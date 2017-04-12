Каких изменений ожидать в сфере регистрации актов гражданского состоян

Каких изменений ожидать в сфере регистрации актов гражданского состояния?

Невзирая на всю нестабильность и изменчивость украинского законодательства в целом оно остается достаточно архаичным и во многих вопросах не отвечающим требованиям сегодняшнего дня.

Именно на усовершенствование устаревших норм права в сфере регистрации актов гражданского состояния направлен законопроект № 6150, внесенный 28.02.2017 Кабинетом Министров Украины.

Рассмотрим основные изменения, которые нас ждут:

Ликвидация некоторых ограничений в процедуре заключении брака.

Действующая в настоящее время редакция статьи 32 Семейного кодекса Украины (далее СК) предусматривает, что брак регистрируется по прошествии 30-ти дневного срока со дня подачи заявления о его регистрации. Данная норма перекочевала еще из советских времен, когда считалось, что за этот срок будущие супруги должны убедиться в твердости своего намерения, а ускорение процедуры предусматривалось только при наличии особых, «уважительных» обстоятельствах. При этом данной нормой сам перечень таких обстоятельств не ограничивался, а решение вопроса об их уважительности делегировался руководителю органа госрегистрации, что создавало благоприятные условия для получения незаконных вознаграждений или как говорили в СССР «нетрудовых доходов» со стороны таких должностных лиц.

Действующий сегодня Закон предписывает регистрировать брак без соблюдения 30 дневного срока по желанию вступающих в него лиц только в случаях беременности невесты, рождения ею ребенка или наличия угрозы жизни и здоровья молодоженов.

В некоторых областных центрах ситуация изменилась с проведением эксперимента по регистрации брака за 24 часа но в целом по стране до сих пор присутствуют факторы способствующие коррупции так как особо нетерпеливые граждане продолжают платить за фальшивые справки о беременности.

Таким образом, гражданам будет предоставляться свобода самостоятельно решать вопрос заключать брак сегодня, завтра или через год.

При этом из СК планируется исключить норму позволявшую подать заявление на регистрацию брака по доверенности. Бесспорно, право на вступление в брак является необъемлемым личным правом лица, которое неразрывно связано с личностью его обладателя, вступление в брак возможно только лично, однако поскольку подача такого заявления является обязательным предусловием для регистрации брака, то без такого заявления не может быть назначена дата регистрации брака и даже выездная церемония. Исключение этой нормы может неправомерно ограничить права лиц, находящихся в лечебных учреждениях и других граждан, которые ввиду своего состояния не могут прийти в орган регистрации для личного подачи заявления, а следовательно этот вопрос должен быть дополнительно проработан законодателями.

Отменяются ограничения по месту регистрации брака.

По общему правилу на сегодняшний день брак регистрируется в помещении органа регистрации, и только в случае невозможности прибытия вступающих в брак лиц такая регистрация может быть проведена в другом месте. По сути, работники РАГСов давно «торговали» выездными церемониями, но теперь это будет на законных, но вряд ли более прозрачных, основаниях.

Расторжение брака по согласию - новая «Light» версия:

Из СК планируется убрать ограничения растяжению брака по взаимному согласию супругов имеющих детей. Планируется, что супруги смогут расторгнуть брак в административном порядке при наличии у них несовершеннолетних детей исключительно при наличии между ними нотариально удостоверенного договора, которым будет определено с кем из родителей будут проживать дети и какое материальное и личное участие в обеспечении жизни детей, а также в их воспитании будет принимать тот из родителей, который будет проживать отдельно.

В связи с введением административного порядка расторжения брака планируется исключить из Семейного кодекса Украины ст. 109, которая предусматривала аналогичный порядок расторжения путем подачи совместного заявления супругов в суд.

Порядок расторжения брака при наличии спора между супругами останется неизменным, и такие вопросы будут рассматриваться судом в исковом производстве.

Ликвидация норм дискриминирующих матерей одиночек.

Часто жизнь иногда складывается не так как пишут в романах и на сегодняшний день женщина, родившая ребенка, не всегда имеет возможность или желание записать отцом ребенка конкретного человека. Отец ребенка может не признавать отцовство (или даже не знать о том, что он стал отцом) или быть вообще не известным матери, как в случаях донорства спермы или применения иных репродуктивных технологий, однако мать вынуждена выкручиваться и придумывать отца своего ребенка, чтобы соблюсти требования законодательства.

«Придуманный» отец в свидетельстве о рождении ребенка создает массу неудобств и препятствий даже в таких мелочных вопросах как выезд с ребенком за границу.

Анализируемым законопроектом предусмотрено, что в случае рождения ребенка матерью, не состоящей в браке, запись об отце в свидетельстве о рождении не производится или такая запись осуществляется по ее указанию. При этом ребенок записывается на фамилию матери, а его отчество (при отсутствии записи об отце) записывается по указанию матери.

Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми». Так, помощь на детей одиноким матерям будет назначаться на основании свидетельства о рождении ребенка, в котором отсутствуют сведения об отце или такие сведения были записаны по указанию матери. Также к такому свидетельству будет приравнено свидетельство о рождении, выданное компетентным органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце, при условии его легализации в установленном законодательством порядке.

Изменение отчества

Еще одна новелла - ребенок, достигший четырнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить отчество с согласия родителей или одного из них в случае, когда один из родителей умер, объявлен умершим, признан безвестно отсутствующим, недееспособным, ограниченно дееспособным, лишен родительских прав в отношении этой ребенка, а также если сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери. После достижения шестнадцати лет отчество может быть им изменено по своему усмотрению.

Также данным законопроектом предусмотрено, что право регистрации актов гражданского состояния граждан будет предоставлено и органам местного самоуправления.

В целом данный законопроект направлен на приведение норм семейного права к современным реалиям и защиту прав одиноких матерей в связи с чем надеемся на его скорое принятие.