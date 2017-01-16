2016-2017. ТОП-3 изменения в семейном законодательстве

1. Браки теперь можно заключать как в Лас-Вегасе – за сутки





Еще в мае парламент зарегистрировал законопроект № 4605 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния по приведению их в соответствие с европейскими стандартами". После этого КабМин инициировал пилотный проект по регистрации брака в течение суток.





Пилотный проект уже работает в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке. В конце года проект расширили еще на Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков.





По новой процедуре браки могут регистрировать нотариусы. Будущие супруги сами выбирают место и время регистрации. Регистрация брака осуществляется на территории организатора (например, в помещении нотариальной конторы), который выдает свидетельство о регистрации брака. Для церемонии заключают договор с организатором на проведение регистрации брака.

Подробнее о новом порядке речь идет в приказе Министерства юстиции "О реализации пилотного проекта по государственной регистрации брака".





2. Алименты на ребенка можно взыскать быстрее

Внесены изменения в ст. 187 Семейного Кодекса Украины и теперь решение о взыскании алиментов может предъявить сам заявитель напрямую по месту работы второго из родителей для удержания с его заработной платы. До этого такое решение подавалось через государственного исполнителя, что затягивало получение денег на содержание ребенка.





3. Делить при разводе можно объекты незавершенного строительства

Часто при разделе имущества остро стоит вопрос по недвижимости, которая построена за семейные деньги, но не введена в эксплуатацию и формально находятся вне правового поля. Не редко это ценные активы, которые фактически используются семьей, но без оформления права собственности на него.

07.09.2016 Верховный суд Украины в деле № 6-47цс16 отразил революционную позицию, по которой объект незавершенного строительства, возведенный за время брака, может быть признан объектом права общей совместимой собственности супругов с определением частей. По иску жены, членов семьи застройщика, которые совместно строили дом, а также наследников суд может осуществить раздел объекта незавершенного строительства, если можно определить его отдельные части для выделения, учитывая степень готовности этого объекта.

При этом учитывается, что спорный объект незавершенного строительства построен во время брака за общие средства супругов и является объектом общей совместимой собственности супругов; строительство его закончено и он фактически эксплуатируется по своему функциональному назначению, но не принимается к эксплуатации и право собственности на него не оформляется по вине одного из супругов; второй из супругов лишен возможности осуществить указанные действия, что препятствует ему реализовать свое право на разделение приобретенного за время брака отмеченного имущества.





Каких трендов в делах семейных ожидаем в 2017 году?

1. Электронное декларирование и бракоразводные процессы

С введением электронного декларирования произошла глобальная для Украины детенизация личных активов широкого круга чиновников и членов их семей. Этот шаг во многом определит развитие института брака и имущественных отношений супругов в нашей стране. Увеличится количество фиктивных разводов, брачных контрактов, увеличится размер требований при разводе, по алиментам, на содержание второго из супругов.





2. Медиации быть!

В ноябре Верховная Рада приняла за основу законопроект “О медиации” (№3665), которым легализируется разрешение конфликтов посредством медиации. Вступление его в силу ожидается в 2017 году. Медиация - это признанная во всем мире альтернативная форма разрешения споров (alternative dispute resolution), которая эффективна для семейных споров. Она возможна как и до суда, так и в процессе разбирательства. На первом этапе стороны конфликта выбирают медиатора, по сути посредника, который выступает в роли арбитра и помогает сторонам вести диалог в конструткивном русле, нивелируя эмоциональную составляющую. На семейную медиацию можно выносить разногласия, которые возникают при разводе супругов и касаются вопросов проживания родителей и детей, воспитания и общения с ребенком, уплаты алиментов, раздела имущества и распределения долгов, а также споров, возникающих между членами семьи относительно материального содержания и помощи.

Медиатор фактически помогает сторонам договориться, может предлагать свое видение решения (выхода), приемлемое для сторон. В результате подписывается договор, который является обязательным к исполнению сторонами конфликта.





3. Временный выезд детей за рубеж без согласия одного из родителей

Часто второй из родителей злоупотребляет своим право и безосновательно отказывает в предоставлении разрешения ребенку на выезд за рубеж. Но закон прямо не предусматривает возможность получить решение суда с разрешением на многоразовые поездки с ребенком, например, для лечения, обучения, участия в соревнованиях или просто для путешествий. Это значительно ограничивает право ребенка на передвижение, который фактически становится заложником ситуации.

Для разрашения этой ситуации необходимы изменения в Закон Украины “О порядке выезда с Украины и въезда в Украину”, Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Такие законодательные инициативы неоднократно выдвигаются и в следующем году надеемся будут реализованы.



