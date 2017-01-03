Коли Путін казав хлопчику, що кордони Росії ніде не закінчуються, він не жартував. Російський президент так мислить. Земна куля, космос і світовий океан – геополітичні сфери інтересів Кремля.

Будь-який кремлівський мрійник у кінцевому результаті терпів жорстоку поразку. Створений Леніним і випещений Сталіним Радянський Союз розпався. Чим далі Путін воює від кордонів Росії, тим швидше вона розпадеться – до Московської ненародної республіки, бо всі інші території були загарбані упродовж століть.

Для багатьох стало шоком відкриття Хрущова про Сталіна. За Горбачова надійшли у вільний доступ документи, які пролили світло на недавню історію.

Після падіння режиму Путіна росіяни дізнаються правду і про так званий референдум у Криму, і хто насправді воював на Донбасі, і скільки було жертв в Алеппо у результаті російських бомбардувань, почують ще чимало речей, що шокуватимуть їх. Розпад Росії нарешті дозволить їм усвідомити, якого монстра вони пригріли у себе в Кремлі.

І все ж не слід засліплювати себе ілюзіями. Люди завжди обирають собі подібних. Через їхнє боягузтво і з їхньої мовчазної згоди стали можливими злочини кривавого режиму Путіна.

Я не знаю, скільки ще секретних архівів слід оприлюднити, щоби росіяни в масі своїй усвідомили сутність злочинного режиму Сталіна. Здається, досить і того, що є. Але російська ментальність дозволяє завжди виправдовувати катів свого народу: мовляв, у тих умовах не можна було діяти по-іншому.

Після Путіна також виникне своя Московська ненародна республіка, нехай і в межах Садового кільця, яка намагатиметься реставрувати Російську імперію й далі продукуватиме людиноненависницькі ідеї. Уроки минулого вчать, що вони нічого не вчать. Якби відбувся суд над комуністами, в результаті якого була би засуджена комуністична ідеологія (щось на кшталт Нюрнбергського процесу), ми б не мали сьогодні реанімації Радянського Союзу в рамках сучасної Росії. Метастази радянщини спостерігаємо нині в Криму й на окупованій Росією частині Донбасу.

Тільки Гаага унеможливить створення Московської ненародної республіки.

Анатолій ВЛАСЮК

3 січня 2017 січня