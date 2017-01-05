11 700 долларов штрафа

Законопроект № 5130 принесёт предпринимателям много « подарочков » под ёлку. Например, штраф в 100 минимальных зарплат в случае недопуска инспектора труда к выявлению лиц, работающих без оформленных трудовых договоров. Вдумайтесь в эту цифру — 320 000 гривен.









Для малого или среднего предприятия очень и очень существенная сумма. Для многих она станет неподъёмной. В то же время количество наёмных работников, получающих зарплаты «в конвертах», за которых предпринимателю придётся платить штраф, составляет порядка 60-90%...

Выхода для предпринимателя два — либо закрываться и полностью уходить в «тень», либо заключать трудовой договор на предоставление фриланс-услуг. И в первом, и во втором случае это негативно скажется на экономике и самих наёмных работниках, которые будут переведены на неполный рабочий день или удалённую работу.

Жадный размер штрафа говорит также о том, что власть серьёзно вознамерилась давить на бизнес и вытаскивать плату из предпринимателей. По закону это очень легко сделать — инспектор является на фирму и требует документы. Конечно, предприниматели будут пытаться «договориться» с инспектором на месте. А значит, законопроект №5130 создаёт новую питательную среду для коррупции и новые рабочие места для «борцунов» с коррупцией.

Всё это говорит о том, что государственная машина приняла в Верховной Раде очередной инструмент для наезда на бизнес. И собирается заниматься узаконенным вымогательством под благовидным предлогом наполнения бюджета и борьбы за права наёмных работников.

Малый бизнес (в частности, ФЛП) и без этого законопроекта массово прекращает государственную регистрацию предпринимательской деятельности. №5130 только ускорит и усугубит эти процессы.

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