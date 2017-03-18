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Разумный съезд. Следующая глава
18.03.2017 09:50
Прошло совсем немного времени и по «горячим следам» хочу
поделиться с вами своим видением очередного съезда партии «РОЗУМНА СИЛА».
Рассмотрев все присутствующие в Украине партии,
«РОЗУМНА СИЛА» - единственная, которая относится серьезно к партийному
строительству по всем законам архитектуры, начиная его с фундамента, т.е.
снизу. Ещё раз напомню, что классическим партийным «строительством» является
именно возведение партии снизу. Почему? Всё просто, у партии появляется опыт и
своё электоральное ядро, и она постепенно дорастает до уровня всеукраинской
партии!
Теперь о
самом съезде. Важно и приятно, что Александр Соловьев, как лидер партии, берет
за основу воздвижения партии симбиоз молодости с опытом. Именно это и залог
успеха, который, несомненно, ждет ее. Съезд 16-го марта отличался от остальных
съездов серьезной работой над ошибками, а также публичной и, я бы даже сказал,
синхронной позицией молодых депутатов на местах, с опытными зубрами государственного
управления и политическими лидерами.
Теперь детальнее. Молодой депутат - Ольга Когут,
которая победила в одномандатном округе от ПП «РОЗУМНА СИЛА» на выборах 18
декабря 2016 года в ОТГ Павловского сельсовета. Избрана секретарём этой
территориальной громады. Её выступление подтолкнуло меня к мысли, это то, что
нужно, чтобы люди снова начали верить политическим партиям! Не «коты в мешках»,
проходящие под теми или иными брендами в советы всех уровней, а вот такие
молодые, честные и открытые люди.
Теперь хотел бы акцентировать ваше внимание на
«аксакалах», выступивших на съезде. Довольно колоритно смотрелся Владимир
Зубанов, подчеркнувший правильность решения Александра Соловьева, создать
крепкий и долгосрочный союз молодости и опыта в политической силе. Для того, чтобы полностью раскрыть личность
Зубанова, необходимо написать отдельную статью. Скажу лишь, это человек,
прошедший путь от крепкого промышленника, до народного депутата, а также
сильного геополитика и культурного деятеля. И потому с уверенностью могу
сказать, выступление и его поддержка партии – отличный сигнал для «РОЗУМНОЙ
СИЛИ»!
Яркой страницей – было выступление Ищенко Александра
Михайловича. Легенда МВД и настоящий офицер! Напомню, что с 1992 и по 1995 года
он был первым заместителем министра МВД, а это именно то время, когда милиции
удалось вступить в успешную, а не показную, борьбу с криминалом и
стабилизировать ситуацию. Об этом сейчас остается только вспоминать и
надеяться, что, когда-нибудь, всё хорошее повторится в нашей стране.
Также важным и актуальным для современной Украины
сделан акцент на аграрный сектор и область образования. Авторитетными спикерами
были Игорь Лисицкий - основатель и президент Фундации «Агро Челендж», который
подчеркнул правильность пути партии в том, что она с самого момента основания
тесно сотрудничает с аграриями. По словам Лисицкого, АПК сегодня составляет 12%
ВВП, 40% государственного экспорта и в этой сфере занято 17% работающего
населения. Согласитесь, более чем впечатляюще. По теме образования выступила
профессор кафедры коррекционного образования Херсонского государственного
университета - Юлия Быстрова. Предметно и с акцентами охарактеризовала
проблематику нынешнего образования и предложила начинать менять образовательный
подход снизу. Фундамент закладывать на уровне громад и двигаться к
государственному уровню.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что
глава партии - Александр Соловьев, выбрал путь скоординированного движения к
поставленной цели, задействовав всех желающих, готовых профессионально
отстаивать общее видение будущего как самой партии, так и будущего нашей общей
Украины. Если все искренне и самоотверженно будут придерживаться этой линии –
успех гарантирован!
P
.
S
. Очень кстати вспомнились мудрые
слова Екатерины ІІ. Именно им следует глава партии со своей командой. «Будьте
мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и щедры; ваше величие да не
препятствует вам добродушно снисходить к малым людям и ставить себя в их
положение, так чтобы эта доброта никогда не умаляла ни вашей власти, ни их
почтения. Выслушивайте все, что хоть сколько-нибудь заслуживает внимания; пусть
все видят, что вы мыслите и чувствуете так, как вы должны мыслить и
чувствовать. Поступайте так, чтобы люди добрые вас любили, злые боялись и все
уважали.»
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