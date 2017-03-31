Как избежать штрафа за трудоголика? Поделиться:

Одной из новаций последнего времени в законодательном поле Украины стали крупные штрафы за нарушение работодателями норм КЗоТ. Но полный перечень таких нарушений КЗоТ детально не предусматривает, что заведомо влечет за собой различное толкование обязанностей работодателя как со стороны инспекторов Гоструда при проведении проверки, так и со стороны самих работодателей.

Так, статьей статья 265 КЗоТ Украины предусматривает привлечение работодателей к ответственности в виде штрафа в случае нарушения требований трудового законодательства. В свою очередь статьей 80 КЗоТ Украины запрещается непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности (24 дня) в течение двух лет подряд.



Логично инспектор Гоструда делает вывод, что при непредставлении работнику полных отпусков более 2 лет подряд работодатель должен быть привлечен к финансовой ответственности и принимает постановление о наложении штрафа. И такие случаи не редкость, о чем свидетельствует сложившаяся за последнее время судебная практика.



Законный способ, чтобы работодатель избежал подобных штрафов, заключается в следующем.



Указанный в ст. 80 КЗоТ Украины запрет касается работодателя, но никоим образом не обязывает работника использовать в принудительном порядке право на отпуск.



Согласно статье 45 Конституции Украины, каждый, кто работает, имеет право на отдых. Итак, отпуск - это право, а не обязанность каждого, кто работает.

Подобная позиция уже находит свое отражение в судебной практике, например, отражена в постановлении Житомирского окружного административного суда от 9 ноября 2016 года по делу № 806/1561/16: использование права на отпуск зависит только от воли работника, поскольку отсутствует правовой механизм принудительного направления работников в отпуск. Судом бесспорно установлено, что во исполнение требований действующего законодательства работодатель включил в график ежегодных отпусков данных работников, тем самым предоставил им право на отпуск.



При аргументировании этой позиции нужно также ссылаться на письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 21.06.2012 г. №207/13/116-12, согласно которому если работник отказывается использовать предоставленное ему Конституцией Украины и Законом об отпусках право на отдых (ежегодный отпуск), то работодатель (поскольку решение о предоставлении или непредоставлении отпуска относится к его компетенции) должен на период, установленный графиком отпусков, без заявления работника издать приказ о предоставлении ему отпуска не позднее чем за две недели до даты отбытия работника в отпуск. Если работодатель сообщает приказом о дате начала отпуска позднее чем за две недели, работник имеет право инициировать перенос отпуска на другое удобное для себя период.



В качестве рекомендаций для нивелирования рисков в подобной ситуации работодателю можно предложить следующее:

Составлять и согласовывать с избранным представителем трудового коллектива график отпусков, который утверждать приказом по предприятию и доводить до ведома каждого сотрудника под роспись. Не позднее чем за 2 недели до установленного графиком отпуска письменно под роспись сообщать сотруднику о дате начала отпуска. В случае отказа работника от отпуска он должен направить письменное заявление на имя работодателя, в котором зафиксировать отказ от использования отпуска полной продолжительности за определенный период по графику. В заявлении должно быть также указано, что при необходимости в отпуске работник обязуется обратиться с дополнительным заявлением. Такое заявление желательно зарегистрировать в журнале регистрации заявлений работников. В случае, если работник отказывается от положенного ему отпуска почти два года подряд, имеет смысл обсудить с работником замену части ежегодного отпуска денежной компенсацией, которая также должна быть оформлена по письменному заявлению работника. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть менее 24 календарных дней. Практика показывает, что привлечение работодателей к ответственности по ст.265 КЗоТ далеко не всегда является обоснованным, соответственно при негативном результате проверки Гоструда имеет смысл разбираться в каждом нарушении и искать юридические пути для эффективного обжалования.



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Так, статьей статья 265 КЗоТ Украины предусматривает привлечение работодателей к ответственности в виде штрафа в случае нарушения требований трудового законодательства. В свою очередь статьей 80 КЗоТ Украины запрещается непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности (24 дня) в течение двух лет подряд.Логично инспектор Гоструда делает вывод, что при непредставлении работнику полных отпусков более 2 лет подряд работодатель должен быть привлечен к финансовой ответственности и принимает постановление о наложении штрафа. И такие случаи не редкость, о чем свидетельствует сложившаяся за последнее время судебная практика.Законный способ, чтобы работодатель избежал подобных штрафов, заключается в следующем.Указанный в ст. 80 КЗоТ Украины запрет касается работодателя, но никоим образом не обязывает работника использовать в принудительном порядке право на отпуск.Согласно статье 45 Конституции Украины, каждый, кто работает, имеет право на отдых. Итак, отпуск - это право, а не обязанность каждого, кто работает.Подобная позиция уже находит свое отражение в судебной практике, например, отражена в постановлении Житомирского окружного административного суда от 9 ноября 2016 года по делу № 806/1561/16: использование права на отпуск зависит только от воли работника, поскольку отсутствует правовой механизм принудительного направления работников в отпуск. Судом бесспорно установлено, что во исполнение требований действующего законодательства работодатель включил в график ежегодных отпусков данных работников, тем самым предоставил им право на отпуск.При аргументировании этой позиции нужно также ссылаться на письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 21.06.2012 г. №207/13/116-12, согласно которому если работник отказывается использовать предоставленное ему Конституцией Украины и Законом об отпусках право на отдых (ежегодный отпуск), то работодатель (поскольку решение о предоставлении или непредоставлении отпуска относится к его компетенции) должен на период, установленный графиком отпусков, без заявления работника издать приказ о предоставлении ему отпуска не позднее чем за две недели до даты отбытия работника в отпуск. Если работодатель сообщает приказом о дате начала отпуска позднее чем за две недели, работник имеет право инициировать перенос отпуска на другое удобное для себя период.В качестве рекомендаций для нивелирования рисков в подобной ситуации работодателю можно предложить следующее:Практика показывает, что привлечение работодателей к ответственности по ст.265 КЗоТ далеко не всегда является обоснованным, соответственно при негативном результате проверки Гоструда имеет смысл разбираться в каждом нарушении и искать юридические пути для эффективного обжалования.

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