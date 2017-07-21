Хроніки реформи… (частина друга)





Багато хто готовий поставити знак рівності між пожежею та пожежною командою

(Уінстон Черчиль)

«Закінчити першу частину хочу тим, що дійсно на сьогодні ми маємо прірву між центральним апаратом та територіальними відділеннями Комітету, яскравим доказом чого є публічне висловлювання Голови, що «сьогоднішня робота тервідділень Антимонопольного комітету – це фікція». Про своє бачення причин появи цієї прірви напишу пізніше. Однак, спробувати подолати її «двома стрибками» наднебезпечно не тільки для самого АМКУ, а й для країни в цілому».

Як бачите, вже не для кого не є таємницею, що центральний апарат Комітету та його територіальні відділення живуть «різними життями». Система органів Комітету, на жаль, на сьогодні мало схожа на систему, та являє собою набір розрізнено існуючих елементів, кожен з яких рухається своїм напрямком, зі своєю швидкістю та маршрутом, прокладеним на власний розсуд.

Слова Голови про те, що сьогоднішня робота ТВ є фікцією, тільки надали цьому процесу розголосу та зробили існуючу прірву ще ширшою та глибшою.

Одна з основних цілей анонсованого припинення діяльності 19 ТВ – подолання цієї прірви. І тут важко посперечатись, адже з 19 ТВ прірву дійсно буде подолано, бо цілком очевидно – не має суб’єкта – не має прірви у взаємовідносинах з ним. Щось на кшталт, пісні з шедеврального фільму «Если у вас нету тети».

Однак, не все так просто, як здається на перший погляд. Я особисто бачу три небезпечні речі в такому підході до подолання викликів:

- Запровадження небезпечної практики вирішення проблем шляхом ліквідації суб’єкта (об’єкта, явища), з яким вони пов’язані;

- не з’ясування причин виникнення прірви та їх не усунення змусить нас рухатись тим самим колом, але вже з новоствореними міжобласними ТВ, і через незначний час ми побачимо таку саму прірву;

- тяга до «фасадних реформ», що пов’язані з покращенням зовнішнього вигляду, який грає другорядну роль, замість занурення у глибинні та важливі процеси, що мають першочергове значення та над якими працювати набагато складніше.

Яке значення для Комітету мають ТВ?

Для відповіді на це питання, перш за все, варто подивитись статистичні данні.

Для прикладу можемо взяти кілька показників за 2016 рік.

Кількість припинених порушень:

ЦА АМКУ припинено 195 порушень (6,3%);

ТВ АМКУ припинено 2877 порушень (93,7%).

Сума сплачених штрафів:

ЦА АМКУ - 11 303,61 тис. грн. (34,6%);

ТВ АМКУ – 21 349,017 тис. грн. (65,4%).

Показник щодо кількості розглянутих заяв (не демонструє якість, але яскраво показує навантаження):

ЦА АМКУ – 1497 (31,4%);

ТВ АМКУ – 3 278 (68,6%).

Якщо не говорити «мовою цифр», то за 2 роки своєї роботи в Комітеті левова частина загальноукраїнських досліджень проводилась мною разом з ТВ Комітету, а порушеннями на регіональних ринках займались виключно та саме ТВ.

Звичайно, до роботи ТВ у мене також є безліч питань, але при цьому я на власні очі кожного дня бачу ситуацію в центральному апараті АМКУ, і на сьогодні впевнена, що більшість недоліків в роботі ТВ повинні бути усунені силами центрального апарату, та значна частина цих «мінусів» виникла саме завдяки неналежній роботі ЦА щодо взаємодії з ТВ.

Тервідділення будь-якого органу – це, по суті, продовження самого органу. І для того, щоб система працювала злагоджено та ефективно, між ТВ та ЦА повинні бути вибудовані прості та стабільні канали і майданчики взаємодії. Перш за все, це структурний підрозділ в апараті, завданням якого є взаємодія з територіями. До функції цього підрозділу повинно відноситись постійне спілкування з керівниками ТВ, знання проблемних питань всіх та кожного, методологічна допомога, доведення підходів ЦА та ще багато чого іншого.

