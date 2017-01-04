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Чим небезпечний оптимізм українців?
04.01.2017 14:29
На цей рік для України була запланована лише одна оптимістична подія: безвізовий режим з Європою. Тепер, схоже, до цього приєдналась інша: визволення окупованих територій Донбасу.
Що ж, песимісти вчать російську, оптимісти –
китайську, а реалісти – автомат Калашникова. До того ж, песимісти – це
поінформовані оптимісти.
У Рік Червоного Півня варто все-таки бути
реалістом. До цього спонукає всесвітня пожежа, що може спалахнути.
Поневіряння з безвізовим режимом призводять до
невтішного висновку: не все залежить від України. На законодавчому рівні
прийняли всі необхідні закони, які вимагала Європа, – але боязнь приходу до
влади у Франції Марі ле Пен і сумні наслідки, що з цього випливають, а також
деякі інші фактори перетасували всі карти в європейському домі. Якщо метелик
змахне крильцями по один бік океану – на іншому стається тайфун чи цунамі.
Надання безвізового режиму Україні залежить від
політичної волі європейського співтовариства, яке зараз, мов кролик,
загіпнотизоване удавом – Росією. Кремль готовий вискочити з коротких штанців
Великого Жовтня, сторіччя якого гряде, лиш би не допустити безвізового режиму для
України, розуміючи, що може розпочатися зворотній відлік реанімації Радянського
Союзу не лише на пострадянському, а й європейському просторах. Євразійський
Союз – це вам не хухри-мухри. Саме Європа – основна складова новітнього
утворення.
Те саме стосується й окупованих територій Донбасу.
Останнім часом лунають оптимістичні заяви щодо його звільнення вже в цьому
році. Я дивуюся, чому ще не наТУКАли про Крим, який можна звільнити, скажімо, у
2018 році. А що, непоінформованих оптимістів у нас хоч греблю гати. А ось
реалістів, які володіють автоматом Калашникова, та ще й на додаток мають мізки,
порівняно не так уже й багато. Особливо серед тих, кого ми звично називаємо
українською політичною елітою, заникавши до невпізнання це слово.
Оптимізм у 2017-ому на тлі Року Червоного Півня
стає небезпечним для українців. Ось і Петро Порошенко перестав називати точну
дату безвізу, бо європейські лідери вже стільки разів його дурили. Тепер цю
почесну місію, схоже, виконує Андрій Парубій – поки не попечеться.
Тут головне не прожекти розповсюджувати, а бути
пильним і не пропустити удар від Росії. Коли може запалати – та так, що нам і
не снилось, – краще помовчати.
Вірити у світле майбутнє України треба. А ще краще
– в Бога. І залишатися реалістом. Так що вчіть матеріальну частину, пані та
панове. Я маю на увазі – автомат Калашникова.
Все буде Україна!
Анатолій ВЛАСЮК
4 січня 2017 року
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