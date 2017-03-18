Разумный съезд. Следующая глава

Прошло совсем немного времени и по «горячим следам» хочу поделиться с вами своим видением очередного съезда партии «РОЗУМНА СИЛА».

Рассмотрев все присутствующие в Украине партии, «РОЗУМНА СИЛА» - единственная, которая относится серьезно к партийному строительству по всем законам архитектуры, начиная его с фундамента, т.е. снизу. Ещё раз напомню, что классическим партийным «строительством» является именно возведение партии снизу. Почему? Всё просто, у партии появляется опыт и своё электоральное ядро, и она постепенно дорастает до уровня всеукраинской партии!

Теперь о самом съезде. Важно и приятно, что Александр Соловьев, как лидер партии, берет за основу воздвижения партии симбиоз молодости с опытом. Именно это и залог успеха, который, несомненно, ждет ее. Съезд 16-го марта отличался от остальных съездов серьезной работой над ошибками, а также публичной и, я бы даже сказал, синхронной позицией молодых депутатов на местах, с опытными зубрами государственного управления и политическими лидерами.

Теперь детальнее. Молодой депутат - Ольга Когут, которая победила в одномандатном округе от ПП «РОЗУМНА СИЛА» на выборах 18 декабря 2016 года в ОТГ Павловского сельсовета. Избрана секретарём этой территориальной громады. Её выступление подтолкнуло меня к мысли, это то, что нужно, чтобы люди снова начали верить политическим партиям! Не «коты в мешках», проходящие под теми или иными брендами в советы всех уровней, а вот такие молодые, честные и открытые люди.

Теперь хотел бы акцентировать ваше внимание на «аксакалах», выступивших на съезде. Довольно колоритно смотрелся Владимир Зубанов, подчеркнувший правильность решения Александра Соловьева, создать крепкий и долгосрочный союз молодости и опыта в политической силе. Для того, чтобы полностью раскрыть личность Зубанова, необходимо написать отдельную статью. Скажу лишь, это человек, прошедший путь от крепкого промышленника, до народного депутата, а также сильного геополитика и культурного деятеля. И потому с уверенностью могу сказать, выступление и его поддержка партии – отличный сигнал для «РОЗУМНОЙ СИЛИ»!

Яркой страницей – было выступление Ищенко Александра Михайловича. Легенда МВД и настоящий офицер! Напомню, что с 1992 и по 1995 года он был первым заместителем министра МВД, а это именно то время, когда милиции удалось вступить в успешную, а не показную, борьбу с криминалом и стабилизировать ситуацию. Об этом сейчас остается только вспоминать и надеяться, что, когда-нибудь, всё хорошее повторится в нашей стране.

Также важным и актуальным для современной Украины сделан акцент на аграрный сектор и область образования. Авторитетными спикерами были Игорь Лисицкий - основатель и президент Фундации «Агро Челендж», который подчеркнул правильность пути партии в том, что она с самого момента основания тесно сотрудничает с аграриями. По словам Лисицкого, АПК сегодня составляет 12% ВВП, 40% государственного экспорта и в этой сфере занято 17% работающего населения. Согласитесь, более чем впечатляюще. По теме образования выступила профессор кафедры коррекционного образования Херсонского государственного университета - Юлия Быстрова. Предметно и с акцентами охарактеризовала проблематику нынешнего образования и предложила начинать менять образовательный подход снизу. Фундамент закладывать на уровне громад и двигаться к государственному уровню.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что глава партии - Александр Соловьев, выбрал путь скоординированного движения к поставленной цели, задействовав всех желающих, готовых профессионально отстаивать общее видение будущего как самой партии, так и будущего нашей общей Украины. Если все искренне и самоотверженно будут придерживаться этой линии – успех гарантирован!

P . S . Очень кстати вспомнились мудрые слова Екатерины ІІ. Именно им следует глава партии со своей командой. «Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и щедры; ваше величие да не препятствует вам добродушно снисходить к малым людям и ставить себя в их положение, так чтобы эта доброта никогда не умаляла ни вашей власти, ни их почтения. Выслушивайте все, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания; пусть все видят, что вы мыслите и чувствуете так, как вы должны мыслить и чувствовать. Поступайте так, чтобы люди добрые вас любили, злые боялись и все уважали.»