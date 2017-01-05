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Чи зможе Трамп прискорити падіння режиму Путіна?
05.01.2017 09:10
Здається, всі приспані аксіомою про те, що Дональд Трамп набагато вигідніший Росії, ніж Гілларі Клінтон, якби стала президентом США. Але погляньмо на це під іншим кутом зору.
Звичайно, роль президента в США є визначальною, але не монопольною, як у Росії. Навіть якби Трамп був путіністом до мозку кісток, все одно не зміг би зробити все, що відповідало би національним інтересам Росії. Система державного управління США є доволі складною і не передбачає в абсолютній більшості випадків одноосібного прийняття рішень, як у Росії. До того ж, Трамп не є путіністом до мозку кісток і захищатиме насамперед національні інтереси США.
Дональд Трамп – бізнесмен, і своє президентство розглядає насамперед з точки зору бізнес-проекту. Цей бізнес-проект має бути успішним, інакше нічого було йти в президенти. Росія потрібна Трампу для досягнення своєї мети. Якщо він і візьме Путіна в партнери, то лише в молодші, розуміючи, що необхідними бізнесовими якостями той не володіє.
Бізнесові інтереси США абсолютно не співпадають з бізнесовими інтересами Росії, а в значній мірі є прямо протилежними. І в цьому суть проблеми. Тобто про жодне співробітництво у звичному розумінні цього слова не може йти мови. Спільні протоколи намірів, декларації й інше – так. Але поки бізнес у світі є первинним, а політика лише обслуговує його, жодного значущого проекту між США та Росією неможливо втілити у життя.
США залишаються єдиною супердержавою у світі, й потуги Путіна змінити щось на користь Росії є безперспективними. Більше того, Трамп зробить усе можливе й неможливе, щоби у своєму суперництві зі США Росія з кожним днем вичерпувала свій внутрішній потенціал. Кінцевим результатом цього має стати позбавлення Росії статусу ядерної держави. А для цього слід явно послабити режим Путіна, а ще краще – позбутися його взагалі.
Анатолій ВЛАСЮК
5 січня 2016 року
теги: Трамп Путін США Росія
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