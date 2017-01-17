Замена Порошенко

Множатся слухи, что США ищут замену на пост президента Украины.

На эту роль примеряются разные персонажи, начиная от главы Администрации президента Януковича Сергея Лёвочкина, министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко, заканчивая «общественниками» типа Святослава Вакарчука.

В общем, кто кого хочет, тот того и предлагает. Нужен другой, не уступающий Петру Порошенко по денежной массе, финансово-политический гигант. И чтобы его одобрил Запад, он должен быть более готовым на реформы, чем его предшественник. Но кто на самом деле может прийти на смену Порошенко?

Порошенко является управляющим огромной политически влиятельной группы, занимающих десятки, сотни ключевых должностей, контролирующих государственные предприятия. По сути, в его руках сконцентрирована вся власть. Порошенко стал бы диктатором, но, к счастью, у него не хватило ресурсов.

Противостоящую ему политическую группировку возглавляют экс-премьер Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков. Вокруг них также сконцентрированы бюджетные должности и государственные ресурсы.

И у первой, и у второй группировки есть своё сообщество экспертов и средства массовой информации, которые поют осанну своим боссам.

Если посмотреть на политическую карту Украины с этой точки зрения, то выбор не так уж и велик. Мы видим, кто влияет на умы людей, кто может «раскрутить» или уничтожить политического деятеля и партию. Сформировать замену Порошенко может Ринат Ахметов, вчера ещё мог Игорь Коломойский, и беглые «регионалы», которые финансируют пару-тройку медийных проектов. С помощью каких СМИ будет представлена альтернатива президенту? Информационная махина «Интер», телеканал «Украина», «1+1», NewsOne, «112». Какие политические деятели имеют шанс «подняться» в этой игре? Либо те, которые платят за своё продвижение, либо те, которые угодны владельцам СМИ. У остальных нет шансов.

Телевизор преподносит народу политических игроков на любой вкус и цвет. Для любителей крепкого словца и скабрезных подробностей из личной жизни есть Олег Ляшко. Есть Юлия Тимошенко, которая прекрасно уживается с любой риторикой, сотрудничает с любыми политиками, и всегда права, и всегда ни в чём не виновата. Есть «честные журналисты», которые после квартирных скандалов оказались не такими уж и честными. И «новые лица», которые, правда, быстро примелькались. При таком обилии неистовых патриотов и гениальных реформаторов нехватку в идейных политиках не так уж и просто ощутить. Особенно если вы — рядовой обыватель, занятый вопросами выживания своей семьи.

Центр влияния на украинскую политику находится в США и Евросоюзе. Не в Украине. Они, и только они, могут изменить риторику в средствах массовой информации. Они могут указать, кому отдать предпочтение. Будут ли они делать это в ближайшее время? Хотят ли они смены президента Порошенко, который, так или иначе, уступает им во всех вопросах?..

Украина продолжает брать международные кредиты, погрязая всё больше и больше в долгах. Это выгодно американцам и европейцам. Судя по всему, Порошенко достаточно прочно стоит на ногах, и вряд ли под него будут «копать» на данном этапе.

Единственное, что может пошатнуть этот финансово-политический монолит, это появление у народа Украины мечты о своём великолепном будущем. Но идеи внедряются в умы на протяжении десятилетий, и пока идея не обрастёт достаточным количеством приверженцев в высших слоях власти, олигархические кланы будут продолжать свои игры в большую политику. И до тех пор не важно, кто именно станет следующим президентом Украины. Им станет представитель тот или иной финансово-политической группировки, безыдейный политик «за всё хорошее», без малейшего представления о том, как вывести Украину из долговой ямы.

P.S.: Революция произошла бы гораздо раньше, если бы Украину закрыли на выезд, запретили абсолютно всем иммигрировать, выводить капитал; если бы все возможности создать для себя альтернативное будущее за «бугром» стали невозможными. Вот тогда элита взорвалась бы. Давайте, Пётр Алексеевич, закройте границы!