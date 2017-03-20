|
|
|
Автор
Кнопки
|
Крымское наследство - или как разгадать загадки Сфинкса
20.03.2017 17:59
Всем известна легенда о Сфинксе, погубившим немало жизней своими сложными загадками, пока будущий царь Эдип не разгадал их, избавив тем самым Фивы от этой напасти.
Сегодняшняя жизнь заставляет нас решать не меньше загадок, одна из которых - как оформить наследство, если имущество или наследодатель зарегистрированы в Крыму.
Уже четвертый год как Крым, словно бывший муж, который после долгих лет совместной жизни «ушел жить к другой» - «прелести, которой ему показались больше».
Это конечно ирония, но реальность остается достаточно печальной и неопределенной. Сколько бы мы не говорили, что «Крым - это Украина» ближе отношения «бывших супругов» от этого не становится, что не добавляет определенности в правоотношениях их резидентов.
Отметая все возможные обвинения в сепаратизме укажем, что в данной статье мы попытаемся рассмотреть только реально присутствующие обстоятельства, полностью абстрагируясь от политической составляющей этого вопроса.
Итак, события последних лет добавили проблем как крымчанам, так и жителям материковой части Украины. Одной из таких серьезных проблем является оформление наследства и главный вопрос - законодательство, какой страны применять при отсутствии четкого урегулирования применения коллизионных норм ввиду непризнания Украиной статуса Крыма как территории иностранного государства.
Как ни крути, но на сегодняшний день мы имеем:
Нормативное регулирование вопросов наследования в целом схожи в Украине и РФ, однако имеют и некоторые отличия.
В соответствии со ст. 1221 ГК Украины местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно не известно, - местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - местонахождение основной части движимого имущества.
В особых случаях местом открытия наследства устанавливается законом. Так ст. 111 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» устанавливает, что в случае, если последним местом жительства наследодателя являются временно оккупированная территория, то местом открытия наследства является место подачи первого заявления, что свидетельствует о волеизъявлении наследника на принятие наследства. Такой же подход применяется и в том случае, если место жительства наследодателя неизвестно, а наследственное имущество находится на временно оккупированных территориях.
Пытаясь немного облегчить жизнь наследникам в Украине, разрешили подавать заявления о вступлении в «крымское» наследство не только в Крыму, а по всей Украине.
Положениями статьи 1115 ГК РФ по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно не известно или находится за ее пределами РФ, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
Таким образом мы можем иметь несколько ситуаций, исходя из того на какой территории находится наследственное имущество и в зависимости от места открытия наследства.
Рассмотрим некоторые их них:
1. Наследодатель жил на территории Крыма, наследник и наследственное имущество находятся на территории Украины
Решающими юридическими фактами для разрешения этой ситуации будет: до или после аннексии умер наследодатель, и открывалось ли наследственное дело ранее.
Так если наследодатель умер до 16.03.2014 г. (при наличии свидетельства о смерти украинского образца) и наследственное дело не открывалось, то у наследника есть все основания обратиться к нотариусу в Украине для открытия наследственного дела и особых препятствий здесь не усматривается.
Совсем другое дело, если наследственное дело было открыто до 16.03.2014 г. в таком в таком случае наследник не сможет обратиться об открытии наследства на материковой части повторно, поскольку в реестре будут значиться сведения об открытии наследственного дела в Крыму. Единственным выходом в данной ситуации может быть обращение в суд. Так доказав, что получить свидетельство о наследстве на территории Крыма невозможно наследник может признать за собой право собственности на имущество в порядке наследования.
Если открытие наследства произошло после 16.03.2014 г. (или же в др. случаях, когда свидетельство о смерти наследодателя было выдано уже российского образца) вероятность оформления наследства в нотариальном порядке будет стремиться к нулю, так как Украина не признает документы, выданные на аннексированной территории государственными органами страны агрессора. Поэтому опять-таки наследнику остается только доказывать свое право на наследство в судебном порядке.
2. Наследодатель жил на территории Крыма и там же находится имущество, входящее в наследственную массу, наследник - резидент Украины
Рискуя навлечь на себе негодование все же скажу, что оформлять наследство в данном случае по законодательству Украины нет никакого смысла, поскольку произвести после этого отчуждение имущества, находящегося в Крыму с украинскими документами будет невозможно.
Особых проблем при оформлении наследства на территории Крыма, кроме необходимости поездок на полуостров, в данном случае не усматривается. Наследнику просто будет необходимо обратиться в нотариальные органы с заявлением о принятии наследства и соблюсти процедуру, установленную в РФ.
3. Ситуации, в которых наследодатель жил на территории Украины
В большинстве своём упрощает задачу, как крымским наследникам, так и украинским. Ввиду того что у большинства населения Крыма остались «украинские» паспорта, они имеют возможность обратится с заявлением о принятии наследства по месту нахождения имущества как в Украине, так и с российским паспортом в Крыму. Для этого достаточно будет предоставить свидетельство о смерти наследодателя, выданное Украиной.
Украинские наследники также могут оформить свое право на наследственное имущество, находящееся на территории Крыма, но только по законодательству РФ.
Ситуации, описанные выше, были намеренно упрощены. В реальности же все может быть гораздо сложнее, учитывая, что может быть несколько наследников, часть из которых проживает на территории Украины, а часть в Крыму. Так, например если наследников двое, один из которых подал заявление о вступлении в наследование в Крыму, а второй в Украине, то их спор о праве на наследство, скорее всего, будет решаться судом по месту нахождения наследственного имущества.
Еще одним «усложняющим» обстоятельством может стать наличие наследственного имущества на обеих территориях (Украины и Крыма). В таком случае наследнику придется оформлять право на каждое имущество отдельно в соответствии с законодательством той части страны, где оно находится.
Невзирая на имеющуюся информацию, что Украина упорно игнорирует запросы нотариата и государственных органов Крыма все же при судебном рассмотрении спора добрую службу Вам может сослужить минская "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" поскольку официальные документы, полученные в рамках выполнения этой конвенции суды обязаны принимать во внимание.
Также необходимо напомнить, что приняв в наследство имущество, находящееся в Крыму Вы сможете продать такую недвижимость только на территории РФ.
Также следует помнить, что затягивание с оформлением наследства может иметь ряд негативных последствий, таких как признание имущества выморочным или безхозным (в случаях, когда права на него не были зарегистрированы), утрату права на наследство вследствие пропуска сроков его принятия и др.
Как ни парадоксально, но в настоящее время крымские наследники поставлены в более выгодное положение по сравнению с наследниками на материковой части. Нашим же гражданам во многих случаях не обойтись без защиты своих прав с помощью судебного разбирательства.
Невозможность вступить в наследство и распорядиться наследственным имуществом в ряде случаев является, по сути, правовым тупиком, выход из которого возможен только путем защиты своего права, прибегнув к судебному разбирательству. Однако и здесь нет определенности, поскольку игнорирование обеими странами друг друга заведомо усложнит задачу наследникам.
К сожалению, в настоящее время украинская власть по данному вопросу находится в тупиковой ситуации и вряд ли в ближайшее время вопросы наследства станут предметом урегулирования межгосударственных соглашений.
теги: крымское наследство, наследство, Крым
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.