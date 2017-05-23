ДСНС виконано рекомендації Антимонопольного комітету України

Не про зраду, а про перемогу.

ДСНС України виконано рекомендації Комітету!

Тепер детально по порядку: Що рекомендували? Чому? Що зроблено?

Реформування – це постійний процес, який відбувається в різних сферах нашого життя. Сфера пожежного спостерігання не стала виключенням.

01 січня 2015 року набув чинності Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Відповідно до Закону, такий вид господарської діяльності як надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, підлягає ліцензуванню. При цьому з 1 січня 2015 та станом на день надання рекомендацій (16.09.2016) такий перелік, як і самі ліцензійні умови, не були визначені та затверджені.

Наслідком стало фактичне закриття ринку для нових учасників. Адже якщо до січня 2015 було видано 15 ліцензій на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення з видом «спостерігання за пожежною автоматикою об’єктів». То з набуттям чинності Закону видача ліцензій ДСНС України була припинена, з причин як раз відсутності затверджених постановою Кабінету міністрів України Переліку робіт та і послуг та Ліцензійних умов.

Фактично на ринку склалась така ситуація, що нові суб’єкти, які мали б бажання та належну матеріально-технічну базу для виходу на ринок, майже два роки були позбавлені можливості отримати відповідну ліцензію та почати конкурувати на рівних з суб’єктами, що вже працюють.

ДСНС України пояснювало, що розробило такі проекти, але тривалий час іде процедура їх погодження з зацікавленими органами, тому вони досі не прийняті.

Розуміючи тривалість погодження проектів НПА, ми одночасно розуміли, що ринок не може протягом такого значного часу бути закритим. Як результати надали ДСНС рекомендації: передати на затвердження до Кабінету Міністрів України Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.

23 листопада 2016 Постановою Кабінету Міністрів України від № 852 було прийнято розроблений ДСНС проект «Щодо ліцензування надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», яким нарешті усунуто цю прогалину та затверджено відповідні ліцензійні умови та переліки.

Фактично без ліцензійних умов ринок «жив» 1 рік та 11 місяців. Це зрада.

Але сьогодні ліцензійні умови є та будь-який новий суб’єкт, за умови відповідності їм, може вийти на ринок в передбаченому останніми порядку. А це вже перемога. Спільна: АМКУ + ДСНС + КМУ + всі інші зацікавлені органи, що приймали участь в цьому процесі.

Друга частина рекомендацій стосувалась теж процедури виходу на ринок, теж прогалин, що виникли за наслідком реформування, але вони вже стосувались більше технічної частини питання.

Наказом ДСНС України від 22.08.2014 № 481 «Про організацію централізованого пожежного спостереження» ДП «ЦГБ 112» України було визначено Центром спостерігання ДСНС.

Чим повинен був займатись та займався центр? Підключенням центрів приймання тривожних сповіщень пультових організацій (компаній, що працюють на ринку пожежного спостерігання) до точки доступу системи централізованого пожежного спостерігання. Тобто для того, щоб сигнал про пожежу автоматично (без телефонних дзвінків) надійшов від об’єкта до ДСНС та на об’єкт виїхала пожежна машина, зазначений об’єкт повинен бути підключеним до централізованого пожежного спостерігання. Таке підключення відбувалось між центром приймання тривожних сповіщень пультової організації, з якою власники/користувачі об’єкту уклали відповідний договір про надання послуг пожежного спостереження та самою системою. І для того, щоб підключитись, пультова організація повинна була укласти договір з ДП «ЦГБ 112».

2 липня 2015 (зі сплином майже року) було скасовано наказ ДСНС, яким центром спостерігання було визначено ДП «ЦГБ 112». Зазначеним змінам передувала тривала дискусія між прихильниками та противниками існування такого центру у формі ДП. Прихильники ДП нарікали на те, що роботу фактично робить ДСНС, а прибуток отримують приватні контори. В тому числі були публікації в ЗМІ стосовно того, що зазначені компанії належать колишнім або діючим співробітникам ДСНС або їх родичам та працюють фактично на обладнанні ДСНС. Противники говорили про те, що ДП це монополія, яка самостійно вирішує, кого пускати на ринок, а кого ні, встановлює вартість такого підключення та обслуговування на власний розсуд, може впливати на ринок шляхом відключення будь якої компанії від центру, що спричинить її подальшу неконкурентність та інше. Але всі ці дискусії на момент надання рекомендацій були вже в минулому, наказ про визначення ДП центром скасовано, а саме ДП увійшло в процедуру ліквідації.

Однак! В Правилах з пожежного спостерігання норма про те, що підключення відбувається через Центр, залишилась. Хто виконував після скасування наказу функції центру? Ні нормативна база, ні ДСНС не могли дати відповідь на це питання.

І знов ми мали наслідком закритий технічно ринок. Тобто ті суб’єкти, що не були на момент скасування наказу підключені до Центру, не могли це зробити, бо не була визначена особа, що є відповідальною за таке підключення. Як результат такі компанії були вимушені або не здійснювати діяльність з пожежного спостерігання до вирішення зазначеної проблеми ДСНС, або здійснювати її з порушенням Правил, без відповідного підключення шляхом передання сигналу про пожежу засобами телефонного зв’язку. Зазначене не тільки створювало ризики настання для них негативних наслідків, у зв’язку з вимушеним порушенням норм Правил, а ставило їх в нерівні умови з тими суб’єктами, що були підключені та мали можливість запропонувати своїм клієнтам автоматичний механізм передання сигналу про пожежу.

Дали рекомендації: ужити вичерпних заходів, спрямованих на усунення технічного бар’єра доступу на ринок з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, спричиненого відсутністю визначеного ДСНС центру спостерігання ДСНС, для забезпечення функціонування зазначеного ринку та можливості потенційним учасникам ринку здійснювати діяльність без порушення вимог Правил з пожежного спостерігання.

10 березня 2017 в Міністерстві юстиції України було зареєстровано Наказ МВС України від 13.02.2017 № 111 «Про затвердження Змін до Правил з пожежного спостерігання», в якому було взагалі виключено термін «Центр спостерігання ДСНС України» та відповідно його участь у процесі спостерігання, а функція підключення покладена на ДСНС.

Фактично майже 10 місяців ринок та правила в частині центру спостереження «жили різним життям». Це зрада.

Але на сьогодні проблема з підключенням вирішена. Компанії можуть здійснювати свою діяльність без зайвих адміністративних та технічних бар’єрів, дотримуючись при цьому вимог діючої нормативної бази.

Отакі у нас приємні новини.