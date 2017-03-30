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Оптимизация расходов при отчуждении недвижимости
30.03.2017 14:49
Еще в восемнадцатом веке величайший политик и один из
основателей Соединённых Штатов Америки, Бенджамин Франклин, очень точно
охарактеризовал природу общеобязательных государственных платежей. Именно ему
принадлежит фраза: «В этом мире неизбежны только смерть и налоги». Но как у
любого правила, из этого тоже есть исключение, о котором мы и поговорим. В
данной статье будет рассмотрен вопрос как осуществить переоформления или
отчуждения дорогостоящей недвижимости не
потеряв на этой сделке существенную
сумму в виде налогов.
По традиции начнем с проблемной стороны вопроса
связанного со стандартным приобретением недвижимости по договору купли-продажи.
В Украине, в отличие от многих европейских стран, налог на доходы с физических
лиц при продаже недвижимости по своей сути является налогом с оборота, так как
не учитывает расходы, которые понёс продавец при приобретении данного объекта.
Общий размер ставок налогов пошлин и иных обязательных платежей при продаже
недвижимости резидентом Украины достигает 8,5% от стоимости продаваемого
объекта. При отчуждении недвижимости нерезидентом доля потерь может составить целых 21,5% от суммы сделки. А еще необходимо оплатить
услуги нотариуса, стоимость оценки и прочих необходимых документов. В итоге
выходит довольно круглая сумма, которая «по карману» далеко не каждому.
Очевидно, прямой способ продажи не всегда является оптимальным с точки зрения
расходов.
Как же быть в такой ситуации?
Избежать указанных расходов возможно путем
приобретения не объекта недвижимости как такового, а компании, на которую
оформлен интересующий покупателя объект. Абсолютно любой
человек может легко учредить юридическое лицо и внести в его уставной капитал право
собственности на недвижимое имущество. В результате чего новым собственником
недвижимости становится созданное предприятие, а самим предприятием владеет и
распоряжается предыдущий собственник, переданного в уставной капитал,
имущества. По Налоговому кодексу такая операция освобождена от уплаты налогов.
В кодексе четко определены доходы, которые не включаются в общий месячный
(годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога. Среди прочих к ним
относится сумма имущественного и неимущественного взноса в уставной капитал
юридического лица - эмитента корпоративных прав, в обмен на такие корпоративные
права.
В дальнейшем предприятие может быть продано третьему
лицу - покупателю, которое становится владельцем не только самого юридического
лица, но и оформленного на его имя имущества.
После переоформления прав на долю в уставном капитале
компании на покупателя пользование имуществом возможно
через юридическое лицо, которому
принадлежит данный объект или же заинтересованное лицо может выйти из состава участников
и получить в личную собственность данный
объект.
Такой способ переоформления недвижимого имущества, достаточно выгоден и распространен для имущественных комплексов или другого имущества значительной стоимости.
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