Водительские права нужно отменить





Чтобы управлять автотранспортным средством любой категории, удостоверение водителя ни к чему. Но люди настолько привыкли к тому, что водительские права существуют, что это всемирная практика, что даже не сомневаются в их необходимости.

На самом деле для поддержания порядка и безопасности на дорогах вполне достаточно удостоверения личности. Вам же не требуются специальные права для посещения ресторанов, баров и кафе, хотя гражданин вполне способен там нарушить общественный порядок, разбив тарелку, напившись в хлам, не расплатившись по счёту или совершив «наезд» на кухню. Чтобы сходить в ресторан, не нужна и медицинская справка, хотя в сфере общепита это было бы актуально, как нигде.

Другой пример. Представьте, если бы образование (высшее, средне специальное или базовое школьное) не давало бы прав на работу. Насколько усложнилась бы наша жизнь, если бы каждому гражданину нужно было бы дополнительно получить специальные права на работу. Знания есть, диплом есть, а прав нет. Нужно сдать специальные дополнительные экзамены, отстоять в очереди в будний день и в рабочее время, и, если попадётся нормальный инспектор, наконец, заплатить за «корочку». Совершенно ясно, что это никому не нужная бюрократическая волокита. И цель её — усложнить людям жизнь.

Законопроект от главного сервисного центра МВД, согласно которому каждые 5-15 лет водительские права нужно будет получать заново, может иметь разные цели. Для начала, это лучший способ отвлечь людей от дурной работы власти. Чтобы люди не обсуждали причины своих низких доходов, несоразмерно высоких коммунальных платежей и всеобщей разрухи, им нужно создать ложную тему для возмущения. Также это может быть пиар ход кого-то из политиков, кто инициировал создание этого законопроекта, чтобы потом с ним публично «бороться». Идеальный метод для создания видимости бурной политической деятельности. Кроме того, если законопроект будет принят, он станет коррупционной золотой жилой для сервисных центров.

Ведь если разобраться, в Украине на 1000 жителей приходится около 200 автомобилей. А это значит, что приблизительно одна пятая часть населения страны, а это порядка 8-ми миллионов человек, будут вынуждены обновлять свои водительские права. И здесь к авторам законопроекта возникают вопросы чисто технического характера: как и без того забитые народом сервисные центры справятся с дополнительным потоком людей? Сколько потребуется дополнительных чиновников, а может, и зданий для их обслуживания?

Трудно разобраться, какие именно мотивы двигали авторами законопроекта и его лоббистами, потому что от правительства Украины в последнее время исходит очень много бреда.

Получение водительских прав — это пережиток прошлого, бюрократическая псевдозабота о безопасности общества, от которого нужно уходить. И Украина могла бы стать первой в мире страной, избавившей себя и своё население от лишних трат и суеты. Есть законодательство, согласно которому, лица, достигшие 18-тилетнего возраста, имеют право управлять автомобилями категории «В». Есть автошколы. Граждане могут получить знания самостоятельно. Этого достаточно. При введении системы «5.10» в Украине водительские права будут упразднены.

С точки зрения либертарианства, философии нового времени, государственная машина должна, в первую очередь, делать жизнь проще и комфортнее. Принцип простой — все государственные нормы и институты Украины, без которых можно обойтись, должны быть упразднены.