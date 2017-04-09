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Українська доба
09.04.2017 12:50
УКРАЇНСЬКА ДОБА
“Україна – не Росія”, – казав Кучма. І мав рацію. З точки зору перспективності України. Тоді як у Росії нема жодних перспектив. Путінська імперія повторить жалюгідну долю Радянського Союзу.
Закономірність історичного розвитку дає підстави думати, що Україна відіграватиме все більшу роль у світовій геополітиці. Не можна від немовляти вимагати сконструювати космічний корабель. Україна зараз в стані немовляти – якщо дивитися з пташиного лету. Проте дитина росте не по днях, а по годинах.
Натомість Росія наближається до краху. Їй не поталанило з керівником, який з космічною швидкістю наближає кінець імперії. Втім, який народ – такий і лідер. Іншого не дано. Люди вибирають собі подібного. Нехай на даному етапі розвитку. Потім будуть інші. Старих забудуть, втопчуть у болото. Нема нічого нового на білому світі. Коли ми кажемо про імперіалізм Путіна, то маємо на увазі насамперед імперіалізм росіян. Це імперський народ. І таким він повинен померти. Вже потім може народитися демократична нація. Після воскресіння.
Географічно Україна – європейська держава. Цілком логічно, що вона прагне в Європу, хоче інтегруватись в її структури. Логічно також, що найбільше в цьому не зацікавлена Росія, яка не є за масивом своєї території європейською. Без України Російська імперія загине. Якщо Росія й хоче інтегруватись в європейські структури, то лише з метою зруйнувати їх. І чим далі у цьому відношенні Україна віддалятиметься від Росії, тим більше має шансів на перспективи, тоді як Росія приречена на розпад і загибель.
Україна змінює лідерів і поступово рухається в бік цивілізації. Нехай це непряма дорога, є повернення назад. Але загальний рух уперед очевидний. Росія вже наближається до брежнєвського періоду керування країною, за яким настав розпад і загибель Радянського Союзу. Саме закостенілість лідерства призводить до смерті держави.
Росії давно пора змиритися з тим, що ми різні. Не науковими й абсурдними виглядають слова Путіна про те, що росіяни й українці – один народ. У нас нема спільного минулого. Пан і раб, кат і жертва живуть у різних світах.
Зараз важко усвідомити, що саме Україна з розв’язанням Росією війни започаткувала новий відлік у геополітичному літочисленні. Нова доба, яка почалася 2014-го року, неодмінно принесе свої плоди і виведе людську цивілізацію на новий виток розвитку. Колись її назвуть українською добою.
Анатолій ВЛАСЮК
9 квітня 2017 року
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