Крымское наследство - или как разгадать загадки Сфинкса

Всем известна легенда о Сфинксе, погубившим немало жизней своими сложными загадками, пока будущий царь Эдип не разгадал их, избавив тем самым Фивы от этой напасти.

Сегодняшняя жизнь заставляет нас решать не меньше загадок, одна из которых - как оформить наследство, если имущество или наследодатель зарегистрированы в Крыму.

Уже четвертый год как Крым, словно бывший муж, который после долгих лет совместной жизни «ушел жить к другой» - «прелести, которой ему показались больше».

Это конечно ирония, но реальность остается достаточно печальной и неопределенной. Сколько бы мы не говорили, что «Крым - это Украина» ближе отношения «бывших супругов» от этого не становится, что не добавляет определенности в правоотношениях их резидентов.

Отметая все возможные обвинения в сепаратизме укажем, что в данной статье мы попытаемся рассмотреть только реально присутствующие обстоятельства, полностью абстрагируясь от политической составляющей этого вопроса.

Итак, события последних лет добавили проблем как крымчанам, так и жителям материковой части Украины. Одной из таких серьезных проблем является оформление наследства и главный вопрос - законодательство, какой страны применять при отсутствии четкого урегулирования применения коллизионных норм ввиду непризнания Украиной статуса Крыма как территории иностранного государства.

Как ни крути, но на сегодняшний день мы имеем:

Фактически Крым находится под юрисдикцией РФ и все вопросы, связанные с имущественными отношениями на его территории регулируются федеральным и локальным законодательством, а это означает, что любые действия с имуществом, находящимся на его территории возможно только по законодательству РФ. Как Украина, так и РФ взаимно не признают документы на крымское имущество, оформленные другой стороной после 16 марта 2014 года. Более того Украина не признает свидетельства о смерти, выданные на территории Крыма после аннексии, и игнорирует запросы нотариусов или крымских государственных органов на предоставление информации. В соответствии с Законом Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» за физическими лицами, имеющими в собственности недвижимое имущество, расположенное на территории Крыма, сохраняется право собственности на эти объекты, возникшее до вступления Крыма в состав РФ, однако данное право подлежит перерегистрации по законодательству РФ.

Нормативное регулирование вопросов наследования в целом схожи в Украине и РФ, однако имеют и некоторые отличия.

В соответствии со ст. 1221 ГК Украины местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно не известно, - местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - местонахождение основной части движимого имущества.

В особых случаях местом открытия наследства устанавливается законом. Так ст. 111 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» устанавливает, что в случае, если последним местом жительства наследодателя являются временно оккупированная территория, то местом открытия наследства является место подачи первого заявления, что свидетельствует о волеизъявлении наследника на принятие наследства. Такой же подход применяется и в том случае, если место жительства наследодателя неизвестно, а наследственное имущество находится на временно оккупированных территориях.

Пытаясь немного облегчить жизнь наследникам в Украине, разрешили подавать заявления о вступлении в «крымское» наследство не только в Крыму, а по всей Украине.

Положениями статьи 1115 ГК РФ по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя, а если оно не известно или находится за ее пределами РФ, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Таким образом мы можем иметь несколько ситуаций, исходя из того на какой территории находится наследственное имущество и в зависимости от места открытия наследства.

Рассмотрим некоторые их них:

1. Наследодатель жил на территории Крыма, наследник и наследственное имущество находятся на территории Украины

Решающими юридическими фактами для разрешения этой ситуации будет: до или после аннексии умер наследодатель, и открывалось ли наследственное дело ранее.

Так если наследодатель умер до 16.03.2014 г. (при наличии свидетельства о смерти украинского образца) и наследственное дело не открывалось, то у наследника есть все основания обратиться к нотариусу в Украине для открытия наследственного дела и особых препятствий здесь не усматривается.

