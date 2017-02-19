Страсти по Могилев-Подольскому

Кто и каким образом использует в своих целях отсутствием вертикалью власти.

Город Могилев-Подольский - очень близкий мне город, в 2014-ом году я там жил и баллотировался во время перевыборов в парламент. Именно тогда я познакомился с мэром этого прекрасного города – Петром Бровко. Мэром, которому местное население четыре каденции подряд доверяют управлять своим городом. Согласитесь, если бы те сказки, что сочиняют о мэре города, были бы на 10% правдой, вряд ли ему удалось удержаться на избираемой должности хотя бы две каденции. В городе проживает тридцать тысяч людей и невозможно заставить их голосовать за себя каждый раз не по доброй воли.

А вот другая сторона медали – куда интереснее. Народный депутат Юрий Македон, имеющий давнюю неприязнь к мэру за то, что тот перекрывает потоки контрафактного алкоголя, наркотиков и контрабандного спирта – сейчас имеет депутатский иммунитет, который спасает его практически от любых преследований. Но, на пути пока стоит тот самый господин Бровко! У него есть сильная поддержка и авторитет в городе, а, самое главное, трезвый взгляд на происходящие события в городе.

Почему соответствующие службы не возьмутся за таких личностей как «Пепс» и «Меля»? Ведь всем давно известно, чем они занимаются в окружении народного депутата. Но, при этом бесконечные проверки приходят к мэру и ничего не находят. Мне импонирует тот факт, что Пётр Бровко и сам признает, что он, безусловно, не святой, но он начинал свой путь как бизнесмен и у него есть, что показать в декларациях. А не так, что люди и дня не работали, но при этом ездят на новых иномарках и живут в роскошных домах.