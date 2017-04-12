Такой близкий «БЕЗВИЗ» - что он нам готовит?

Информация о том, что Европейский парламент 6 апреля проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины «разорвала» информационное пространство, не на шутку удивив скептиков в этом вопросе.

На волне всеобщего ликования я решил разобраться когда, куда, как и на каких условиях украинцы смогут ездить в ЕС.

Первый вопрос - когда же наступит «безвиз»?

Необходимо сказать, что по Амстердамскому договору, в отношении вопросов, связанных с безвизовым въездом в страны ЕС применяется процедура двойного решения (Совет + Парламент ЕС). То есть после принятия решения Парламентом данный вопрос должен быть вынесен на Решение Совета ЕС, который принимает решение квалифицированным большинством.

По озвученной в СМИ информации Совет ЕС должен рассмотреть вопрос об одобрении заключения соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом 26 апреля этого года. Поэтому если данные сроки будут соблюдены, то подписание соглашения между Украиной и ЕС может состояться уже к концу мая. Как и любой международный договор, он будет полежать ратификации, однако ввиду общественного резонанса данного вопроса думаю, депутаты не станут с этим затягивать.

Таким образом, по самым радужным прогнозам окончательное вступление в силу безвизового режима с ЕС возможно не ранее июня этого года.

Куда можно будет поехать без визы?

После введения безвизового режима граждане Украины смогут въезжать без виз во все государства-члены ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии). Поэтому для того, чтобы «прокатиться» на знаменитом « London Eye » украинцам, как и раньше необходимо будет получать визу Соединенного королевства.

В Европейский союз входят 28 государств, из которых без визы вы сможете посетить: Австрию , Бельгию , Болгарию , Венгрию , Германию , Грецию , Данию , Испанию , Италию , Кипр , Латвию , Литву , Люксембург , Мальту , Нидерланды , Польшу , Португали ю, Румынию , Словакию , Словению , Финляндию , Францию , Хорватию , Чехию , Швецию и Эстонию .

Кроме этого без визы можно будет посетить еще государства, которые присоединились к Шенгенскому законодательству, или которые не имеют пограничного контроля с странами ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию Швейцарию, Андорру, Сан-Марино и Монако.

На каких условиях можно воспользоваться правом безвизового въезда?

Для того что воспользоваться своим правом безвизовых въезд украинцам необходимо соблюсти ряд формальностей.

1. Основное условие безвизового въезда – наличие биометрического паспорта для выезда заграницу. Если у Вас паспорт старого образца (не биометрический) - то добро пожаловать в консульство (визовый центр) для получения визы.

К счастью, сейчас особой проблемы с паспортами нет, но есть риск, что ввиду небывалого ажиотажа работники миграционной службы могут вспомнить опыт прошлых лет когда «искусственно» не хватало бланков и для получения паспорта и требовалось заплатить «кому надо» кругленькую сумму.

2. При въезде в страну Евросоюза у гражданина Украины могут потребовать обосновать цель и условия предполагаемого пребывания, а также он должен располагать достаточными средствами к существованию как на период предполагаемого пребывания, так и для возврата в страну происхождения или для транзита в третью страну, в которую ему гарантирован доступ, либо быть в состоянии законным путем приобрести такие средства. Как видно формулировка, имеющаяся в Шенгенском пограничном кодексе, не содержит четкого перечня документов. Более детально перечень документов изложен в приложении №1 к вышеуказанному кодексу, однако он не является исчерпывающим, что прямо указано в п.3 ст. 6 данного нормативного документа.

Приводим перечень этих документов с незначительными сокращениями.

а) для деловых поездок: приглашение со стороны предприятия или органа в конференциях или иных мероприятиях различного характера; иные документы, которые свидетельствуют о наличии коммерческих или профессиональных отношений; пригласительные билеты на ярмарки и конгрессы в случае участия в таких событиях;

b) для поездок, совершаемых в целях получения образования или иных видов обучения: документ о зачислении в учебное заведение или на курс образовательного института для участия в профессиональных или теоретических учебных курсах в рамках основного образования или повышения квалификации;

с) для поездок, имеющих туристический или частный характер:

- подтверждающие документы относительно размещения: приглашение со стороны принимающего лица в случае размещения у него, бронирование или любой другой уместный документ, указывающий планируемый характер размещения;

- подтверждающие документы относительно маршрута поездки: подтверждение бронирования места в качестве участника групповой туристической поездки или любой другой уместный документ, указывающий программу планируемой поездки;

– обратный билет или билет на круговую поездку;

d) для поездок, предпринимаемых в целях участия в мероприятиях политического, научного, культурного, спортивного или религиозного характера, либо по любым иным причинам :приглашения, пригласительные билеты, записи о регистрации в качестве участника или программы, по возможности, указывающие наименование принимающей организации и срок пребывания, либо любой другой уместный документ, указывающий цель посещения.

Что касается наличия финансового обеспечения, то Шенгенский кодекс также не содержит четкого перечня документов необходимых для доказательства финансовой состоятельности, но предусматривает, что оно может подтверждаться наличными деньгами, туристическими чеками и кредитными картами, документами о принятии на себя расходов (гарантийные письма со стороны принимающего лица).

О ценка размера необходимых средств производится в зависимости от срока и цели пребывания, в качестве ориентира используется производная количества дней пребывания на средний уровень цен в сфере обеспечения жильем и питанием, которые действуют в соответствующем государстве. Минимальная сумма необходимых средств для каждой страны своя, однако, как правило, в странах Евросоюза она определяется из расчета 50-70 евро в день.).

Сроки нахождения на территории ЕС

Безвизовый режим позволит украинцам краткосрочно пребывать на территории вышеуказанных стран до 90 дней в течение полугода (180 дней.). ЕС ревностно следит за сроками и если Вы нарушите это правило — то ваши данные будут внесены в информационную систему и в будущем Вам, вероятно, откажут во въезде.

При этом срок будет считаться с первого дня въезда на территорию любого из государств-члена ЕС, а датой выезда считается последний день пребывания (день выезда) с территории любого из государства-члена ЕС. Разрешенные периоды пребывания на основании вида на жительства или визы для долгосрочного пребывания не учитываются при исчислении срока пребывания на территории государств-членов ЕС.

Если Вы едете в ЕС на лечение, в командировку или по другим основаниям, предполагающими более длительный срок пребывания, то Вам необходимо будет оформить визу.

Безвизовый режим не дает права на проживание, трудоустройство, обучение (сверх периода 90 дней) в странах ЕС и для этого Вам также потребуется виза.

Подытоживая все вышеперечисленное можно сказать, что при соблюдении несложных правил, наши туристы получат возможность беспрепятственно и экономно путешествовать. И речь здесь идет не только об экономии на стоимости визы и сервисных услугах, но и возможности воспользоваться предложениями различных транспортных компаний, выбирая маршрут по своему усмотрению.

Также следует предостеречь граждан от попытки нарушить требование Европейского законодательства, поскольку опыт введения безвизового режима, как с Молдовой, так и с Грузией, показал, что из-за ненадлежащего соблюдения условий безвизового режима гражданами этих стран - распространены случаи отказа во въезде на границе.