Совсем другое дело, если наследственное дело было открыто до 16.03.2014 г. в таком в таком случае наследник не сможет обратиться об открытии наследства на материковой части повторно, поскольку в реестре будут значиться сведения об открытии наследственного дела в Крыму. Единственным выходом в данной ситуации может быть обращение в суд. Так доказав, что получить свидетельство о наследстве на территории Крыма невозможно наследник может признать за собой право собственности на имущество в порядке наследования.

Если открытие наследства произошло после 16.03.2014 г. (или же в др. случаях, когда свидетельство о смерти наследодателя было выдано уже российского образца) вероятность оформления наследства в нотариальном порядке будет стремиться к нулю, так как Украина не признает документы, выданные на аннексированной территории государственными органами страны агрессора. Поэтому опять-таки наследнику остается только доказывать свое право на наследство в судебном порядке.

2. Наследодатель жил на территории Крыма и там же находится имущество, входящее в наследственную массу, наследник - резидент Украины

Рискуя навлечь на себе негодование все же скажу, что оформлять наследство в данном случае по законодательству Украины нет никакого смысла, поскольку произвести после этого отчуждение имущества, находящегося в Крыму с украинскими документами будет невозможно.

Особых проблем при оформлении наследства на территории Крыма, кроме необходимости поездок на полуостров, в данном случае не усматривается. Наследнику просто будет необходимо обратиться в нотариальные органы с заявлением о принятии наследства и соблюсти процедуру, установленную в РФ.

3. Ситуации, в которых наследодатель жил на территории Украины

В большинстве своём упрощает задачу, как крымским наследникам, так и украинским. Ввиду того что у большинства населения Крыма остались «украинские» паспорта, они имеют возможность обратится с заявлением о принятии наследства по месту нахождения имущества как в Украине, так и с российским паспортом в Крыму. Для этого достаточно будет предоставить свидетельство о смерти наследодателя, выданное Украиной.

Украинские наследники также могут оформить свое право на наследственное имущество, находящееся на территории Крыма, но только по законодательству РФ.

Ситуации, описанные выше, были намеренно упрощены. В реальности же все может быть гораздо сложнее, учитывая, что может быть несколько наследников, часть из которых проживает на территории Украины, а часть в Крыму. Так, например если наследников двое, один из которых подал заявление о вступлении в наследование в Крыму, а второй в Украине, то их спор о праве на наследство, скорее всего, будет решаться судом по месту нахождения наследственного имущества.

Еще одним «усложняющим» обстоятельством может стать наличие наследственного имущества на обеих территориях (Украины и Крыма). В таком случае наследнику придется оформлять право на каждое имущество отдельно в соответствии с законодательством той части страны, где оно находится.

Невзирая на имеющуюся информацию, что Украина упорно игнорирует запросы нотариата и государственных органов Крыма все же при судебном рассмотрении спора добрую службу Вам может сослужить минская "Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" поскольку официальные документы, полученные в рамках выполнения этой конвенции суды обязаны принимать во внимание.

Также необходимо напомнить, что приняв в наследство имущество, находящееся в Крыму Вы сможете продать такую недвижимость только на территории РФ.

Также следует помнить, что затягивание с оформлением наследства может иметь ряд негативных последствий, таких как признание имущества выморочным или безхозным (в случаях, когда права на него не были зарегистрированы), утрату права на наследство вследствие пропуска сроков его принятия и др.

Как ни парадоксально, но в настоящее время крымские наследники поставлены в более выгодное положение по сравнению с наследниками на материковой части. Нашим же гражданам во многих случаях не обойтись без защиты своих прав с помощью судебного разбирательства.

Невозможность вступить в наследство и распорядиться наследственным имуществом в ряде случаев является, по сути, правовым тупиком, выход из которого возможен только путем защиты своего права, прибегнув к судебному разбирательству. Однако и здесь нет определенности, поскольку игнорирование обеими странами друг друга заведомо усложнит задачу наследникам.

К сожалению, в настоящее время украинская власть по данному вопросу находится в тупиковой ситуации и вряд ли в ближайшее время вопросы наследства станут предметом урегулирования межгосударственных соглашений.