новости, украина, україна, політика, кордони україни, иммиграция
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