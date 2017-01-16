Залізничні перевезення в Україні

На початку кожного календарного року прийнято підводити підсумки роботи за минулий рік, та планувати роботу в майбутньому році.

Поговоримо про можливі обсяги залізничних перевезень, та необхідну кількість вагонів для перевезення вже зараз, щоб встигнути зробити ряд кроків, та не повторити проблеми з перевезеннями вантажів, які були у вересні - листопаді 2016 року.

Залізниці України мають колосальний потенціал в забезпеченні перевезення, так, як існуюча інфраструктура, навіть в такому важкому технічному стані може забезпечити перевезення майже у 2 - 2,5 рази більше при наявності справних вагонів та локомотивів, при кваліфікованому управлінні. Почнемо з головного. За термін, який минув з початку війни на Донбасі та анексії Криму економіка майже третій рік показує стабільні показники, та якщо не враховувати перевезення транзитних вантажів загальний обсяг перевезень на експорт та у внутрішньому сполученні цей показник коливається в межах 350 млн.тон.

У 2015 році було 345 млн.тон, при тому що перше півріччя було дуже важким для Укрзалізниці, та й прогнозний показник 2016 року мав би бути виконаний приблизно в розмірі 359 млн. тон.

Повернення до контролю вагових параметрів автомобільного транспорту, плани Укравтодору на введення плати за проїзд вантажних автомобілів дорогами загального користування, ріст промисловості чітко говорить про можливість формування у 2017 році об'ємів перевезень залізничним транспортом у розмірі не менше 360 млн.тон.

Що для цього потрібно, так це забезпечити навантаження близько 1 млн. тон за добу, що є цілком реальним та мати в наявності трохи більше 14 тис. справних вагонів щодоби, з яких близько 1,6 тис. зерновозів.

При наявності справних локомотивів, відсутності проблем з паливом це дасть можливість забезпечити майже всі потреби в перевезеннях, які існують на даний час.

Вище наведені дані показують, що потрібно займатися поповненням парку вагонів, як самій залізниці, так і приватним перевізникам.

Додаткова потреба в нових вагонах на 2017 рік складає 7,5 тис. напівагонів, та 1,5 тис. зерновозів.

Тому, насамперед ПАТ “Укрзалізниця” повинна забезпечити роботу власних вагонобудівних потужностей, які можуть самостійно виробляти не менш 6 тис. напівагонів рік. Та шукати можливості залучення вагонів на інших підставах.

Дуже цікаву думку, висловило керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) в частині використання кредитних коштів на придбання власного парку зерновозів. Але потрібно застерегти від поспішних дій, та акцентувати на важливому.

Для держави і ДПЗКУ, і «УЗ» однакові, тому мабуть є правильним, що «УЗ» не вирощує пшеницю, та не займається її реалізацією.

Тому «УЗ» повинна проводити роботу, щоб придбані за державні кошти зерновози були передані в управління «Укрзалізниці». Окрім цього, потрібно зробити акцент і на роботі з клієнтами - вантажовідправниками для усунення ганебної практики використання вагонів, як склади на колесах, більш жорстко підходити до фактів пошкодження вагонів під час вивантаження.

Це значно покращить роботу залізничного транспорту, та усуне всі негаразди, які ми маємо на сьогодні.