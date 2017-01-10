Нешуточные споры разгорелись по поводу колонки миллиардера Пинчука в Wall Street Journal. Его мнение о том, что Украине нужно забыть о возвращении Крыма, провести местные выборы на Донбассе и временно отказаться от членства в ЕС, вызвало шквал осуждения. Конечно, пойти на уступки ради примирения – совсем не то, чего жаждет сейчас бунтарский украинский дух. И тем не менее… Идти напролом с растущим государственным долгом и нищающим населением просто глупо. Обстоятельства требуют более тонкой и продуманной стратегии, это очевидно.

Однако Пинчук ничего не написал о том, на чём Украине необходимо сосредоточиться, чтобы эти «горькие компромиссы» не оказались напрасными.

Украина ещё имеет шанс выйти из положения с высоко поднятой головой и честью. Для этого Украина должна стать мировой экономической эгоисткой. Соцопросы показывают радостную тенденцию: среди населения формируется запрос на экономические реформы. Проще говоря, всё больше и больше людей по всей Украине хотят слышать от политиков о деньгах, новых возможностях зарабатывать, выходах из экономической ямы, в которую мы все с треском провалились. Люди устали и от революций, и от войны, и от наглых государственных рож. Украина хочет жить по-другому.

Чтобы деньги хлынули на нашу территорию, не помеха даже это неопределённое состояние «ни войны, ни мира». У нас только одна проблема – это дурная, патологически жадная власть.

Представим себе, что было бы, если верхушка власти задалась целью сделать Украину экономически развитой страной, где свободно ходят деньги и процветает бизнес. Государство выступает в качестве помощника и арбитра для граждан. Государственные траты глобально, на 90% сокращены. Разрешено свободное хождение валют, никаких сборов и отчислений при обменных операциях, все процедуры анонимны. Никаких ограничений в расчётах наличными деньгами. Открыты экономические границы, отменены пошлины. Продажа всех госпредприятий и пополнение Пенсионного фонда полученными средствами. Введена система « 5.10 »: 5% налог с продаж и 10% социального налога, и больше никаких налогов.

Несмотря на события в Крыму и на Донбассе, в экономически свободную Украину хлынули бы деньги и люди. Украина могла бы стать мировым денежным хабом, куда стремились бы все крупные компании и инвесторы.

Деньги и люди руководствуются принципом выгоды. Они идут туда, где созданы наилучшие условия, и обходят десятой дорогой, где государство пытается их контролировать. Поэтому приоритетом государственной политики в Украине должны быть объявлены беспрецедентный экономический рост и экономическая свобода.

Ни российская агрессия, ни АТО, ни отказы ЕС не должны быть вопросами номер один в Украине.

К кремлёвской верхушке во главе с Путиным мы всё равно будем относиться с презрением, с налогами или без, с нищетой или в богатстве. В будущем, рано или поздно, Россия без Путина снова станет дружественной для нас страной. Пока же Украина должна заниматься своими эгоистичными задачами, следуя политике «ни войны, ни мира». Украина могла бы не унижаться перед ЕС, оставив Европу, наконец, в покое, и заняться решением своих насущных вопросов. Содружество состоятельных государств не захочет впускать в своё сообщество нищую Украину, но примет с распростёртыми объятиями Украину, которая стала экономическим чудом 21 века.

Украина могла бы вести себя с достоинством, действовать по-настоящему независимо, объявив себя экономически свободной территорией. И тогда, через время, когда среднестатистический гражданин Украины станет в разы богаче россиянина, проблема Крыма и Донбасса сможет быть решена мирно. Они сами постучаться в наши двери.

«Зарабатывайте!» должно стать самым главным лозунгом для граждан Украины на ближайшие полвека.

P.S.: А Пинчук, как и остальные представители финансово-политической верхушки Украины, мог бы заняться просвещением 42-миллионного населения, а не выдавать по статье в год, да и то в американском журнале. С его возможностями он мог бы помочь людям осознать реальные причины их повальной бедности, низкокачественной медицины, плохих условий жизни. Но Пинчук этого не делает. Он хочет мира любой ценой, потому что ему нужно продавать трубы.

Этим и отличается партия «5.10» от украинских олигархов и принадлежащих им организаций. Мы распространяем идеи богатой Украины среди населения, и нам для этого не помеха ни мир, ни война.

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