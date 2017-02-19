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Страсти по Могилев-Подольскому
19.02.2017 11:28
Кто и каким образом использует в своих целях отсутствием
вертикалью власти.
Город Могилев-Подольский - очень близкий мне город, в
2014-ом году я там жил и баллотировался во время перевыборов в парламент.
Именно тогда я познакомился с мэром этого прекрасного города – Петром Бровко.
Мэром, которому местное население четыре каденции подряд доверяют управлять
своим городом. Согласитесь, если бы те сказки, что сочиняют о мэре города, были
бы на 10% правдой, вряд ли ему удалось удержаться на избираемой должности хотя
бы две каденции. В городе проживает тридцать тысяч людей и невозможно заставить
их голосовать за себя каждый раз не по доброй воли.
А вот другая сторона медали – куда интереснее.
Народный депутат Юрий Македон, имеющий давнюю неприязнь к мэру за то, что тот
перекрывает потоки контрафактного алкоголя, наркотиков и контрабандного спирта
– сейчас имеет депутатский иммунитет, который спасает его практически от любых
преследований. Но, на пути пока стоит тот самый господин Бровко! У него есть сильная
поддержка и авторитет в городе, а, самое главное, трезвый взгляд на
происходящие события в городе.
Почему соответствующие службы не возьмутся за таких
личностей как «Пепс» и «Меля»? Ведь всем давно известно, чем они занимаются в
окружении народного депутата. Но, при этом бесконечные проверки приходят к мэру
и ничего не находят. Мне импонирует тот факт, что Пётр Бровко и сам признает,
что он, безусловно, не святой, но он начинал свой путь как бизнесмен и у него
есть, что показать в декларациях. А не так, что люди и дня не работали, но при
этом ездят на новых иномарках и живут в роскошных домах.
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