Чи зможе Трамп прискорити падіння режиму Путіна?





Здається, всі приспані аксіомою про те, що Дональд Трамп набагато вигідніший Росії, ніж Гілларі Клінтон, якби стала президентом США. Але погляньмо на це під іншим кутом зору.

Звичайно, роль президента в США є визначальною, але не монопольною, як у Росії. Навіть якби Трамп був путіністом до мозку кісток, все одно не зміг би зробити все, що відповідало би національним інтересам Росії. Система державного управління США є доволі складною і не передбачає в абсолютній більшості випадків одноосібного прийняття рішень, як у Росії. До того ж, Трамп не є путіністом до мозку кісток і захищатиме насамперед національні інтереси США.

Дональд Трамп – бізнесмен, і своє президентство розглядає насамперед з точки зору бізнес-проекту. Цей бізнес-проект має бути успішним, інакше нічого було йти в президенти. Росія потрібна Трампу для досягнення своєї мети. Якщо він і візьме Путіна в партнери, то лише в молодші, розуміючи, що необхідними бізнесовими якостями той не володіє.

Бізнесові інтереси США абсолютно не співпадають з бізнесовими інтересами Росії, а в значній мірі є прямо протилежними. І в цьому суть проблеми. Тобто про жодне співробітництво у звичному розумінні цього слова не може йти мови. Спільні протоколи намірів, декларації й інше – так. Але поки бізнес у світі є первинним, а політика лише обслуговує його, жодного значущого проекту між США та Росією неможливо втілити у життя.

США залишаються єдиною супердержавою у світі, й потуги Путіна змінити щось на користь Росії є безперспективними. Більше того, Трамп зробить усе можливе й неможливе, щоби у своєму суперництві зі США Росія з кожним днем вичерпувала свій внутрішній потенціал. Кінцевим результатом цього має стати позбавлення Росії статусу ядерної держави. А для цього слід явно послабити режим Путіна, а ще краще – позбутися його взагалі.

Анатолій ВЛАСЮК

5 січня 2016 року