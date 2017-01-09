Транши МВФ – инструмент давления

Международный валютный фонд не свернёт кредитование Украины несмотря ни на что.

Заметил панические настроения в комментариях и новостях. Есть опасения, что программа внешних кредитов в 2017 году закончится, поскольку правительство не выполняет требования МВФ. Дескать, терпение у западных стран не безграничное, а кошелёк не бездонный, и что станет делать нищая воюющая Украина без финансовой поддержки Запада, страшно вообразить...

Правительство действительно не показывает ожидаемых результатов, не отрабатывает кредиты, но МВФ выгодно держать Украину на финансовой игле.

МВФ – финансово-политическая организация, которая имеет обширный опыт кредитования развивающихся стран. О том, как целые государства продаются по частям и о великолепном бестселлере «Исповедь экономического убийцы» я уже писал полтора года назад, поэтому не стану повторяться. Вкратце скажу: накачка страны долгами – специальная технология, которая в конечном счёте приводит к уплате госдолга за счёт госсобственности.

МВФ беспокоит уровень коррупции в Украине. В МВФ хотят, чтобы их деньги работали максимально эффективно, поэтому шантажируют истеблишмент траншами. Но четырёхлетняя программа расширенного финансирования EFF ( Extended Fund Facility Arrangement ) отменена не будет. Самое худшее, что может произойти – изменятся параметры кредитования. Но это уже происходило в 2016-м году, когда вместо четырёх траншей МВФ Украина получила лишь два, и последний оказался гораздо меньше первого (5 миллиардов долларов в марте и 1,7 миллиардов в августе). МВФ будет выставлять требования и принуждать их выполнять. Среди негласных требований это может быть смена премьер-министра на конкретного политика, по какой-то причине симпатичного МВФ, или проведение досрочных выборов в парламент.

Под чутким контролем международных финансовых институтов, в том числе МВФ, окажется и Россия. К этому её будут подводить планомерно и мучительно, пока российское правительство не окажется вынужденным подписать программу займа. Это ознаменует начало очень серьёзных преобразований в РФ.

Возвращаясь к нашим «баранам» в переносном и прямом смыслах этого слова. У кредитов МВФ также есть и положительная функция. Деньги Запада – единственный рычаг давления на верхушку власти Украины. Внутри нашей страны такого политического рычага попросту не существует : средства массовой информации подчинены двум финансово-политическим кланам, которые заняты переделом сфер влияния и грабежом госресурсов; обнищавшее население неспособно к самоорганизации; средний и малый бизнес перешли в стадию ожидания и проедают свои запасы. А крупный бизнес практически на 100% связан с государственными предприятиями, а значит, так или иначе завязан на известных политических игроках.

Внешнее управление Украины осуществляется именно через займы МВФ и других крупных международных организаций. Поэтому наши граждане могут быть абсолютно спокойны: МВФ не оставит Украину без траншей в 2017-м году. Другое дело, как долго и как сильно глупая и жадная политическая «элита» будет сопротивляться необходимым преобразованиям.

Новый год начался с ожидания очередного, третьего транша МВФ, сокращённого с 1,7 миллиардов до 1 миллиард долларов. Чтобы получить последующие транши, истеблишменту придётся пойти на структурные изменения, а это продажа госпредприятий, либерализация курса валют, отмена запретов и ограничений на обращение денег внутри Украины. По сути, МВФ требует от постмайданной власти того же, что и партия « 5.10 ». Но верхушка власти остаётся глухой и неподатливой. Первый эшелон политиков неспособен прекратить воровать, договориться и сообща начать созидать на своей родной земле. При власти оказались патологически жадные люди, способные лишь на пошлое потреблядство. МВФ с помощью шантажа и сокращения финансирования будет уничтожать государственных паразитов как вид и их питательную среду – государственную кормушку.

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