Чому Росія залякує Україну, або справа Пінчука-Філіпчука

Останнім часом деякі російські так звані експерти, а вслід за ними й колишні українські, які втекли до Росії, заговорили про бомбардування українських міст російською авіацією. Це справді так звані експерти, бо їхній аналіз і прогноз звелися до застосування грубої фізичної сили й розв’язання повномасштабної війни проти України. Їх надихає колишній приклад Грозного, а тепер – й Алеппо. Ну, погомоніла світова спільнота про тисячі безневинних людських жертв – і все зійшло Росії з рук. Переможців не судять!

В унісон їм заспівали так звані українські експерти, які раніше не були помічені в панічних настроях поразки, а зараз мало не відверто закликають залишити Росії Крим і Донбас і не думати про їхнє повернення до України. Цей страх, який нав’язує Росія, уміло скеровується нею в потрібне русло. Звичайно, в даній ситуації ми можемо говорити поки що про психологічний тиск Росії на Україну з метою виявлення колаборантів, які здатні підготувати грунт для агресії й встановлення маріонеткової влади, що виконуватиме будь-яку вказівку Кремля. І чим ширше коло потенційних зрадників у політичних, економічних і соціальних сферах, тим легше Росії буде завоювати Україну ззовні і зсередини.

Росія проводить цілеспрямовану політику на знищення державності України. Її кінцева мета – встановити контроль над Європою, зробити її своєю союзницею в глобальних геополітичних процесах. При цьому Росія справедливо сподівається на те, що Європа заплющить очі на такий дріб’язок, як Україна. Але якщо це остаточно стане доконаним фактом і у Європи зникне природний інстинкт самозбереження, то вона може стати таким же дріб’язком для США, коли Трамп надумає поділити з Росією сфери впливу у світі.

Настрої паніки та поразки в українському середовищі не нові. Ще декілька років тому відомий письменник Юрій Андрухович, який вважає себе лібералом і європейцем, озвучив свою позицію щодо Криму та Донбасу, яку нині підхопили Пінчук і Філіпчук. Ось тільки в нинішніх умовах це явно антиукраїнська позиція на догоду Росії, фактична капітуляція перед Кремлем.

Анатолій ВЛАСЮК

6 січня 2017 року