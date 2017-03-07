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Причём тут Пчёлка?
07.03.2017 23:39
Поверхностный подход некоторых журналистов к своей работе меня просто обескураживает.
Наткнулся недавно на одну статью с вот таким интересным названием: «РУСЛАН ЦЫПЛАКОВ: ХВАТИТ ЛИ «ЦЫПЕ» ЯНУКОВИЧА ДЕНЕГ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖАРЕНЫМ ПЕТУХОМ». И всё бы ничего, если бы не один абзац в этой статье, а именно, цитирую из статьи: «Бизнес хватке донецкого «Цыпы» можно только позавидовать, ведь даже будучи в изгнании (об этом чуть позже), он продолжает зарабатывать в Украине и на Украине. Так, в 2015 году в Киеве появилась новая продовольственная сеть. Компания «Легион 2015» открыла два дискаунтера под брендом «Пчелка - маркет». Одним из соучредителей является Цыплаков».
Большего непрофессионализма трудно себе представить! Во-первых, по Пчёлке можно посмотреть данные из Минюста, и станет понятно, что владельцем сети маркетов является Владислав Григорьевич Гельзин, достаточно крупный бизнесмен и общественный деятель. Он же является президентов ФК «Олимпик», который играет в Премьер - лиге Украины и, признаюсь, в последнее время я стал болельщиком этого клуба. Я не понаслышке знаю, как трудно содержать такой клуб на плаву, на равных играть с такими грандами, как «Шахтёр» или «Динамо». Очень дорого и тяжело содержать подобный клуб, а вот такие статьи журналистов – самоучек, которые максимум – это окончили онлайн курсы журналистики, просто вызывают негодование и откровенное возмущение. А сеть маркетов развивается постепенно исходя из прибылей предыдущих магазинов.
Мы все уже давно привыкли к «высоким» и «профессиональным» качествам наших журналистов, но лично у меня это каждый раз вызывает оскомину. Нельзя руководствоваться правилом, «если нет сенсации, то её нужно создать». Тем более там, где эту сенсацию пытаются «высосать из пальца». Самое гнусное во всей клевете - это то, что автор не удосужился элементарно проверить информацию о сети маркетов! И собственник и налоги – всё на поверхности.
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