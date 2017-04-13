Принудительное лечение и удержание пациента в лечебном учреждении

Все кто когда-либо сталкивался с лечением людей с химической зависимостью знает, что чаще дело обстоит так - пациента в беспомощном или неадекватном состоянии доставляют в клинику родные и просят его «полечить», при этом сам пациент в период «ломки» находится в неадекватном состоянии и всячески старается покинуть лечебное учреждение. Именно о том насколько законным является предоставление медицинской помощи таким людям и можно ли их удерживать в медицинских учреждениях и будет рассмотрено здесь.

Анализ норм действующего законодательства.

Согласно Конституции Украины каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.

Пункт первый статьи 288 ГК Украины указывает, что физическое лицо имеет право на свободу, однако не конкретизирует, что именно под ней понимается. Для определения понятия свободы лучше обратится к практике применения Европейской конвенции по правам человека.

Так, Европейский суд по правам человека трактует данное понятие в контексте нарушений этого права. Так под «лишением свободы» понимается помещение лица в определенное ограниченное пространство на значительный срок, при условии, что лицо не было согласно на такое ограничение и у него не было объективной возможности покинуть данное место нахождения, учитывая принуждения, ограничения возможности выхода или применения иных сдерживающих факторов (таких как связывание и прочее).

Конвенция допускает ограничение свободы по медицинским и социальным причинам с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также заключение под стражу душевнобольных, лиц, страдающих алкоголизмом или наркоманией, бродяг, но при этом основными критериями в данном случае будет угроза для окружающих и собственной безопасности лица, права которого ограничиваются, если есть основание полагать, что применением иных мер (менее жестких) невозможно обеспечить защиту общественных интересов.

Таким образом, самого факта алкоголизма или употребления наркотических средств недостаточно для ограничения свободы этого лица.

Согласно ст. 284 Гражданского кодекса Украины медицинская помощь лицу, которое достигло 14-ти летнего возраста производится с его согласия и может предоставляться без такого согласия (или согласия его родителей) только в неотложных случаях, при наличии реальной угрозы его жизни .

Аналогичная норма содержится в Законе Украины «Основы законодательства Украины об охране здоровья», где указано, что согласие пациента, или его законного представителя на медицинское вмешательство не требуется только в случае наличия признаков прямой угрозы жизни пациента и при невозможности получения по объективным причин согласия на такое вмешательство самого пациента или его законных представителей».

Законом Украины «Об экстренной медицинской помощи» установлено понятие неотложной помощи. Согласно этому документу неотложное состояние человека – это внезапное ухудшение физического или психического здоровья, которое представляет прямую и неотвратимую угрозу жизни и здоровью человека или окружающих его людей и возникает в результате болезни, травмы, отравления или других внутренних или внешних причин.

Законом Украины «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и злоупотреблению ими» предусмотрено, что лицо, признанное больным наркоманией, которое уклоняется от добровольного лечения и в отношении которого, в связи с его опасным поведением, в органы Национальной полиции или прокуратуры обратились близкие родственники или другие лица, по решению суда может быть направлено на лечение от наркомании в специализированное лечебное учреждение органов здравоохранения*, а несовершеннолетние, достигшие шестнадцатилетнего возраста, - в специализированное лечебно-воспитательное заведение на срок до одного года.

* Перечень специализированных лечебных учреждений утвержден приказом Минздрава Украины 28.10.2002 N 385 (частных медицинских центров там нет).

Данный закон определяет наркоманию как психическое расстройство и предполагает принудительное лечение больного только по решению суда, которое может быть вынесено в случае если лицо совершает действия, представляющие опасность для родных, близких или окружающих и только если они сами обратились в органы полиции или прокуратуры . В таких случаях полиция обязана направить обращение в суд о направлении лица на принудительное лечение.

Положениями ЗУ «О психиатрической помощи» предусмотрено, что лицо может быть госпитализировано в психиатрическое учреждение в принудительном порядке по решению врача психиатра, когда оно страдает психическим расстройством, если его обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, и если лицо в результате такого тяжелого психического расстройства:

- совершает или проявляет реальные намерения совершить действия, представляющие непосредственную опасность для него или окружающих, или

- не может самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности на уровне, обеспечивающем его жизнедеятельность.

То есть данная мера применяется только в неотложных случаях. Если человек был госпитализирован в психиатрическое учреждение по решению врача-психиатра, то в течение 24 часов с момента госпитализации данное лицо, должно быть осмотрено комиссией врачей-психиатров психиатрического учреждения для принятия решения о целесообразности госпитализации. Если хотя бы одному из критериев, установленных для принудительной госпитализации, лицо не отвечает, по его желанию оно должно быть немедленно выписано.

Если комиссия установила обоснованность госпитализации лица,- представитель психиатрического учреждения в течение 24 часов направляет в суд по месту нахождения учреждения заявление о госпитализации лица в принудительном порядке.

Следует сказать, что дела о принудительной госпитализации обязательно должны рассматриваться при участии прокуратуры, при личном присутствии врача психиатра и самого пациента, а поэтому практика исходит из того, что принудительная госпитализация проводится только в лечебные учреждения входящие в структуру Минздрава.

Таким образом, помещение лица в клинику и принудительное удержание в ней возможно исключительно в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством и в строгом соответствии с установленной процедурой. Нарушением данного принципа, а именно незаконное лишение (ограничение) свободы, которое заключается в содержании лица в месте, где оно вообще не желает находиться, или которое оно не имеет возможности свободно покинуть, хотя желает этого - содержит состав преступления, предусмотренного ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Выводы:

Лечение лица без его предварительного согласия может производиться только при наличии совокупности двух признаков, а именно когда его состояние:

- не позволяет получить у него разрешение, например пациент без сознания, или не может вследствие тяжелого психическое состояния или психического расстройства, которое сопровождается затмением сознания, нарушением мышления, воли, эмоций, интеллекта или памяти, воспринимать окружающую действительность и осознавать свое состояние или поведение;

- если он находится в состоянии, которое угрожает его здоровью и жизни.

То есть, даже сильное опьянение, только если оно не обуславливает конкретную опасность его жизни в краткосрочной перспективе, не может быть основанием для предоставления такой помощи. При этом угроза должна быть реальной, а не гипотетической. Лицо может отказаться от предоставления ей помощи, как только его состояние позволит ему самостоятельно выразить такой осознанный отказ.

Поскольку законодательство не содержит четкого перечня неотложных случаев, которые представляют реальную угрозу жизни больного, это фактически обязывает врача отразить в медицинской документации описание состояния как основания для такого лечения без согласия самого больного при этом руководствоваться следует следующим:

- опасность для жизни человека действительно является реальной, а не возможной;

- возможный вред от вмешательства должен быть менее опасный для больного, чем вред, причиненный патологическим процессом или состоянием, по причине которого и происходило вмешательство.

В таких случаях медицинская помощь, предоставленная без согласия самого лица, не будет расцениваться как несоблюдение прав пациента на согласие или отказ от медицинского вмешательства.

P.S. В данной статье преднамеренно не рассматривался вопрос о принудительном лечении в порядке уголовного преследования т.к. это уже совсем другая история.