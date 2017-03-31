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Как избежать штрафа за трудоголика?
31.03.2017 12:48
Одной из новаций последнего времени в законодательном поле Украины стали крупные штрафы за нарушение работодателями норм КЗоТ. Но полный перечень таких нарушений КЗоТ детально не предусматривает, что заведомо влечет за собой различное толкование обязанностей работодателя как со стороны инспекторов Гоструда при проведении проверки, так и со стороны самих работодателей.
Так, статьей статья 265 КЗоТ Украины предусматривает привлечение работодателей к ответственности в виде штрафа в случае нарушения требований трудового законодательства. В свою очередь статьей 80 КЗоТ Украины запрещается непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности (24 дня) в течение двух лет подряд.
Логично инспектор Гоструда делает вывод, что при непредставлении работнику полных отпусков более 2 лет подряд работодатель должен быть привлечен к финансовой ответственности и принимает постановление о наложении штрафа. И такие случаи не редкость, о чем свидетельствует сложившаяся за последнее время судебная практика.
Законный способ, чтобы работодатель избежал подобных штрафов, заключается в следующем.
Указанный в ст. 80 КЗоТ Украины запрет касается работодателя, но никоим образом не обязывает работника использовать в принудительном порядке право на отпуск.
Согласно статье 45 Конституции Украины, каждый, кто работает, имеет право на отдых. Итак, отпуск - это право, а не обязанность каждого, кто работает.
Подобная позиция уже находит свое отражение в судебной практике, например, отражена в постановлении Житомирского окружного административного суда от 9 ноября 2016 года по делу № 806/1561/16: использование права на отпуск зависит только от воли работника, поскольку отсутствует правовой механизм принудительного направления работников в отпуск. Судом бесспорно установлено, что во исполнение требований действующего законодательства работодатель включил в график ежегодных отпусков данных работников, тем самым предоставил им право на отпуск.
При аргументировании этой позиции нужно также ссылаться на письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 21.06.2012 г. №207/13/116-12, согласно которому если работник отказывается использовать предоставленное ему Конституцией Украины и Законом об отпусках право на отдых (ежегодный отпуск), то работодатель (поскольку решение о предоставлении или непредоставлении отпуска относится к его компетенции) должен на период, установленный графиком отпусков, без заявления работника издать приказ о предоставлении ему отпуска не позднее чем за две недели до даты отбытия работника в отпуск. Если работодатель сообщает приказом о дате начала отпуска позднее чем за две недели, работник имеет право инициировать перенос отпуска на другое удобное для себя период.
В качестве рекомендаций для нивелирования рисков в подобной ситуации работодателю можно предложить следующее:
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