Далі, повинні бути майданчики для спілкування між ТВ та керівниками структурних підрозділів ЦА, державними уповноваженими та керівництвом Комітету. Центральний апарат повинен визначити правильну позицію та мати канал для її донесення до тервідділень. І якщо це все побудовано та працює, але результату немає або він негативний – тоді можна говорити про те, що тервідділення Комітету – це органи, що апріорі не можуть працювати.

На сьогодні, на жаль, я вимушена констатувати, що взаємодії з ТВ не має. Вона не погана, не повільна, не ефективна – її просто не має.

Припинена практика проведення щоквартальних семінарів-нарад, на яких піднімались як організаційні питання, так і актуальні для всіх ТВ проблемні питання розгляду справ про порушення на регіональних ринках, проблеми дослідження певних ринків товарів тощо. Такі наради-семінари завершувались дорученнями як для співробітників ТВ, так і для співробітників ЦА, на яких покладалась функція методичного супроводження.

Також, в минулому залишились системні узагальнення центральним апаратом судової практики, в тому числі в частині оскарження рішень тервідділень, що завершувались направленням відповідних результатів ТВ для врахування у подальшій роботі. ЦА майже не проводяться комплексні перевірки тервідділень, під час яких раніше виявлялись типові недоліки, про які інформували ТВ з метою виправлення та недопущення в майбутньому. Припинено проведення щотижневих (по середам) днів прийому працівників територіальних відділень членами Комітету та начальниками структурних підрозділів.

Працівники та керівники ТВ скаржаться на проблеми з отриманням будь-якої методичної допомоги в ЦА, неможливість додзвонитись в структурні підрозділи, відсутність у працівників ЦА інформації щодо підходів Комітету по типовим порушенням, визначенням товарних ринків тощо, очікування відповідей від ЦА на письмові звернення місяцями. І в більшості вони праві. Для прикладу, у мене на розгляді вже кілька місяців перебуває запит тервідділення щодо надання методичної допомоги. Питання, яке поставлене ТВ, потребує визначення загального підходу Комітету до подібної проблематики, а не тільки висловлення моєї позиції, як окремого державного уповноваженого. Четвертий місяць поспіль мої службові на ім’я Голови щодо проведення наради державних уповноважених з метою відпрацювання спільного підходу Комітету не дають результатів, бо практика проведення нарад державних уповноважених вже теж кілька місяців як припинена.

Значно ускладнює та погіршує стан роботи ТВ їх фінансування. В 2014 році співробітники ТВ відправлялись у відпустки за власний рахунок на кілька місяців. У ІІ півріччі 2016 зазначене повторилось знов. ТВ отримують мізерні кошти за наслідком розподілу фінансування між ЦА та тервідділеннями, в результаті в ЦА має місце виплата окремим співробітникам премій у розмірі 300% від посадового окладу, а співробітники ТВ ідуть у відпустки за власний рахунок, бо коштів на заробітну плату не вистачає.

Все перелічене, і не тільки, свідчить про те, що зміни в системі Комітету край потрібні. Як я вже говорила, вони потрібні не сьогодні, не завтра, а вчора. Однак це повинні бути системні та справжні зміни, а не ампутація органу, який працює неналежним чином. За умови не перебудови перш за все роботи в ЦА, скорочення кількості ТВ не змінить ситуацію у кращий бік. Ми втратимо присутність у більшій частині областей, фахових людей, які не погодяться на переїзд, та ще більш законсервуємо існуючі на сьогодні проблеми у взаємовідносинах з ТВ.

Закінчити хочу тим самим, з чого почала. Між пожежею та пожежною командою є різниця. Якщо пожежна команда не має належного обладнання та екіпірування, вони не навчені та не мотивовані, це означає, що перш за все потрібно вжити заходів задля усунення факторів, що негативно впливають на їх роботу, а не ліквідовувати пожежні команди. Адже тільки в той момент, коли почнеться пожежа, ми зрозуміємо, яку функцію вони виконували та відчуємо на собі наслідки їх відсутності.

Далі буде…