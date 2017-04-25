Права авиапассажиров!

Самолет стоит «уставший»

И мотором не ревёт. Если в нём мотора нету, Разве это самолёт?

Сегодня мы рассмотрим, какими правами Вы обладаете в разных ситуациях как авиапассажир. Давайте разберемся, чем регламентируются данные права. Основоположными здесь будут Воздушный кодекс Украины, а также Правила воздушных перевозок пассажиров и багажа . Именно этими нормативными документами закреплены Ваши права как пассажира, если вы летите из/в Украину или в пределах ее территории.

Вышеуказанные правила разработаны на основе Монреальськой конвенции и Регламента (ЕС) Европейского Парламента и Совета № 261/2004 от 11 февраля 2004 г. Поэтому все, что будет описано в данной статье будет актуально также для перелетов из или в пределах стран ЕС.

Итак, разберем некоторые конкретные ситуации:

Отсутствие визы у пассажира. Авиаперевозчик имеет право отказать в посадке на борт пассажиру при отсутствии у него документов, подтверждающих право въезда в страну назначения. Поэтому если вы летите, скажем, в Великобританию и у вас нет визы, авиакомпания откажет вам в перевозке без всяких санкций для нее.

Опоздание на регистрацию или на посадку . Если вы опоздали (не прибыли в аэропорт) до момента окончания регистрации на рейс или же опоздали на посадку на борт самолета, считается, что вы отказались от поездки. Время окончания регистрации и посадки устанавливается перевозчиком, однако регистрация не может оканчиваться ранее 40 минут до взлета, а посадка позже 10 минут до взлета.

Отмена рейса. Авиакомпании имеют право отменить рейс, но несут при этом ответственность перед пассажиром. Если Ваш рейс отменен, то авиакомпания первым делом должна предложить Вам добровольно отказаться от рейса в обмен на вознаграждение (отступные). Согласившись на получение отступных Вы считаетесь добровольно отказавшимся от рейса и теряете право на компенсацию, однако авиакомпания обязана по Вашему выбору или компенсировать вам в течение 7 дней стоимость билета или предложить билет на другой (альтернативный) рейс обеспечив при этом доставку в аэропорт оправления (если он отличается от аэропорта первичного рейса) или трансфер в аэропорт, в который должен был прибыть пассажир, с места фактического прилета.

Если же отмена рейса у вас произошла в стыковочном аэропорту, и вы больше не хотите продолжать путешествие, то авиакомпания обязана обеспечить Вашу доставку в первичный пункт отправления.

Выплата компенсации:

Компенсация не выплачивается, если пассажира проинформировали об отмене рейса:

- не менее чем за две недели до запланированного времени отправления;

- в период от 7 до 17 дней при условии, что пассажиру предложен другой рейс, который прибудет в конечный пункт не позже чем через четыре часа после запланированного времени прибытия первичного рейса;

- менее чем за семь дней при условии, что пассажиру предложен другой перелет с прибытием в конечный пункт не позже чем через два часа после запланированного времени прибытия первичного рейса;

Компенсация выплачивается в следующих размерах:

250 евро - для рейсов дальностью до 1500 километров;

400 евро - для рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров;

600 евро - для рейсов дальностью свыше 3500 километров.

Компенсация может быть уменьшена авиакомпанией на 50% если пассажиру была предложена замена маршрута (рейса) при условии, что время его прибытия в конечный пункт не будет позже чем на 2 часа для рейсов дальностью до 1500 километров, 3 часа для рейсов от 1500 до 3500 километров и 4 часа для рейсов свыше 3500 километров.

Если причиной отмены рейса было действие непреодолимой силы или чрезвычайная ситуация (в качестве примера можно привести ситуацию с извержением вулкана в Исландии), перевозчик не обязан выплачивать компенсацию.

Обеспечение условий при замене или задержке рейса

В случае задержки рейса от двух до четырех часов (в зависимости от дальности полета) или замене рейса, перевозчиком должно быть предложено и обеспечено пассажирам: питание и прохладительные напитки, два бесплатных звонка или отправка факс-сообщения или е-mail, исходя из технических возможностей аэропорта, а если выполнение рейса откладывается на следующий день, пассажир имеет право на номер в гостинице, питание и обеспечение трансфера по маршруту аэропорт-отель-аэропорт.

В случае, если задержка составляет не менее 5 часов, пассажир вправе выбрать между возвратом стоимости билета в течение 7 дней вместе с доставкой в первоначальную точку отправки; или отправку другим рейсом в точку назначения на таких же условиях, как и предполагавшийся рейс.

Возврат стоимости авиабилета

Возврат средств за неиспользованный билет (или его часть) можно осуществить по месту приобретения билета или в главном офисе авиакомпании в той валюте, в которой билет был оплачен, при условии предъявления документов, удостоверяющих личность, и документа, подтверждающего право на получение денежных сумм (например, авиабилета).

Изменение класса обслуживания.

Если авиаперевозчик предоставляет пассажиру билет на альтернативный рейс более высоким классом, чем предполагал его первоначальный билет, то он не вправе требовать оплату разницы в цене.

Если же авиаперевозчик предоставляет билет низшего класса, то должен возместить пассажиру разницу в цене (от 30 до 75% стоимости билетов в зависимости от дальности полета).

Задержка багажа.

Если багаж не прибыл вовремя и вам пришлось покупать себе предметы первой необходимости (вещи, средства гигиены и прочее) вы вполне можете рассчитывать на компенсацию от авиаперевозчика в размере в эквиваленте 50 долларов США предоставив доказательства покупки таких вещей.

Утрата багажа.

Законодательством установлен максимальный размер ответственности за утрату или повреждения багажа пассажира. Данный размер устанавливается в виртуальной единице, курс которой варьируется. За стандартный багаж компенсация будет рассчитываться исходя из размера: примерно 20 долларов США за 1 кг зарегистрированного багажа, а если при регистрации багажа была заявлена его стоимость, то исходя из такой стоимости.

Багаж считается утерянным, если на протяжении 21-го календарного дня с момента когда он должен был прибыть в пункт назначения он не будет разыскан и доставлен Вам.

Если вы не получили свой багаж вам необходимо обратится в офис LOST & FOUND, который есть в каждом аэропорту и предъявить багажную квитанцию (наклейку на билет) и оформить документ, подтверждающий неполучение багажа по прилету в аэропорт назначения - Passenger Irregularity Report. В этом документе указываются фамилия, имя и отчество пассажира, маршрут перелета, сведения об утерянном багаже (количество мест, вес, номера багажных бирок, отличительные признаки багажа, контактные телефоны пассажира, адрес доставки багажа и т.д.).

Действия необходимые для защиты Ваших прав.

В случае если с Вами произошло одно из вышеописанных событий - постарайтесь связаться с авиакомпанией и потребовать от них аргументированного ответа и решения Ваших проблем, а также надлежащего обслуживания. По требованию пассажира Авиаперевозчик, в случае отказа в посадке (снятия с рейса), отмены рейса или его задержки не менее, чем на 2 ч, обязан предоставить письменное уведомление с указанием правил компенсации и помощи.

Следует отметить, что на услуги авиаперевозки перевозки распространяется действие закона «О защите прав потребителей», в связи с чем иски пассажиров к авиакомпаниям можно подать, по выбору пассажира: по месту регистрации перевозчика, по месту заключения договора или по месту жительства пассажира.

Желаю Вам всегда благополучно добираться в любой уголок света, без проблем и задержек.