Украину порют, как холопов, а она терпит

Парламентская ассамблея Совета Европы вчера приняла украинскую резолюцию. Европа требует от кремлевской России: освободите политзаключенных журналистов Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену и снять обвинения в «сепаратизме» с журналистов в Крыму.



Будет ли от этого толк? Конечно, нет.

ПАСЕ периодически принимает подобные резолюции, требуя от РФ того, на что Кремль не пойдет никогда. И этим ассамблея Совета Европы похожа на маленькую интеллигентную старушку, которая машет кулачком перед здоровым подвыпившим мужиком.

Какой, например, эффект имела резолюция ПАСЕ о том, что Россия должна отменить аннексию Крыма (резолюция №2063, 2015-й год)? Действия РФ называются «российской агрессией», говорится, что военная интервенция противоречит международному праву, есть требование об освобождении пленных... И что? И ничего.

Для украинских членов делегации, депутатов Ирины Геращенко и Владимира Арьева, это отличный пиар. Как и на Савченко, на именах украинских журналистов, попавших в жернова судебной системы РФ, делают политическую карьеру.

Для Кремля и российского суда решения ПАСЕ — пустой звук. Поэтому о том же заседании ассамблеи российские СМИ пишут , что «Президент ПАСЕ выступил за снятие с России наложенных за Крым санкций». И ни слова о резолюциях и политзаключенных.

Суд будет продолжаться. Украинские граждане будут расплачиваться в этой жестокой политической игре годами своей жизни, здоровьем и свободой. Заторможенный процесс круговорота заключенных между Россией и Украиной будет продолжаться.

Но здесь возникает другой важный вопрос. ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ ВЕДЕТ (ИЛИ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ПУБЛИЧНО) СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН РОССИИ?

В России веками формировалось отношение к Украине, как к территории, населенной «холопами», которыми можно и нужно управлять. Барин захотел — барин высек. Вот Кремль и устраивает показательные «порки» граждан Украины с трансляцией по телевидению. А свободолюбивая, самостоятельная Украина на это отвечает… ничем. Она терпит и жалуется.

Это самый интересный момент во всей этой истории с политзаключенными.

Есть признанная цивилизованным миром российская агрессия, есть аннексированная территория, есть АТО, но нет публичных судебных процессов в отношении граждан Российской Федерации. И, более того, народ этого даже не требует! Как будто, само собой разумеющееся дело — наших судят, приговаривают, а мы только и делаем, что просим помощи везде, где только можем. В каком свете это выставляет президента Украины, всю нашу власть? Как слабых политиков, неспособных защитить ни свою землю, ни своих граждан.

Украине нужно психологически выйти из подчиненной позиции, из ощущения себя бесправным и несправедливо обиженным народом. Украине нужно отвечать на действия агрессора самостоятельно, не ожидая резолюций или поддержки у кого бы то ни было. Украине нужно перестать быть «холопом» и не давать себя «пороть».

Что касается парламентской ассамблеи Совета Европы, на нее не стоит ориентироваться, потому что многие уважаемые мировые организации сегодня устарели.

Решения ПАСЕ игнорируются, ее политическое влияние в современном мире крайне низкое, если оно вообще есть. Ассамблея Совета Европы стала эдаким клубом по интересам, чьи члены собираются вместе, чтобы посочувствовать, выразить глубокую обеспокоенность и что-нибудь потребовать. Но к юридическим последствиям это не приводит. Возможно, количество резолюций, принятых в отношении России, сыграют свою роль позже, например, как основание для санкций. Пока же деятельность ассамблеи выглядит бессмысленной.

С моей точки зрения, организация либо должна быть действенной и приносить результаты, либо ее следует модернизировать или ликвидировать. ПАСЕ, как и Украине нужно сосредоточиться на решении проблем, а не на их забалтывании.