Брехун і підбрехач Поделиться: Пам’ятаєте анекдот про брехуна і підбрехача? – За півкілометра звідси на стовпі сидить муха, – каже брехун. – Ага, точно! – підхоплює підбрехач. – Ще й з більмом на лівому оці. Брехуном і підбрехачем у сучасній світовій політиці виступають Путін і Пєсков. Прес-секретар російського президента стверджує, що на Донбасі нема конфлікту між Росією та Україною. Це така цинічна й нахабна брехня, що інтелігентній людині стає соромно. Навіть не знаєш, як відразу відреагувати. Роль підбрехача принизлива й трагікомічна. Він доводить до абсурду сказане брехуном. Путін постійно стверджує, що в Україні точиться громадська війна, а українські лідери повинні домовлятися з керівниками ДНР і ЛНР. Звісно, жодного російського військового на Донбасі нема. Пєсков при Путіні виконує роль блазня. Може сказати все що хоче, і йому за це нічого не буде. Коли припече, Путіну легко буде позбутися пєскових. Мовляв, я білий і пухнастий, це вони у всьому винні. Жорстокі тирани найперше стинають голови своїм блазням. Анатолій ВЛАСЮК 6 лютого 2017 року теги: Путін, Пєсков Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя