Возможно, в скором будущем мы будем наблюдать возникновение надгосударственного евразийского формирования. Сейчас это кажется, мягко говоря, невероятным. Но если проанализировать геополитические процессы с точки зрения астрофизики, перед нами предстаёт другая картина.

Представим себе Европейский Союз и Российскую Федерацию в виде двух чёрных дыр. Это огромные финансовые объекты, обладающие колоссальной гравитацией, которые втягивают на свою территорию ресурсы, финансы и людей. ЕС является более массивной чёрной дырой, чем РФ. Население ЕС — 502,6 миллиона человек, население России — 146,5 миллиона человек. В экономическом плане европейская чёрная дыра гораздо массивнее российской. Поэтому ЕС вытягивает больше материи в виде финансов, нефти, металла, других ресурсов и людей с мозгами, чем Россия.

Когда в Космосе две чёрные дыры находятся вблизи друг от друга, между ними возникает притяжение. Они начинают вращаться друг вокруг друга и постепенно сближаться. При этом между ними происходит обмен веществом, которое они взаимно «съедают» друг у друга. Вокруг них образуются гравитационные волны, расходящиеся во все стороны и влияющие на окружающие объекты. Перед тем, как произойдёт слияние чёрных дыр, их границы начинают дрожать.









Эту же вибрацию можно заметить и на простых физических объектах. Например, если наблюдать в невесомости за тем, как два шарика жидкости сливаются, то в замедленной съёмке видно, что перед слиянием их оболочки начинают вибрировать. Это происходит из-за взаимодействия мелких частиц.

Это очень похоже на то, что происходит на геополитической карте. Россия и Европа сливаются в единое экономическое пространство. При этом трясёт всех. Европу трясёт от опасений по поводу неадекватных военных действий со стороны Кремля. Россию трясёт от санкций и потери финансов. Украина оказалась между ними, и её разрывает. Часть денежных потоков и населения устремляется в Европу, вторая часть — в Россию.

Чем это закончится, если продолжить астрофизическую параллель? Слиянием и стабилизацией.

Две крупнейшие государственно-финансовые системы мира, ЕС и Россия, до 2030-го года объединятся.

Не обязательно, что у нового формирования будет единый Президент или Наблюдательный совет. Важно то, что на Евразийском континенте появится единое финансово-экономическое пространство, новая массивная чёрная дыра. И она вступит в гравитационное взаимодействие (или противостояние) с массивной чёрной дырой США.

Украину трясёт в виде военных действий, попыток России удержать Украину в своём гравитационном поле. Местная власть тоже пытается удержать «вещество» внутри Украины, вводя запретительные меры, ограничивающие движение денег и людей. Но всё это в конечном счёте будет уничтожено гравитацией Европейского Союза.

Европа не может существовать без России. Ей требуется набирать массу, всасывая ещё больше ресурсов, людей и денег. Россия не может существовать без Европы, особенно её элита. Поэтому в будущем между ними будут подписаны международные договора о свободной торговле, снятии таможенных барьеров, партнёрстве и союзничестве. Но до тех пор тряска будет продолжаться, и она ждёт не только Украину, но Европу, и Россию.